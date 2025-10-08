Gold Reserve: चीन सतत सोनं का खरेदी करत आहे? भारतानेही सोन्याच्या साठ्यात केली वाढ, जगात नेमकं चाललंय काय?

India Joins the Gold Rush: सोनं हे सुरक्षित गुंतवणुकीचं प्रतीक मानलं जातं. युद्ध, आर्थिक संकट किंवा जागतिक अनिश्चितता असली की प्रत्येक देश सोन्यात गुंतवणूक करतो. काही वर्षांपूर्वी 70 हजार रुपयांखाली असणारं एक तोळा सोनं आज सव्वा लाख रुपयांच्या वर गेलं आहे. पण ही वाढ फक्त सामान्य लोकांच्या खरेदीमुळे नाही, तर अनेक देशांच्या सेंट्रल बँका मोठ्या प्रमाणावर सोनं साठवत आहेत. आणि यात चीन सर्वात पुढे आहे..चीनची सेंट्रल बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने 2025 मध्येही सोन्याची खरेदी थांबवलेली नाही. जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 या काळात चीनने तब्बल 39.2 टन सोनं विकत घेतलं असून 8 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचा एकूण साठा 2,298.5 टनांवर पोहोचला आहे. गेल्या 11 महिन्यांपासून चीन सातत्याने दर महिन्याला सरासरी 2 ते 5 टन सोनं विकत घेत आहे. सप्टेंबरमध्ये मात्र ही खरेदी थोडी कमी होऊन 0.4 टनांवर आली..डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्नचीनच्या या मोठ्या खरेदीमागील पहिलं कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणं. चीनकडे मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा साठा आहे, पण भविष्यातील अर्थव्यवस्था केवळ डॉलरवर अवलंबून राहू नये असं त्यांना वाटतं. डॉलर एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चालतो, पण सोनं कोणत्याही चलनावर अवलंबून नसतं. त्यामुळे ते अधिक सुरक्षित आहे..जागतिक तणावात सुरक्षित गुंतवणूकरशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देश सावध झाले आहेत. रशियावर जशी आर्थिक निर्बंधांची गदा आली, तसं काही चीनसारख्या देशांना होऊ नये असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे ते सोन्यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत..महागाईपासून चलनाचं रक्षण2025 मध्ये सोन्याची किंमत प्रति औंस 3,900 डॉलर्सवर पोहोचली आहे. महागाई वाढली की चलनाची किंमत घटते, पण सोनं मात्र आपली किंमत टिकवून ठेवतं. त्यामुळे चीन सोन्याला एक आर्थिक संरक्षण म्हणून पाहत आहे. .Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.चीन एकटाच नाही. भारत, रशिया आणि तुर्की यांसारख्या अनेक देशांच्या सेंट्रल बँका गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर सोनं साठवत आहेत. 2022 पासून दरवर्षी जगातील सेंट्रल बँका 1,000 टनांहून अधिक सोनं विकत घेत आहेत. कारण तेच – डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, जागतिक तणाव आणि महागाई..भारताकडेही मोठा सोन्याचा साठा आहे. 8 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे 880 टन सोनं आहे. त्यापैकी सुमारे 512 टन सोनं नागपूर आणि मुंबई येथील तिजोर्यांमध्ये ठेवलेलं असून उर्वरित सोनं बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससारख्या परदेशी संस्थांमध्ये सुरक्षित आहे. भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात सोन्याचा वाटा सध्या 11.7 टक्के आहे..Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा.2015 मध्ये भारताकडे 557.7 टन सोनं होतं, आणि आता ते 880 टनांवर पोहोचलं आहे, म्हणजे तब्बल 58% वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे 2022 नंतर RBI ने सोन्याच्या खरेदीत वाढ केली आहे. सोनं आता फक्त दागिन्यांसाठी नाही, तर आर्थिक सुरक्षितता, डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी वापरलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.