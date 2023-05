मुंबई : तुम्ही बँकेच्या चेकबुक किंवा पासबुकवर IFSC कोड पाहिला असेल. अनेकदा बँक तपशीलांसह IFSC कोड देखील विचारला जातो. तसेच तुम्ही MICR कोड पाहिला असेल.

IFSC चे पूर्ण रूप भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड आहे. देशभरातील बँकांच्या शाखेचा हा ११ वर्णांचा वेगळा अल्फान्यूमेरिक कोड आहे, जो वेगवेगळ्या कोडद्वारे ओळखला जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का MICR कोडचा अर्थ काय आहे आणि त्याचे कार्य काय आहे ?

हे दोन्ही NEFT, IMPS आणि RTGS व्यवहारांसाठी आवश्यक आहेत. (what is IFSC code and MICR code on cheque )

MICR कोड म्हणजे काय ?

MICR कोडचे पूर्ण रूप म्हणजे मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकग्निशन. हा नऊ अंकी युनिक कोड आहे जो ESC क्रेडिट योजनेत सहभागी होणाऱ्या बँका आणि शाखांना दिला जातो. RBI प्रत्येक बँकेच्या शाखेला एक अद्वितीय MICR कोड नियुक्त करते.

हे चेक क्लिअरिंग प्रक्रियेत वापरले जाते. प्रत्येक चेक पानाच्या तळाशी मॅग्नेटिक इंक कोड बार असतात, हा एमआयसीआर कोड आहे आणि तो फक्त बँकेद्वारे डीकोड केला जाऊ शकतो. हे कॅरेक्टर रेकग्निशन तंत्रज्ञानावर काम करते आणि त्यातूनच शाखा ओळखली जाते.

MICR कोड IFSC कोडपेक्षा कसा वेगळा आहे ?

IFSC कोड भारतात कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाइन किंवा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफरसाठी वापरला जातो. तर, जागतिक स्तरावर निधी हस्तांतरित करण्यासाठी MICR कोड वापरला जातो. IFSC कोडमध्ये बँक कोड आणि शाखा कोड असतो, तर, MICR कोडमध्ये पिन कोड, बँक कोड आणि शाखा कोड असतो.

गुंतवणूक पोर्टफोलिओ, एकरकमी म्युच्युअल फंड आणि SIP अर्ज दाखल करताना हा कोड आवश्यक आहे. MICR कोड बँकांच्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टम क्रेडिट व्यवहारासाठी बारकोडप्रमाणे काम करतो.