UPI Payment Limit : डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! दररोज करता येणार १० लाखांपर्यंत ट्रान्झेक्शन, कोणाला होणार फायदा ?

Summary NPCI ने 15 सप्टेंबर 2025 पासून UPI ट्रान्झेक्शन मर्यादा वाढवून व्हेरिफाईड व्यापाऱ्यांसाठी दररोज 10 लाखांपर्यंत पेमेंटची सुविधा दिली आहे.विमा, कर्ज EMI, शेअर बाजार गुंतवणूक, प्रवास, सरकारी देयके यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.या बदलांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही आणि याचा फायदा फक्त P2M व्यवहारांसाठीच होईल..डिजिटल पेमेंट साठी युपीआयचा वापर करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने युपीआयच ट्रान्झेक्शन्सची मर्यादा वाढवली आहे. नवीन मर्यादा १५ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील. ज्यांना विमा प्रीमियम, कर्जाचे हप्ते, शेअर बाजार गुंतवणूक, सरकारी शुल्क किंवा मोठी तिकीट बुकिंग यासारखे मोठे ट्रान्झेक्शन दररोज करावे लागते त्यांना याचा फायदा होईल. जर तुम्ही फोन पे, पेटीएम ( Paytm) किंवा गुगल पे (Gpay) सारखे अॅप्स वापरत असाल हा बदल जाणून घ्या. .युपीआयचे नवीन नियम १५ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील, ज्या अंतर्गत व्हेरिफाईड व्यापाऱ्यांसाठी एका दिवसात १० लाख रुपयांपर्यंतचे ऑनलाइन पेमेंट करता येईल. याचा अर्थ असा की आता मोठ्या पेमेंटसाठी वारंवार व्यवहार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पण, दोन व्यक्तींमधील व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच दररोज १ लाख रुपये राहील. यात कोणताही बदल झालेला नाही..शेअर मार्केट आणि विमा प्रिमियमपूर्वी विमा प्रीमियम आणि शेअर बाजार गुंतवणुकीची मर्यादा २ लाख रुपये होती, आता ती ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. शिवाय, २४ तासांत जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार शक्य होतील. क्रेडिट कार्ड बिल भरण्यासाठी UPI ची एक-वेळची व्यवहार मर्यादा आता ५ लाख रुपये असेल. तसेच, एका दिवसात जास्तीत जास्त ६ लाख रुपये भरता येतील..प्रवास आणि सरकारी देयकेटुरिझम क्षेत्रात आता एका वेळी ५ लाख रुपयांपर्यंत पैसे भरता येतील, तर पूर्वी ही मर्यादा १ लाख रुपये होती. त्याचप्रमाणे, सरकारी ई-मार्केटप्लेसवर कर आणि EMD पेमेंट देखील ५ लाख रुपयांपर्यंत करता येते. याशिवाय, कर्ज आणि EMI पेमेंटची मर्यादा देखील प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका दिवसात जास्तीत जास्त १० लाख रुपये भरता येतील. यामुळे लोकांना मोठे कर्ज किंवा EMI भरणे सोपे होईल..इतर बदल दागिने खरेदीची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे आणि दैनिक मर्यादा ६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. बँकिंग सेवांमध्ये मुदत ठेवींसाठी डिजिटल ऑनबोर्डिंगमुळे आता ५ लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करता येतील. त्याच वेळी, आता BBPS द्वारे परकीय चलन पेमेंट (फॉरेक्स) ५ लाख रुपयांपर्यंत करता येईल. .UPI ट्रान्झेक्शन मर्यादा वाढवण्याचे फायदे?नवीन मर्यादांसह, युजर्सना सतत पैसे ट्रान्झेक्शन करावे लागणार नाही१ - विमा प्रीमियम आणि कर्ज EMI एकाच वेळी भरता येईल.२ - शेअर बाजारातील गुंतवणूक आणि सरकारी शुल्क भरण्यात सुलभता येईल.३ - UPI द्वारे मोठ्या तिकिटाची किंवा दागिन्यांची खरेदी देखील शक्य होईल. अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल?NPCI ने स्पष्ट केले आहे की नवीन UPI मर्यादा वाढीवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जाणार नाही. म्हणजेच, युजर्स आता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मोठ्या प्रमाणात पैसे देऊ शकतील. हा बदल फक्त व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) पेमेंटवर लागू आहे आणि त्यामुळे डिजिटल व्यवहार सोपे होतील..FAQs१. युपीआयची नवीन मर्यादा कधीपासून लागू होणार? 👉 15 सप्टेंबर 2025 पासून नवीन मर्यादा लागू होतील.२. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांची मर्यादा किती आहे? 👉 P2P व्यवहारांची मर्यादा दररोज 1 लाख रुपये पूर्वीप्रमाणेच राहील.३. जास्तीच्या व्यवहारांवर काही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल का? 👉 नाही, NPCI ने स्पष्ट केले आहे की कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.४. कोणत्या क्षेत्रांना या नवीन मर्यादांचा फायदा होईल?( 👉 विमा प्रीमियम, कर्ज EMI, शेअर बाजार, प्रवास, सरकारी देयके, दागिने खरेदी आणि फॉरेक्स पेमेंट यांना फायदा होईल.५. एका दिवसात व्हेरिफाईड व्यापाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त किती UPI पेमेंट करता येईल? 👉 एका दिवसात 10 लाख रुपये पर्यंत पेमेंट करता येईल.