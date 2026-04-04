Petrol Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार का? सध्याचे दर आणि परिस्थिती काय सांगते

Petrol-Diesel Rate in Maharashtra: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. युद्ध सुरू होण्याआधी $75 प्रति बॅरेल असणारा दर सध्या $109 प्रति बॅरेल एवढा झाला. मात्र हे दर वाढले असले तरी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे साधारण दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. अमेरिकेकडून इराणवर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर तेलाचे दर वाढले असून ब्रेंट क्रूड सुमारे 109 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे..देशातील सरकारी तेल कंपन्या, जसे की इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यांनी औद्योगिक डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. औद्योगिक डिझेलचा दर प्रति लिटर 28.22 रुपयांनी वाढून 137.81 रुपये प्रति लिटर इतका झाला आहे..सध्याचे दर 4 एप्रिल रोजी देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात अनिश्चितता कायम असतानाही भारतात इंधन दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेता सध्या दर स्थिर ठेवण्यात आल्याचेही मानले जात आहे..आज राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोल प्रति लिटर 94.77 रुपये, तर डिझेल 87.67 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. तर आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये पेट्रोलचे दर अधिक असून ते प्रति लिटर 103.54 रुपये , तर डिझेलचा दर 90.03 रुपये प्रति लिटर आहे.पुण्यात पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 103.93 रुपये , तर डिझेलचा दर सुमारे 90.46 रुपये प्रति लिटर आहे.नागपूरमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 104.13 रुपये , तर डिझेलचा दर सुमारे 90.69 रुपये प्रति लिटर आहे..पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते सध्याच्या किरकोळ दरांवर तेल विपणन कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 24 रुपये तर डिझेलवर 100 रुपयांपेक्षा अधिक तोटा होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढ पूर्णपणे ग्राहकांपर्यंत गेल्यास पेट्रोलचे दर 120 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर 190 रुपये प्रति लिटरपर्यंत जाऊ शकतात. त्यामुळे सध्या तरी असा बदल केलेला नाही.