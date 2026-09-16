Personal Finance

QR स्कॅन करण्यापासून ते खात्यात पैसे जमा होण्यापर्यंत, UPI नेमकं कसं काम करतं? वाचा पडद्यामागची संपूर्ण कहाणी

UPI How It Works : मोबाईल काढायचा, QR कोड स्कॅन करायचा, रक्कम टाकायची, UPI PIN टाकायचा आणि काही सेकंदांत पेमेंट पूर्ण होतं. पण या काही सेकंदांच्या मागे नेमकं काय घडतं?
UPI How It Works

UPI How It Works

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आज कोणत्याही दुकानात गेल्यावर रोख पैसे देण्याची फारशी गरज पडत नाही. मोबाईल काढायचा, QR कोड स्कॅन करायचा, रक्कम टाकायची, UPI PIN टाकायचा आणि काही सेकंदांत पेमेंट पूर्ण होतं. पण या काही सेकंदांच्या मागे नेमकं काय घडतं? पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात कसे जातात? यासाठी UPIची यंत्रणा कशी काम करते, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Loading content, please wait...
UPI
UPI payment changes
UPI payments
Marathi News Esakal
www.esakal.com