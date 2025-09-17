Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात अचानक वाढ, चांदीही चमकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryआज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹1,10,869 आणि चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,29,300 वर पोहोचला.सोन्याचे दर विविध कॅरेटमध्ये बदलले असून 22 कॅरेटचे दर ₹1,01,556 प्रति 10 ग्रॅम आहेत.किमती वाढण्यामागे फेडरल रिझर्व्हचे दर, जागतिक तणाव आणि भारतातील वाढती मागणी कारणीभूत आहेत..Gold Price Today: सोने आणि चांदीचे भाव वाढतच आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११०८६९ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव प्रति किलो १२९३०० रुपये झाला. दरम्यान, ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार मंगळवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१५,१०० रुपयांच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचला. चांदीही प्रति किलो १,३२,८७० रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली. .देशांतर्गत वायदा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१०,२९८ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. वायदा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो १,२९,७२० रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला. IBJA नुसार २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया. .२४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१०,८६९ रुपये आहे.२३ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१०,४२५ रुपये आहे.२२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,०१,५५६ रुपये आहे.१८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ८३,१५२ रुपये आहे.१४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ६४,८५८ रुपये आहे.९९९ चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम १,२९,३०० रुपये आहे. .सोन्याचे भाव का वाढत आहेत?बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सोन्याचे भाव वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे धोरणे. असे मानले जाते की फेड दर कमी करू शकते. जेव्हा व्याजदर कमी असतात तेव्हा गुंतवणूकदार स्टॉक किंवा बाँडऐवजी सोन्यात अधिक पैसे गुंतवतात. .Discount Offers : फक्त डीमार्ट नाही, तर स्टार बाजार अन् रिलायन्स मार्टमध्ये वस्तु मिळतात खूप स्वस्त, पण कुठे किती डिस्काउंट? एकदा बघाच.आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव, ज्यामध्ये सोने नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते. याव्यतिरिक्त, भारतातील सणासुदीचा हंगाम आणि लग्नसोन्याची मागणी वाढते. म्हणूनच किमती सतत वाढत आहेत आणि विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..FAQs१. आज सोन्याचा दर किती आहे? 👉 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम ₹1,10,869 आहे.२. चांदीचा भाव किती झाला आहे? 👉 चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,29,300 आहे.३. सोन्याचे दर वाढण्यामागे मुख्य कारण काय आहे? 👉 अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे धोरण, जागतिक तणाव आणि भारतातील मागणी ही प्रमुख कारणे आहेत.४. 22 कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? 👉 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम ₹1,01,556 आहे.५. पुढील काळात सोन्याचे दर कसे राहतील? 👉 विश्लेषकांच्या मते दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.