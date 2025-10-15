Personal Finance

Vijay Kedia: '1980चा घोटाळा विसरलात का?' सिल्व्हर ईटीएफबाबत विजय केडिया यांचा गुंतवणूकदारांना इशारा

Vijay Kedia on Silver ETF: गुंतवणूकदार विजय केडिया यांनी सिल्व्हर ETF आणि सोन्याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, 1980 च्या हंट ब्रदर्सच्या चांदी घोटाळ्याची आठवण ठेवावी.
Vijay Kedia on Silver ETF

Vijay Kedia on Silver ETF

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Vijay Kedia on Silver ETF: दिग्गज गुंतवणूकदार विजय केडिया यांनी सोन्या चांदीबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांच्याकडे सिल्व्हर ETF आणि गोल्ड बाँड आहेत, पण सध्या ते यामध्ये गुंतवणूक करणार नाहीत. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात शेअर मार्केटमधून त्यांना स्थिर रिटर्न मिळाला आहे आणि भविष्यातही ते शेअर्सना प्राधान्य देतील.

Loading content, please wait...
gold
Business
Finance
Gold Investment
gold and silver
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com