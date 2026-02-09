Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महाग! चांदी 6 टक्क्यांनी उसळली, उच्चांकाच्या दिशेने वाटचाल; जाणून घ्या ताजा भाव

Gold and Silver Price : जगभरातील सातत्याने वाढणारा भू-राजकीय तणाव, डॉलरची कमजोरी आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता यामुळे सोनं आणि चांदीचे भाव वाढताना दिसत आहेत.
Silver Rate Today : जगभरात आणि भारतात सोन्याच्या भाव पुन्हा तेजीत आली आहेत. आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं-चांदीचे भाव वाढले. डॉलर कमकुवत झाल्याने आणि स्पॉट मार्केटमध्ये चांगली मागणी वाढल्याने सोन्याच्या भावात जोरदार वाढ झाली.

