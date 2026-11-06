UPI वर पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना झटका? मोदी सरकार म्हणते, कायम मोफत सेवेचे आश्वासन दिलेच नव्हते... सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ही सेवा कायमस्वरूपी मोफत ठेवण्याचे कोणतेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिले नव्हते, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याच्या प्रस्तावाचेही सरकारने समर्थन केले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार आणि डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..शून्य MDR कायम ठेवण्याची हमी नव्हतीकेंद्र सरकारने ४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुधारित MDR व्यवस्थेची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. ही व्यवस्था लागू करण्यापूर्वीच त्यावर विचार सुरू झाला होता. अंतिम निर्णय घेण्याआधी संबंधित घटकांशी चर्चाही करण्यात आली होती, असे सरकारने नमूद केले.व्यापाऱ्यांना शून्य MDR ची सुविधा कायम सुरू राहील, असे कोणतेही विशेष आश्वासन देण्यात आले नव्हते. तसेच या सुविधेसाठी सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान बंधनकारक नसून सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून होते, असेही केंद्राने सांगितले.वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना सरकारने ही भूमिका मांडली. सुधारित MDR व्यवस्थेमुळे संविधानातील कलम १४ आणि १९(१)(g) अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे..दोन हजार रुपयांची मर्यादा का?व्यवहाराची रक्कम, पेमेंटची पद्धत आणि व्यापाऱ्यांची श्रेणी लक्षात घेऊन वेगवेगळे नियम लागू करणे योग्य असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसह लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपले जावे, यासाठी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर किरकोळ शुल्क आकारता येईल आणि अशा व्यवहार करणारे व्यापारी ते शुल्क सहन करण्यास सक्षम आहेत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डसाठी वेगवेगळी व्यवस्था ठेवण्याचेही केंद्राने समर्थन केले. दोन्ही प्रणालींची तांत्रिक रचना, व्यावसायिक कार्यपद्धती आणि खर्चाचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. देशांतर्गत कार्ड नेटवर्कला प्रोत्साहन देण्यासाठी रुपेवरील शून्य MDR व्यवस्था कायम ठेवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले..व्यापाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाहीMDR मुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावर अन्यायकारक बंधने येत नाहीत, असे केंद्राने म्हटले आहे. व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक सुविधा कायम मोफत असावी, अशी हमी संविधान देत नाही. शुल्कामुळे नफ्यात घट झाली, एवढ्याच कारणावरून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणता येणार नाही. तसेच व्यापाऱ्यांना MDR चा भार ग्राहकांवर टाकता येणार नाही, अशी भूमिकाही सरकारने घेतली.MDR हा सरकारी कर किंवा सरकारी शुल्क नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. संबंधित बँकेसोबत झालेल्या करारानुसार व्यापाऱ्याला मिळणाऱ्या रकमेतून ही कपात केली जाते. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ मधील कलम १०अ अंतर्गत सरकारची भूमिका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटच्या कोणत्या माध्यमांना शुल्कातून सूट द्यायची, एवढ्यापुरती मर्यादित आहे. सूट नसलेल्या व्यवहारांसाठी MDR निश्चित करणे आणि त्याचे वितरण करणे हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या अधिकारक्षेत्रात येते. NPCI ही संस्था भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने यूपीआय चालवते.MDR सरकार ठरवत किंवा वसूल करत नसल्यामुळे संविधानातील कलम २६५ या प्रकरणाला लागू होत नाही, असेही केंद्राने सांगितले. या कलमानुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कर लावता किंवा वसूल करता येत नाही..Dhanteras Silver Investment: चांदीत पैसे गुंतवायचे आहेत? कोणता पर्याय देणार जास्त फायदा? नाणी, भांडी की Silver ETF?.शून्य MDR साठी ८,७३० कोटींचे प्रोत्साहनमोफत डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा आर्थिक भार सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडला. शून्य MDR मुळे व्यवहार प्रक्रियेचा खर्च संपला नव्हता, तर तो सरकार आणि पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित इतर घटकांवर पडत होता. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत शून्य MDR व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिग्रहण करणाऱ्या बँकांना ८,७३० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले.मात्र, संसदीय स्थायी समित्यांच्या अहवालानुसार हे अनुदान यूपीआय व्यवस्थेच्या अंदाजे २०,७०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक परिचालन खर्चाचा केवळ छोटा भाग भरून काढू शकले. डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक मॉडेल आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले. त्यातून सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तक्रारी व वादांचे निवारण, तांत्रिक विकास आणि डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांचा विस्तार यासाठी गुंतवणूक करता येईल..कोणत्या व्यवहारांना MDR मधून सूट?सुधारित व्यवस्थेचा यूपीआयच्या बहुतांश व्यवहारांवर परिणाम होणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.- व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) व्यवहार : रक्कम कितीही असली तरी MDR आकारले जाणार नाही.- व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) व्यवहार : दोन हजार रुपयांपर्यंत शून्य MDR राहील.- छोटे व्यापारी : यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रस्तावित शुल्कातून सूट मिळेल.सुधारित व्यवस्था लागू करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचाही सरकारने बचाव केला. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील कलम १०अ मधील बदल मनी बिल म्हणून वैधरीत्या मंजूर करण्यात आल्याचे केंद्राने सांगितले. कारण यापूर्वी शून्य MDR व्यवस्था टिकवण्यासाठी सरकारला एकत्रित निधीतून अनुदान द्यावे लागत होते.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची पार्श्वभूमीसप्टेंबर २०२६ मध्ये अंजन दत्ता यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित MDR व्यवस्थेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, केंद्र सरकार आणि NPCI यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. ही व्यवस्था सुरुवातीला १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार होती. मात्र, NPCI ने तिची अंमलबजावणी पुढे ढकलली.त्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी NPCI नेही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रस्तावित शुल्काचा परिणाम P2M व्यवहारांच्या केवळ मर्यादित भागावर होईल आणि सुमारे ९६ टक्के व्यवहार त्यातून प्रभावित होणार नाहीत, असे संस्थेने स्पष्ट केले. MDR लागू झाल्यामुळे व्यापारी वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढवतील, ही याचिकाकर्त्यांची भीतीही NPCI ने चुकीची असल्याचे म्हटले आहे..Digital Payments: ऐन दिवाळीत Google Pay डाऊन? ऑनलाइन पेमेंट करताना अनेकांना करावा लागतोय अडचणींचा सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.