Personal Finance

UPI वर पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना झटका? मोदी सरकार म्हणते, कायम मोफत सेवेचे आश्वासन दिलेच नव्हते... सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

Centre Clarifies UPI MDR Charges in Supreme Court : यूपीआयच्या मोफत व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाची भूमिका मांडली असून, दोन हजार रुपयांवरील काही व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
The Central Government clarifies UPI MDR charges in the Supreme Court, explaining proposed fees on select transactions above ₹2,000 and exemptions for small merchants

The Central Government clarifies UPI MDR charges in the Supreme Court, explaining proposed fees on select transactions above ₹2,000 and exemptions for small merchants

esakal

Sandip Kapde
Updated on

यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ही सेवा कायमस्वरूपी मोफत ठेवण्याचे कोणतेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिले नव्हते, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याच्या प्रस्तावाचेही सरकारने समर्थन केले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार आणि डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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