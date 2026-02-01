Uttar Pradesh Budget 2026 : मोदी सरकारकडून यूपीला मोठी 'गिफ्ट' मिळणार? एम्स आणि आयआयटीसाठी मोठी मागणी, पाहा काय आहे योगी सरकारचा प्लॅन!

Uttar Pradesh infrastructure projects 2026 : उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजे पश्चिम उत्तर प्रदेशात 'एम्स' (AIIMS) आणि बुंदेलखंडमध्ये 'आयआयटी' (IIT) स्थापन करणे. या दोन संस्थांमुळे उत्तर प्रदेशातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला मोठी उभारी मिळू शकते..शिक्षण आणि आरोग्यासोबतच योगी सरकारने पायाभूत सुविधांसाठीही मोठी रसद मागितली आहे. लखनऊ, कानपूर आणि आग्रा येथील मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी तब्बल ३२,०७५ कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. तसेच, उत्तर प्रदेशातील १७ महानगरपालिकांना 'सोलर सिटी' म्हणून विकसित करण्यासाठी १,००५ कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित आहे..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीही सरकारने कंबर कसली आहे. ग्रामपंचायतींमधील ६० हजार तलावांच्या स्वच्छतेसाठी ६,००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. तसेच, वाढती महागाई आणि वृद्धांच्या गरजा पाहता, वृद्धापकाळ पेन्शनमध्ये केंद्राचा वाटा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून या भागाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे पश्चिम यूपीच्या लोकांना न्यायासाठी प्रयागराजपर्यंतचा लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. आता या मागण्यांपैकी मोदी सरकार किती मागण्या पूर्ण करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.