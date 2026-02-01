Personal Finance

Uttar Pradesh Budget 2026 : मोदी सरकारकडून यूपीला मोठी 'गिफ्ट' मिळणार? एम्स आणि आयआयटीसाठी मोठी मागणी, पाहा काय आहे योगी सरकारचा प्लॅन!

AIIMS in western Uttar Pradesh development : उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना भेटून पश्चिम यूपीमध्ये AIIMS, बुंदेलखंडमध्ये IIT, मेट्रो विस्तार, सोलर सिटी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाच्या मागण्या सादर केल्या.
Uttar Pradesh infrastructure projects 2026 : उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजे पश्चिम उत्तर प्रदेशात 'एम्स' (AIIMS) आणि बुंदेलखंडमध्ये 'आयआयटी' (IIT) स्थापन करणे. या दोन संस्थांमुळे उत्तर प्रदेशातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला मोठी उभारी मिळू शकते.

