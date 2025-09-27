Gold Investment Options: सोन्यात गुंतवणूक करायची आहे पण बजेट कमी आहे? जाणून घ्या बेस्ट ऑप्शन्स

Gold Investment Options: भारतात सोने हे केवळ दागिन्यांपुरते मर्यादित नाही, तर ते घराघरात सुरक्षित गुंतवणुकीचे आणि परंपरेचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ असो, सणवार असो किंवा आर्थिक अनिश्चिततेचा काळ असो, सोन्याचे महत्त्व कधीच कमी झाले नाही. पण सध्याच्या काळात त्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी कमी किंमतीतील गुंतवणुकीचे पर्याय बाजारात आहेत..सोने अजूनही लोकप्रिय का आहे?सोने हे महागाई, आर्थिक मंदी आणि चलनाच्या चढ-उतारांपासून संरक्षण करणारे साधन मानले जाते. शेअर बाजाराप्रमाणे यात अस्थिरता नसते. मात्र पारंपरिक पद्धतीने नाणी किंवा दागिने घेताना शुद्धतेची खात्री, साठवणुकीचा खर्च आणि मेकिंग चार्जेस यांसारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे आता कमी बजेटमध्ये गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय अधिक लोकप्रिय होत आहेत..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.कमी बजेटमध्ये सोन्यात गुंतवणुकीचे सर्वोत्तम पर्याय1. गोल्ड ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड)गोल्ड ETF हे शेअर बाजारात ट्रेड होणारे फंड असतात आणि प्रत्येक युनिट साधारणतः 1 ग्रॅम सोन्याएवढ्या मूल्यासारखे असते. यामध्ये शुद्धता किंवा साठवणुकीची चिंता नसते आणि तुम्ही कमी रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता. मात्र, यासाठी डिमॅट खाते आवश्यक असते.2. सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB)भारत सरकारकडून हमी असलेला हा पर्याय दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उत्तम आहे. केवळ 1 ग्रॅमपासून गुंतवणूक करता येते आणि यावर वार्षिक 2.5% व्याजही मिळते. मात्र, 5 वर्षांपूर्वी पैसे काढता येत नाहीत. हवे असल्यास स्टॉक एक्सचेंजवर हे बाँड विक्री करता येतात..Insurance Companies: तुमच्या पैशातून विमा कंपन्या होत आहेत मालामाल; कंपन्यांची कमाई कशी होते? जाणून घ्या .3. डिजिटल गोल्डऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे तुम्ही केवळ ₹10 पासून गुंतवणूक सुरू करू शकता. हे सोने सुरक्षित वॉल्टमध्ये ठेवले जाते आणि त्याचे मालकी हक्क तुमच्याकडेच असतात. भविष्यात तुम्ही ते दागिने, नाणी किंवा बारमध्ये रूपांतरित करू शकता किंवा थेट विक्रीही करू शकता.4. गोल्ड म्युच्युअल फंडजर तुम्हाला ETF मध्ये थेट गुंतवणूक करायची नसेल, तर म्युच्युअल फंड हा उत्तम पर्याय आहे. हे फंड तुमच्यासाठी गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणूक करतात आणि तुम्ही SIP च्या माध्यमातून फक्त ₹500 पासून सुरुवात करू शकता. .महत्वाच्या टिपासोन्यात गुंतवणूक करताना दीर्घकालीन विचार करावा.गुंतवणूक करताना उद्दिष्टे, जोखीम आणि लिक्विडिटीच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडावा.डिजिटल किंवा ETF मध्ये गुंतवणूक करताना विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म आणि नियमांचे पालन केले जात आहे का? याची खात्री करावी..सोन्याच्या वाढत्या किंमतींमुळे गुंतवणुकीचे मार्ग जरी बदलले असले तरी त्याचे महत्त्व अजूनही तेवढेच टिकून आहे. पारंपरिक दागिन्यांऐवजी आधुनिक गुंतवणुकीचे पर्याय निवडले, तर तुम्हाला भविष्यात फायदा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.