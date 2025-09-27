Gold Price Predict: दिवाळीपर्यंत सोनं किती स्वस्त होईल? चांदीचे भाव कमी होणार का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Gold Price Predict: नवरात्री सुरू झाली आहे आणि काहीच दिवसांत धनत्रयोदशी व दिवाळीही येणार आहे. भारतीय परंपरेनुसार या सणासुदीच्या काळात सोने-चांदीची खरेदी शुभ मानली जाते आणि बाजारातही त्यासाठी मोठी मागणी असते. पण या वर्षी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, पुढच्या काही महिन्यांत सोने आणि चांदीच्या किमती खाली येणार का, की सोनं थेट ₹1.5 लाख ते ₹2 लाख प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचेल? याच प्रश्नाचं उत्तर केडिया कॅपिटलचे संस्थापक आणि बाजार तज्ज्ञ अजय केडिया यांनी दिलं आहे..सोन्याचे भाव कमी होतील का?अजय केडिया यांच्या मते, गेल्या एका वर्षात सोने आणि चांदी दोघांनीच 50% पेक्षा जास्त परतावा (रिटर्न) दिला आहे. त्यामुळे सध्या सोने “ओव्हरव्हॅल्यू” अवस्थेत आहे. परिणामी, पुढील 3 ते 4 महिन्यांत सोन्याच्या किंमतींमध्ये थोडी घसरण दिसू शकते..दिल्ली सराफा बाजारात 26 सप्टेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,16,700 प्रति 10 ग्रॅम इतकी होती. केडिया म्हणतात की सोन्यात पुन्हा मोठी तेजी तेव्हाच येईल, जेव्हा जिओपॉलिटिकल परिस्थिती बिघडेल किंवा अमेरिका भारतावर नवीन टॅरिफ लावेल..PM Kisan Yojana: 21व्या हप्त्यापूर्वी पीएम किसान योजनेचे नियम बदलले; कोणाला मिळणार लाभ?.गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या भावात वाढ तेव्हाच झाली जेव्हा अमेरिका-भारत व्यापार तणाव, भारत-पाकिस्तान तणाव किंवा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं. गुंतवणूकदारांनी अशावेळी शेअर बाजार सोडून “सेफ हेवन” म्हणजे सोन्याकडे धाव घेतली. त्यामुळे सोन्याच्या भावात वाढ झाली..चांदीची ‘डिमांड’ कायम26 सप्टेंबरला दिल्ली बाजारात 1 किलो चांदीची किंमत ₹1,41,700 होती. केडिया यांच्या मते, चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण मागणी अजूनही वाढत आहे आणि चांदीच्या उत्पादनात फारशी वाढ झालेली नाही. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनं आणि उर्जा क्षेत्रात चांदीचा वापर वेगाने वाढतोय, त्यामुळे डिमांड कमी होण्याचा प्रश्नच नाही..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदी खरेदीचा हंगाम सुरू होतोय. पण तज्ज्ञांच्या मते, सोन्यात पुढच्या काही महिन्यांत थोडीशी घसरण दिसू शकते, तर चांदीच्या किमती स्थिर किंवा किंचित वाढलेल्या राहू शकतात. बाजारात मोठी हालचाल फक्त जागतिक परिस्थिती बिघडल्यास किंवा अमेरिकेकडून नवीन व्यापार निर्बंध आल्यावरच दिसेल..थोडक्यात सांगायचं तर, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी सोन्यात गुंतवणुकीची संधी अजूनही आहे, पण सध्या घाई न करणं शहाणपणाचं ठरेल. चांदी मात्र मागणीच्या बळावर टिकून राहील आणि पोर्टफोलिओत तिची भूमिका महत्त्वाचीच राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.