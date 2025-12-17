Sakal Money

NPS गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! एक्झिट नियमांत बदल; PFRDA चा मोठा निर्णय, नवे नियम काय?

PFRDA NPS Exit Rule Change: नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने एक्झिट नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही तुमची निवृत्ती सुरक्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS एक्झिट नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सरकारने आता तुम्हाला तुमचे स्वतःचे पैसे वापरण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिले आहे. ज्यामुळे निवृत्तीनंतर तुमचे खिसे भरलेले राहण्यास मदत होईल.

