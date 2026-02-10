PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PM किसानचा 22वा हप्ता कधी येणार? खात्यात पैसे कधी जमा होणार, जाणून घ्या अपडेट

PM Kisan 22th Instalment : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) अंतर्गत मिळणाऱ्या 2,000 रुपयांच्या पुढील हप्त्याची देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 21 हप्ते जारी केले असून आता 22व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सध्या शेतकऱ्यांना आहे..फेब्रुवारी-मार्च मध्ये मिळणार पैसे केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मागील ट्रेंडनुसार फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च 2026 च्या सुरुवातीला 22वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये 21वा हप्ता जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये थेट ट्रान्सफर करण्यात आले..Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .6,000 रुपये वर्षालाया योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांत दिली जाते आणि प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपयांचा असतो. मात्र काही गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचा हप्ता अडकू शकतो..हप्ता अडकू नये यासाठी काय कराल?जर तुम्हाला पुढील हप्ता वेळेवर मिळावा असे वाटत असेल, तर e-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. e-KYC अपूर्ण असल्यास 2,000 चा हप्ता अडकू शकतो. यासाठी पीएम किसान पोर्टलवर तुम्ही OTP च्या मदतीने सहजपणे e-KYC पूर्ण करू शकता. तसेच, जवळच्या CSC सेंटरमध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीनेही e-KYC करता येते. शेतकऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की e-KYC आणि कागदपत्रे अपडेट ठेवली तरच पैसे वेळेत मिळतील अन्यथा हप्ता अडकू शकतो. .Income Tax Rule : ऑडिटमध्ये उशीर झाला तर थेट 75,000 रुपयांचा दंड! काय आहे नवीन नियम? \n.पीएम किसान योजना काय आहे?पीएम किसान ही केंद्र सरकारची योजना असून फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. याचा उद्देश देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना बळकट आणि सक्षम बनवणे आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना DBT द्वारे थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.