Personal Finance

Economic survey 2026 : उद्योजकांची पहिली पसंती युपी! 'ईज ऑफ ड्युइंग बिझनेस'मध्ये योगी सरकारचा धमाका, महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी देशात सर्वात पोषक वातावरण कुठे आहे? याचे उत्तर आता समोर आले आहे.
economic survey ease of doing business uttar pradesh

economic survey ease of doing business uttar pradesh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी देशात सर्वात पोषक वातावरण कुठे आहे? याचे उत्तर आता समोर आले आहे. भारत सरकारच्या ताज्या इकनॉमिक सर्व्हेमध्ये आलेल्या 'ईज ऑफ ड्युइंग बिझनेस' क्रमवारीत उत्तर प्रदेशने मोठी झेप घेत देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. विशेष म्हणजे त्रिपुरा आणि ओडिशालोबत उत्तर प्रदेश संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकीकडे उत्तर प्रदेशने बाजी मारली असताना, पश्चिम बंगालची स्थिती मात्र सर्वात वाईट असून ते शेवटच्या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Business
CM Yogi Adityanath
entrepreneur
Government

Related Stories

No stories found.