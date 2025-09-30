VerSe’s Growth: व्हर्से इनोव्हेशनची मोठी झेप; महसुलात तब्बल 88 टक्के वाढ, नफा वाढण्यावर देणार भर

VerSe’s Growth Strategy: देशातील स्थानिक भाषेतील तंत्रज्ञान आणि AI-आधारित प्लॅटफॉर्म कंपनी VerSe Innovation ने आर्थिक वर्ष 2024-25 (FY25) मध्ये जबरदस्त कामगिरी केली आहे. कंपनीने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महसुलात तब्बल 88% वाढ केली असून EBITDA बर्न म्हणजेच तोटा 20% ने कमी करण्यात यश मिळवले आहे. एवढेच नाही, तर कंपनीने सांगितले की ती 2025-26 (FY26) या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत (H2) नफ्यात असेल..FY25 मधील कंपनीची कामगिरीVerSe Innovation चा महसूल FY24 मधील ₹1,029 कोटींवरून थेट ₹1,930 कोटींवर पोहोचला. एकूण महसूल ₹1,261 कोटींवरून ₹2,071 कोटींपर्यंत वाढला. अधिग्रहणांशिवाय केवळ मूळ व्यवसायातून आलेला महसूलही ₹1,029 कोटींवरून ₹1,373 कोटींवर पोहोचला आहे..कंपनीने खर्चावरही नियंत्रण ठेवण्यात मोठे यश मिळवले. EBITDA बर्न ₹920 कोटींवरून ₹738 कोटींवर आला आहे, म्हणजेच 20% सुधारणा झाली. EBITDA मार्जिन –89% वरून –38% पर्यंत सुधारला आहे. इतर ऑपरेटिंग खर्चही 77% वरून 61% पर्यंत कमी झाला आहे..RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार.VerSe Innovation आता FY26 च्या दुसऱ्या सहामाहीत नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा बदल साध्य करण्यासाठी कंपनीने धोरण आखले आहे:AI-आधारित उत्पन्न वाढ: कंपनीच्या NexVerse.ai या प्रोग्रामॅटिक AdTech इंजिनमुळे जाहिरातदारांना अधिक ROI (Return on Investment) मिळत आहे. सबस्क्रिप्शन वाढ: Magzter च्या मदतीने Dailyhunt Premium प्लॅटफॉर्मवर प्रीमियम कंटेंटद्वारे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार केले जात आहेत. कम्युनिटी आणि क्रिएटर एंगेजमेंट: Josh Audio Calling आणि VerSe Collab सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे क्रिएटर्स आणि ग्राहकांमध्ये संवाद वाढत आहे. स्ट्रॅटेजिक अधिग्रहण: Magzter आणि ValueLeaf सारख्या कंपन्या विकत घेऊन VerSe ने आपली B2B आणि ग्राहक क्षेत्रातील वाढ कायम ठेवली आहे..Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या भावाने पुन्हा केला नवा विक्रम; जाणून घ्या आजचा भाव .VerSe Innovation कडे भांडवल, स्केलिंगची क्षमता आणि AI-आधारित इनोव्हेशन आहे. कंपनी स्थानिक भाषेतील कंटेंट, कॉमर्स आणि कम्युनिटी एंगेजमेंटमध्ये बदल घडवून आणत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.