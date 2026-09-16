UPI New Rule 2026 : आता २ हजारांवरील पेमेंटवर शुल्क; पेट्रोल अन् ट्रेन तिकीटासाठी किती चार्ज लागणार?

UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहारांसाठी नवा शुल्क आराखडा जाहीर केला आहे. हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून या नव्या आराखड्यामुळे अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. नव्या नियमांनुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर आता ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार आहे. तसेच ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी मात्र प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ३०० रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे..छोट्या दुकानदारांना दिलासामहिन्याला UPIच्या माध्यमातून एक लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे किराणा दुकान, चहाची टपरी, छोट्या हॉटेलपासून अनेक स्थानिक व्यवसायांवर या नियमाचा थेट परिणाम होणार नाही. NPCIच्या माहितीनुसार, व्यापारी आणि ग्राहकांमधील म्हणजेच P2M व्यवहारांपैकी जवळपास ९५ टक्के व्यवहार २ हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे आहेत. त्यामुळे बहुतांश रोजच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नाही..UPI व्यवहारांवर द्यावे लागणार शुल्क; नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संकेत, कारणही सांगितलं....काही सेवांसाठी फक्त ५ रुपये शुल्करेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुट यांसारख्या निवडक क्षेत्रांमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर फक्त ५ रुपयांचा फ्लॅट MDR ठेवण्यात आला आहे. या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल पेमेंटची किंमत वाढू नये, हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि डीलर्सना केलेल्या UPI पेमेंटसाठी ०.०२ टक्के MDR आकारला जाईल. यासाठीही प्रति व्यवहार ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा राहणार आहे..Premium|Study Room : युपीआय मध्ये मोठे बदल; पैसे द्यावे लागणार की व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहणार?.ग्राहकांकडून शुल्क घेता येणार का?सरकार आणि NPCIने ग्राहकांवर MDRचा भार टाकू नये, असा सल्ला व्यापाऱ्यांना दिला आहे. UPI अॅप कंपन्यांना वेगळे प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा लपलेले शुल्क आकारता येणार नाही. मात्र, व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांकडून घेतल्यास त्यावर प्रत्यक्षात कशी अंमलबजावणी होईल, याबाबत प्रश्न कायम आहे. दरम्यान, २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या UPIने भारतातील डिजिटल पेमेंटचा चेहरामोहराच बदलला आहे. नव्या शुल्क व्यवस्थेनंतरही UPI हे कार्ड आणि वॉलेटसारख्या इतर डिजिटल पेमेंट पर्यायांच्या तुलनेत स्वस्त राहील, असा NPCIचा दावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.