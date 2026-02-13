PM Kisan 22 Installment : 2,000 रुपये अडकणार? 30 लाख शेतकऱ्यांना धक्का; पीएम किसान योजनेबाबत कृषीमंत्र्यांची संसदेत मोठी माहिती

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Update: भारत सरकारची शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणारी प्रमुख योजना म्हणजे पीएम-किसान योजना. आतापर्यंत यात 21 हप्ते BDT द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत करण्यात आले असून शेतकरी सध्या 22 व्या हप्त्याची वात पाहत आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांसाठी हा हप्ता अडचणीचा ठरू शकतो. कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार अजूनही 30 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी आधार क्रमांक आणि बँक खाते जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. ही जोडणी (सीडिंग) न झाल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे..30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग अपूर्णदेशाच्या कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 6 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत देशभरातील एकूण 30,18,361 शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि बँक खाते जोडणीचे काम प्रलंबित आहे. आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वाधिक 10 लाख शेतकऱ्यांचे बँक खाते आणि आधार लिंक नसल्याचे समोर आले आहे. त्याखालोखाल गुजरात आणि केरळ राज्यांचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रही या यादीत 8 व्या क्रमांकावर असून राज्यात तब्बल 1,72,349 शेतकऱ्यांचे बँक खाते आणि आधार लिंक नसल्याचे आकडेवारीतून दिसते..8th Pay Commission : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार का? सरकारचं संसदेत स्पष्ट उत्तर.आधार लिंकिंग गरजेचेपीएम-किसान योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी आधार-संलग्न बँक खाते अनिवार्य असल्याने, लिंकिंग न झाल्यास अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकत नाही. त्यामुळे वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शेतकरी बँक खाते बदलत असल्यामुळे आधार लिंकिंग ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. आवश्यक जोडणी पूर्ण होताच थकित हप्ते तात्काळ लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात..बँक अकाउंट आधारशी कसे लिंक करावे?बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर करू शकता.1. ऑनलाइन पद्धतआपल्या बँकेच्या नेटबँकिंग संकेतस्थळावर लॉगिन करा. तेथे ‘Aadhaar Seeding’ किंवा ‘Update Aadhaar’ असा पर्याय उपलब्ध असतो.बँकेच्या मोबाईल अॅपमध्ये लॉगिन करून आधार लिंकिंगचा पर्याय निवडा आणि आवश्यक माहिती भरा.काही बँका Unique Identification Authority of India (UIDAI) च्या पोर्टलमार्फतही आधार लिंक करण्याची सुविधा देतात.2. ऑफलाइन पद्धतजवळच्या बँक शाखेत जाऊन आधार कार्ड आणि पासबुक किंवा खाते तपशील सादर करा.बँकेकडून दिलेला आधार लिंकिंग फॉर्म भरून जमा करा.काही बँकांमध्ये SMS किंवा ATM द्वारेही आधार जोडण्याची सोय उपलब्ध असते.लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँकेकडून तुम्हाला SMS किंवा ई-मेलद्वारे पुष्टी संदेश पाठवला जातो..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सोनं 2,600 रुपये तर चांदी 15 हजारांनी स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव.कव्हरेज वाढवण्यासाठी सरकारचे विशेष अभियानयोजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी कृषी मंत्रालयाचा कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग हा राज्य सरकारांच्या समन्वयाने विशेष ‘सॅच्युरेशन ड्राइव्ह’ राबवत आहे. या मोहिमेत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) यांचाही सहभाग आहे.यात आधार क्रमांक आणि बँक खाते जोडणी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना SMS द्वारे सूचना देखील पाठवल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.