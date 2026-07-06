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शेअर बाजार : फिनिक्स मिल (शुक्रवार भाव बंद : रु. २०४७.६०)

फिनिक्स मिल्स शेअरने वर्षभराचा ॲक्युमलेशन-डिस्ट्रीब्युशन झोन तोडत वरची पातळी गाठली; उलाढालीतील उसळीमुळे तेजीचा नवा टप्पा सुरू होण्याचे संकेत
Analysts believe the stock could reach ₹3,370 over the next 18 months, with a recommended stop-loss at ₹1,968 on a weekly closing basis.

Analysts believe the stock could reach ₹3,370 over the next 18 months, with a recommended stop-loss at ₹1,968 on a weekly closing basis.

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सकाळ वृत्तसेवा
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मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट

फिनिक्स मिल्स लि. ही कंपनी भारतात मॉलचे संचालन व व्यवस्थापन, व्यावसायिक व निवासी मालमत्तेचे बांधकाम आणि हॉटेल व्यवसायात कार्यरत आहे. किरकोळ विक्री (रिटेल), कार्यालयीन जागा, हॉटेल आणि मालमत्ता व्यवस्थापन हे तिच्या मुख्य व्यवसायांचे भाग आहेत. या कंपनीच्या शेअरचा तांत्रिक विश्लेषणाचा साप्ताहिक पातळीवरचा आलेख सोबत दिला आहे. आलेखानुसार, मार्च २०२३ मध्ये या शेअरचा भाव ६७० रुपयांच्या आसपास होता. त्यानंतर या शेअरच्या भावात जुलै २०२४ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात तेजी बघण्यात आली आणि या कालावधीत या शेअरच्या भावाने २१६० रुपयांपर्यंत मजल मारली.

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