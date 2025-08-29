Urjit Patel: कोण आहेत उर्जित पटेल? IMFमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती; नोटाबंदीत बजावली महत्त्वाची भूमिका

Who is Urjit Patel: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (IMF) कार्यकारी संचालक (Executive Director) म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नुकताच या संदर्भातील आदेश जाहीर केला असून, ही नियुक्ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे..या नियुक्तीमागे एक नाट्यमय घडामोड आहे. आयएमएफमध्ये भारताचे विद्यमान प्रतिनिधी असलेले कृष्णमूर्ती वी. सुब्रमण्यन यांचा कार्यकाळ सहा महिने आधीच अचानक संपवण्यात आला. त्यानंतर डॉ. पटेल यांची नवी नियुक्ती जाहीर झाली..कोण आहेत उर्जित पटेल?डॉ. उर्जित पटेल हे 2016 मध्ये रघुराम राजन यांच्यानंतर आरबीआयचे 24वे गव्हर्नर झाले होते. त्यांनी भारताच्या मौद्रिक धोरणात इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फ्रेमवर्क राबवण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. मात्र, 2018 मध्ये वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी अचानक गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे ते 1992 नंतर सर्वात कमी कालावधीसाठी आरबीआय गव्हर्नर राहिलेले व्यक्ती ठरले..Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! देशातील लोक कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जास्त कर भरतात; अहवालात उघड.नियुक्ती का महत्त्वाची?सध्या आयएमएफने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे. यापैकी नुकतेच 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पाकिस्तानला मिळाले. भारताने अशा बेलआउट पॅकेजेसला नेहमीच विरोध दर्शवला आहे. कारण भारताच्या मते, पाकिस्तान मिळालेल्या निधीचा वापर दहशतवाद आणि युद्धखर्चासाठी करतो. त्यामुळे या संवेदनशील पार्श्वभूमीवर पटेल यांची नियुक्ती अधिक महत्त्वाची ठरते..गीता गोपीनाथ यांचा कार्यकाळ संपलादरम्यान, आयएमएफमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या भारतीय-अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ डॉ. गीता गोपीनाथ यांचा कार्यकाळ नुकताच संपला. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून या प्रवासाचा शेवट जाहीर केला. सात वर्षांचा अनुभव अतिशय समृद्ध करणारा होता, असे त्यांनी सांगितले आणि आयएमएफ तसेच सहकाऱ्यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.