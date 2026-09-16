QR स्कॅन करण्यापासून ते खात्यात पैसे जमा होण्यापर्यंत, UPI नेमकं कसं काम करतं? वाचा पडद्यामागची संपूर्ण कहाणी

आज कोणत्याही दुकानात गेल्यावर रोख पैसे देण्याची फारशी गरज पडत नाही. मोबाईल काढायचा, QR कोड स्कॅन करायचा, रक्कम टाकायची, UPI PIN टाकायचा आणि काही सेकंदांत पेमेंट पूर्ण होतं. पण या काही सेकंदांच्या मागे नेमकं काय घडतं? पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात कसे जातात? यासाठी UPIची यंत्रणा कशी काम करते, हे तुम्हाला माहिती आहे का?.UPI म्हणजे Unified Payments Interface. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही देशातील विविध बँका आणि डिजिटल पेमेंट सेवा एकमेकांशी जोडणारी व्यवस्था आहे. ही यंत्रणा NPCI म्हणजेच National Payments Corporation of India चालवते. PhonePe, Google Pay, Paytm किंवा बँकांचे स्वतःचे अॅप्स असोत, हे सर्व UPIच्या याच नेटवर्कच्या माध्यमातून व्यवहार करतात..समजा, तुम्हाला SBI खात्यातून HDFC खात्यात १०० रुपये पाठवायचे आहेत. तुम्ही समोरच्या व्यक्तीचा QR कोड स्कॅन करता किंवा त्याची UPI ID टाकता. त्यानंतर रक्कम भरून UPI PIN टाकता. इथून पुढे खरी डिजिटल प्रक्रिया सुरू होते. QR कोड किंवा UPI ID ही प्रत्यक्षात समोरच्या खात्याची ओळख असते. त्यामागे संबंधित बँक आणि खात्याची माहिती जोडलेली असते. तुम्ही PIN टाकल्यानंतर पेमेंटची विनंती आधी तुमच्या बँकेच्या सिस्टमकडे जाते. बँक तुमचं खातं, उपलब्ध शिल्लक, PIN आणि व्यवहाराशी संबंधित इतर माहिती तपासते. व्यवहार योग्य असल्याचं आढळल्यास बँक पुढील प्रक्रियेसाठी विनंती NPCIकडे पाठवते..Premium|UPI charges : यूपीआयवरील शुल्क प्रत्येकालाच भरावे लागणार का? या निर्णयामागे अमेरिकेचा हात आहे का?.NPCIची भूमिका काय?NPCIला तुम्ही डिजिटल पेमेंटच्या या संपूर्ण व्यवस्थेतील ‘मध्यस्थ’ किंवा ‘पुल’ समजू शकता. कोणत्या UPI IDशी कोणतं बँक खातं जोडलेलं आहे, याची माहिती वापरून NPCI व्यवहार योग्य बँकेपर्यंत पोहोचवते. तुमच्या खात्यात १०० रुपये उपलब्ध असतील, तर तुमची बँक तुमच्या खात्यातून १०० रुपये कमी करते. इथे प्रत्यक्ष नोटा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात नाहीत. बँकेच्या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये तुमच्या खात्यातील शिल्लक कमी केली जाते. यानंतर NPCI समोरच्या व्यक्तीच्या बँकेला व्यवहाराची माहिती पाठवते. संबंधित बँक आपल्या रेकॉर्डमध्ये १०० रुपये जमा झाल्याची नोंद करते. त्यामुळे काही सेकंदांत समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे दिसू लागतात..पेमेंट अडलं तर?कधी कधी UPI पेमेंट करताना स्क्रीनवर बराच वेळ ‘Processing’ दिसत राहतं. यामागे नेटवर्क, बँकेची सिस्टम किंवा UPI नेटवर्कमधील तांत्रिक अडचण असू शकते. अशावेळी व्यवहार काही वेळ प्रलंबित राहू शकतो. काही प्रकरणांत रक्कम नंतर जमा होते, तर काही वेळा व्यवहार अयशस्वी झाल्यास पैसे परत खात्यात येतात..Premium|Study Room : युपीआय मध्ये मोठे बदल; पैसे द्यावे लागणार की व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहणार?.बँकांमध्ये अंतिम हिशोब कसा होतो?तुमच्या फोनवर व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण झालेला दिसतो. मात्र, बँकांमधील अंतिम आर्थिक हिशोबाची प्रक्रिया वेगळी असते. दिवसभरातील व्यवहारांचा एकत्रित हिशोब करून संबंधित बँकांमध्ये सेटलमेंट केली जाते. UPIमागे मोठी डिजिटल यंत्रणा सतत कार्यरत असते. सर्व्हर, डेटा सेंटर, सुरक्षा व्यवस्था, फसवणूक रोखण्यासाठीची यंत्रणा, ग्राहक सेवा आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यावर मोठा खर्च होतो. थोडक्यात सांगायचं तर, आपण QR कोड स्कॅन करून काही सेकंदांत पेमेंट करतो; पण त्या छोट्याशा व्यवहारामागे बँक, NPCI, पेमेंट अॅप आणि अनेक संगणकीय प्रणाली एकत्र काम करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.