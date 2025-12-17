NPS गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! एक्झिट नियमांत बदल; PFRDA चा मोठा निर्णय, नवे नियम काय?

जर तुम्ही तुमची निवृत्ती सुरक्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS एक्झिट नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सरकारने आता तुम्हाला तुमचे स्वतःचे पैसे वापरण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिले आहे. ज्यामुळे निवृत्तीनंतर तुमचे खिसे भरलेले राहण्यास मदत होईल..जुन्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादा ग्राहक निवृत्त होतो किंवा योजनेतून बाहेर पडतो. तेव्हा त्यांना त्यांच्या एकूण बचतीपैकी किमान ४०% रक्कम वार्षिकी खरेदी करण्यासाठी गुंतवावी लागत असे. याचा अर्थ त्यांना नियमित पेन्शन योजना खरेदी करण्यासाठी त्या पैशाचा वापर करावा लागत असे. निधीच्या फक्त ६०% रक्कम राखून ठेवली जात असे. परंतु नवीन नियमांमुळे ही गणना बदलली आहे. .Year-Ender 2025 : क्रॅश ते कमबॅक! 2025 मधील शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची झोप उडविणारे टॉप 10 चढ-उतार .आता गैर-सरकारी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी फक्त २०% रक्कम वार्षिकीमध्ये द्यावी लागेल. याचा अर्थ असा की, तुम्ही आता तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांपैकी ८०% रक्कम एकरकमी काढू शकता. हा फायदा फक्त अशा गुंतवणूकदारांनाच उपलब्ध आहे. ज्यांनी एनपीएसमध्ये किमान १५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. पीएफआरडीएने लहान गुंतवणूकदारांसाठी किंवा लहान पेन्शन फंड असलेल्यांसाठी एक उदार निर्णय घेतला आहे..जर एखाद्या गुंतवणूकदाराचा एकूण पेन्शन फंड ₹८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्यांना अॅन्युइटी खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. असे गुंतवणूकदार त्यांचे संपूर्ण निधी एकाच वेळी किंवा हप्त्यांमध्ये काढू शकतात. याव्यतिरिक्त, एक नवीन स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. जर तुमची एकूण ठेव ₹८ लाखांपेक्षा जास्त परंतु ₹१२ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही एकाच वेळी ₹६ लाखांपर्यंत काढू शकता. उर्वरित शिल्लक नियमित पेमेंट म्हणून घेतली जाऊ शकते..निष्ठावंत गुंतवणूकदारांना बक्षीस देण्यात आले आहे. परंतु योजना अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांसाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत. सरकारला हे पैसे तुमच्या वृद्धापकाळात उपयोगी पडावेत अशी इच्छा आहे. म्हणून, जर तुम्ही १५ वर्षे पूर्ण करण्यापूर्वी किंवा ६० वर्षांच्या आधी एनपीएसमधून बाहेर पडलात तर तुम्हाला तुमच्या ठेवीपैकी ८०% रक्कम वार्षिकीमध्ये गुंतवावी लागेल. तुम्हाला फक्त २०% रक्कम रोख स्वरूपात मिळेल..Delhi Pollution : दिल्लीतील प्रदूषणाचा फटका! 50% वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक; बांधकाम मजुरांना मिळणार 10 हजारांची मदत.जर एकूण ठेव ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही संपूर्ण रक्कम काढू शकता. याव्यतिरिक्त, नवीन नियम गुंतवणूकदारांना ८५ वर्षांच्या वयापर्यंत अॅन्युइटी खरेदी आणि पैसे काढणे पुढे ढकलण्याचा पर्याय देतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ८५ वर्षांच्या वयापर्यंत एनपीएसमध्ये राहण्याची परवानगी देखील असेल. परंतु त्यांना बाहेर पडताना जुन्या ४०% अॅन्युइटी नियमाचे पालन करावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.