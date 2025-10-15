Vijay Kedia: '1980चा घोटाळा विसरलात का?' सिल्व्हर ईटीएफबाबत विजय केडिया यांचा गुंतवणूकदारांना इशारा

Vijay Kedia on Silver ETF: दिग्गज गुंतवणूकदार विजय केडिया यांनी सोन्या चांदीबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांच्याकडे सिल्व्हर ETF आणि गोल्ड बाँड आहेत, पण सध्या ते यामध्ये गुंतवणूक करणार नाहीत. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात शेअर मार्केटमधून त्यांना स्थिर रिटर्न मिळाला आहे आणि भविष्यातही ते शेअर्सना प्राधान्य देतील..केडिया म्हणाले की, गुंतवणूकदार लवकर विसरतात. त्यांनी 1980 च्या दशकातील हंट ब्रदर्सच्या चांदी बाजारातील घोटाळ्याची आठवण करुन दिली. त्या काळात चांदीच्या किमती $40-50 पासून $6 पर्यंत घसरल्या होत्या. सध्या सराफा बाजारातही शेअर मार्केटसारखा FOMO (fear of missing out) पसरला आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.त्यांनी सांगितले की, रुपयाच्या दृष्टीने सोन्याच्या किमती सुमारे दहा पट वाढल्या आहेत. पण मागील चार वर्षांत अनेक शेअर्सनी 2 ते 10 पट रिटर्न दिला आहे. गुंतवणूकदारांनी पुढील 5-6 महिन्यांपर्यंत संयम ठेवावा. सध्या लार्जकॅप शेअर्समध्ये जास्त गुंतवणूक होत आहे कारण त्यांना सुरक्षित मानले जाते, पण बाजार सुधारला तर मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सही वाढतील..1980मध्ये झालेला सिल्वर स्कॅम काय होता?1970 च्या दशकात अमेरिकेचे तेल व्यापारी नेल्सन हंट आणि विल्यम हर्बर्ट हंट यांनी डॉलरचे मूल्य घसरण्याच्या भीतीने सोने आणि चांदीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. त्यांनी बँकांमार्फत कर्ज घेऊन चांदी खरेदी केली. काही काळासाठी जगातील सुमारे एक तृतीयांश चांदी त्यांच्याकडे होती. त्यावेळी चांदीची किंमत $1.50 प्रति औंस पासून $50 प्रति औंसपर्यंत पोहोचली..Silver Price Today: दिवाळीपूर्वी चांदीने 2 लाखांचा टप्पा ओलांडला; एकाच दिवसात 10,000 रुपयांची वाढ.अमेरिकन सरकारने आणि एक्सचेंजने सेल-ओनली रूल लागू करून नवीन खरेदीवर बंदी घातली. बँकांनी दिलेले कर्ज हंट ब्रदर्सकडून परत मागितले, पण त्यांच्याकडे कॅश नव्हती. 27 मार्च 1980 रोजी आलेल्या Silver Thursday दिवशी चांदीची किंमत $50 वरून $10 पर्यंत घसरली, म्हणजे सुमारे 80% घट झाली..हंट ब्रदर्स कर्जदार झाले आणि अमेरिकन फाइनान्शियल सिस्टीम धोक्यात आली. त्यानंतर कमोडिटी एक्सचेंजने पोजिशन लिमिट्स आणि मार्जिन कंट्रोल्स कडक केले. केडियांचा सल्ला असा की, गुंतवणूकदारांनी चांदी किंवा सोन्यात गुंतवणूक करताना विचार करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.