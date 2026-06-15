Crude Oil Price Drop : पेट्रोल-डिझेल सह LPG स्वस्त होणार? अमेरिका- इराणमधील तणाव निवळताच कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या वृत्तामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांतता कराराची घोषणा केल्यानंतर आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी तात्काळ पुन्हा खुली करण्याच्या निर्णयानंतर, 'ब्रेंट क्रूड'च्या दरात ३.५ टक्क्यांहून अधिक घट होऊन ती प्रति बॅरल ८३.४८ डॉलर इतके खाली आले. त्याच वेळी, अमेरिकन क्रूड 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट' (WTI) दरात जवळपास ५ टक्क्यांची घसरण होऊन ते प्रति बॅरल ८०.६१ डॉलरवर पोहोचले..अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती; एका टप्प्यावर 'ब्रेंट क्रूड'ची किंमत प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. या संघर्षापूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या आसपास होत्या. पश्चिम आशियातील तणावामुळे ' हॉर्मूझची सामुद्रधुनी हा जगातील २०% कच्च्या तेलाची वाहतूक होणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद करण्यात आला होता. तो पुन्हा खुला करण्याच्या घोषणेमुळे जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..जगात फक्त काही आठवडे पुरेल इतकंच तेल; भारतात किती दिवसांचा साठा?.तेलाच्या किमतीतील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे हॉर्मूझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुला होणे. या निर्णयामुळे सागरी व्यापार पूर्ववत होण्याची आणि आशियाई देशांना आखाती प्रदेशातून पुन्हा तेल आयात करता येण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, 'ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज' (OPEC) ने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले होते की, ते जुलैपासून उत्पादनाच्या कोट्यामध्ये वाढ करतील..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कराराची घोषणा करताना, सांगितले की, हॉर्मूझची सामुद्रधुनी तात्काळ खुली केली जाईल आणि अमेरिकेकडून लादलेली नौदल नाकेबंदी उठवली जाईल. 'एका अहवालानुसार, इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री काझिम घरीबाबादी यांनी या कराराला दुजोरा दिला आहे. मात्र, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची किंवा संसदेचे अध्यक्ष घलिबाफ यांच्याकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.