Sakal Money

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात १० दिवसात ४ वेळा वाढ; प्रती लीटर ७ रुपयांनी महाग, कधीपर्यंत वाढत राहणार?

Petrol diesel price hike मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसत आहे. गेल्या १० दिवसात भारतात ४ वेळा इंधन तेलाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेल ७ रुपयांनी महाग झालं आहे.
petrol diesel

petrol diesel

sakal
सूरज यादव
Updated on

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या झळा आता भारतात बसू लागल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होत असल्यानं भारतातील इंधन तेलाच्या दरात वाढ केली जात आहे. गेल्या १० दिवसात भारतात चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झालीय. पेट्रोलियम कंपन्यांनी चार वर्षानंतर १५ मे रोजी इंधन तेलाच्या दरात वाढ केली. त्यानंतर १० दिवसात आतापर्यंत चार वेळा कमी अधिक प्रमाणात दर वाढवण्यात आलेत. Petrol Diesel Become Costlier Amid Middle East Crisis

Loading content, please wait...
america
War
israel
petrol
Diesel
Iran
Fuel