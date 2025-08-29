Personal Finance

Urjit Patel: कोण आहेत उर्जित पटेल? IMFमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती; नोटाबंदीत बजावली महत्त्वाची भूमिका

Who is Urjit Patel: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (IMF) कार्यकारी संचालक (Executive Director) म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Urjit Patel
Urjit PatelSakal
राहुल शेळके
Updated on

Who is Urjit Patel: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (IMF) कार्यकारी संचालक (Executive Director) म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नुकताच या संदर्भातील आदेश जाहीर केला असून, ही नियुक्ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
rbi
IMF

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com