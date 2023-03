Investment Tips

मुंबई : उत्तम परताव्याच्या अपेक्षेने तुम्ही सगळीकडे पैसे गुंतवून बसता. पण फारसा नफा मिळत नाही आणि निराश व्हायला होतं. अशा वेळी काय करायला हवं हे जाणून घेऊ.

गुंतवणूक थांबवू नका

तुमचा पोर्टफोलिओ वेळोवेळी तपासणे फार महत्वाचे आहे. बाजाराला वेळ देणे, गुंतवणूक थांबवणे आणि पुन्हा गुंतवणूक करणे ही अशी पावले आहेत जी तुमच्या पोर्टफोलिओला हानी पोहोचवू शकतात. (why I do not get enough profit by investing lots of money)

जर तुम्ही शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली तर टार्गेट आणि स्टॉपलॉस बरोबर जा. याद्वारे तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीवरील जोखीम कमी करू शकता. घसरण्याची शक्यता असताना ताज्या बाजारात विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला त्याच्या निर्णयाचा पश्चाताप होत नाही.

जर बाजार नवीन उच्चांकाकडे वळला तर तो गुंतवणूकदार पुन्हा बाजारात पैसा टाकू शकतो. बाजारातील तेजी पकडण्यासाठी सतत गुंतवणूक करत राहणे हा योग्य निर्णय आहे. हेही वाचा - नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

रिटर्न टॅक्समध्ये जात आहे का ?

गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर अधिक कर भरणे ही लोकांची सामान्य चूक आहे. गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना कर दायित्वाचाही विचार केला पाहिजे. अन्यथा, नंतर कर दायित्वामुळे परतावा खूपच कमी राहतो.

जेव्हा तुम्ही गुंतवणुकीचा पर्याय निवडता तेव्हा गुंतवणुकीची रक्कम, व्याज उत्पन्न आणि परिपक्वता रकमेवर कर दायित्व काय आहे हे लक्षात घ्या. नेहमी कमीत कमी कर दायित्वासह गुंतवणूक पर्याय निवडा. अशा अनेक छोट्या योजना आहेत ज्यात कोणतेही कर दायित्व नाही.

लिक्विडिटी गॅप भरा

कधीकधी पोर्टफोलिओमध्ये तरलतेची तीव्र कमतरता असते. गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये तरलतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. गुंतवणूकदार परतावा आणि सुरक्षिततेबद्दल खूप जागरूक असतात, परंतु तरलता विसरतात.

कोणत्याही वेळी तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये पुरेशी तरलता असावी. कोणती आर्थिक आणीबाणी कधी येईल हे कोणालाच माहीत नाही. त्यामुळे गरज भासल्यास पोर्टफोलिओमधून काही पैसे काढण्याची सोय असावी. तुमच्याकडे अशा ठिकाणी काही रक्कम असली पाहिजे जिथून तुम्ही ती कधीही न गमावता काढू शकता.

क्षमतेपेक्षा जास्त जोखीम घेऊ नका

तुमच्या गुंतवणुकीची जोखीम प्रोफाइल काळानुसार बदलते. तुम्ही दीर्घ कालावधीत तुमच्या पोर्टफोलिओचा पाठपुरावा करत नसल्यास, तुम्ही स्वतःला मोठ्या जोखमीत टाकत आहात. म्युच्युअल फंड त्यांचे आदेश बदलत राहतात आणि इतर श्रेणींमध्ये जात असतात.

ते स्वतःला मूळ जोखीम प्रोफाइलशी बांधून ठेवत नाहीत. नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) देखील गुंतवणुकीचे नियम बदलत राहते. डेट फंडांच्या तरलता किंवा क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये कोणतीही अडचण लक्षात घेतली पाहिजे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या जोखीम प्रोफाइलमध्ये कोणतेही बदल लक्षात घ्या आणि त्यानुसार कृती करा.