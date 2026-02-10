Sakal Money

PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PM किसानचा 22वा हप्ता कधी येणार? खात्यात पैसे कधी जमा होणार, जाणून घ्या अपडेट

PM Kisan 22 Installment Date : केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेचे आतापर्यंत 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत, तर आता सर्वांचे लक्ष 22व्या हप्त्याकडे लागले आहे. 22व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू असली तरी e-KYC आणि कागदपत्रे अपडेट ठेवली तरच पैसे वेळेत मिळतील.
PM Kisan 22nd Installment Update: When Will ₹2000 Be Credited to Farmers’ Accounts?

PM Kisan 22nd Installment Update: When Will ₹2000 Be Credited to Farmers’ Accounts?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

PM Kisan 22th Instalment : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) अंतर्गत मिळणाऱ्या 2,000 रुपयांच्या पुढील हप्त्याची देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 21 हप्ते जारी केले असून आता 22व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सध्या शेतकऱ्यांना आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
PM Kisan Yojana
pm kisan
Farmer Scheme
PM kisan smman yojana

Related Stories

No stories found.