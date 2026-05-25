पेट्रोल-डिझेलच्या दरात १० दिवसात ४ वेळा वाढ; प्रती लीटर ७ रुपयांनी महाग, कधीपर्यंत वाढत राहणार?

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या झळा आता भारतात बसू लागल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होत असल्यानं भारतातील इंधन तेलाच्या दरात वाढ केली जात आहे. गेल्या १० दिवसात भारतात चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झालीय. पेट्रोलियम कंपन्यांनी चार वर्षानंतर १५ मे रोजी इंधन तेलाच्या दरात वाढ केली. त्यानंतर १० दिवसात आतापर्यंत चार वेळा कमी अधिक प्रमाणात दर वाढवण्यात आलेत. Petrol Diesel Become Costlier Amid Middle East Crisis.गेल्या १० दिवसात चार वेळा वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेल प्रती लीटर ७ रुपयांनी महाग झाले आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरात सोमवारी पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली. पेट्रोलचे दर २ रुपये ६१ पैशांनी तर डिझेलचे दर २ रुपये ७१ पैशांनी वाढवले. यामुळे दिल्लीत डिझेल ९५.२० रुपये तर पेट्रोल १०२.१२ रुपये प्रती लीटर झालं आहे. देशात काही ठिकाणी पेट्रोल ११० रुपये तर डिझेल १०५ रुपये प्रती लीटर दराने विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price Today : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा चौथा धक्का! सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.तेल कंपन्यांनी एकदम वाढ करण्याऐवजी हळू हळू वाढ केली आहे. १५ मे रोजी थेट तीन रुपये वाढवण्यात आले होते. तर १९ मे रोजी दुसऱ्यांदा दरवाढ केली त्यात पेट्रोल डिझेलच्या दरात प्रती लीटर ९० पैशांची वाढ केली गेली. त्यानंतर तिसऱ्यांदा २३ मे रोजी नवे दर जाहीर करण्यात आले. यात पेट्रोल ८७ पैसे तर डिझेल ९१ पैशांनी महाग झालं. आता सोमवारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा ग्राहकांना मोठा धक्का देत थेट अडीच रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केलीय..मुंबईत पेट्रोलचे दर १११.२१ रुपये आणि डिझेलचे दर ९७.८३ रुपये प्रती लीटर असे आहेत. तर चेन्नईत पेट्रोल १०७.८८ रुपये आणि डिझेल ९९.५५ रुपयांवर पोहोचलं आहे..२०२२ मध्ये सलग १३ दिवस वाढभारतात याआधीही युद्धानंतरच पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढवण्यात आल्या होत्या. रशिया युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा भडका उडाला होता. तेव्हा मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये तेल कंपन्यांनी सलग १३ दिवस दर वाढवले होते. यात १० वेळा ८० पैशांची वाढ केली होती. १५ दिवसात तेलाच्या किंमती १० रुपयांनी वाढ झाली होती..इंधन दरवाढीची कारणेआंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारडॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यनकेंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्कओपेक देशांचे उत्पादन धोरणजागतिक राजकीय अस्थिरतायुद्धजन्य परिस्थिती आणि निर्बंधतेल उत्पादक देशांकडून पुरवठ्यात कपाततेल कंपन्यांचा वाहतूक व वितरण खर्चबंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चातील वाढइंधन वितरण साखळीतील अडथळे.