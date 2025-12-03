Premium|Portfolio underperformance reasons : शेअर बाजार तेजीत, मग तुमचा पोर्टफोलिओ 'कोमात' का?

भारतीय शेअर बाजाराने तेजीच्या लाटेवर स्वार होत नोव्हेंबरच्या अखेरीस उच्चांकी पातळी गाठली. नंतर शेअर निर्देशांक सर्वोच्च पातळीपासून मागे फिरले; पण त्याजवळच घोटाळत राहिले. शेअर बाजार जोमात असताना माझा पोर्टफोलिओ कोमात का, असा प्रश्न सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना पडत आहे. का होत असेल असे?... या प्रश्नाच्या अनुषंगाने एक विचार मांडतो. शेअर बाजारात दीर्घकालीन नफा हा तोटा नोंदविल्यानेच होतो. विश्वास बसणार नाही व हे विधान वरवर विरोधाभासी वाटेल, पण लक्षात घ्या, ज्या शेअरमध्ये आपण नफा वसूल करतो तो पुढे अजूनही वर जाऊ शकतो, कदाचित तो तात्पुरता खाली येईलही, पण कंपनीच्या कामगिरीचा आलेख सतत उंचावत असला, नवी क्षमता कार्यान्वित होणार असेल, तर विक्री व नफा वाढू शकतो. मात्र, खाली जाणारा शेअर कोणत्या कारणामुळे खाली जात आहे, हे जाणून न घेता फक्त वाट पाहात राहिलो, तर भांडवल अडकण्याची भीती असते. म्हणूनच वेळोवेळी नफा (किंवा तोटा) वसूल करणे आणि गुंतवणूक वाढती असेल तर संयम दाखवणे हेच खरे मर्म आहे..खादा रुग्ण अतिदक्षता विभागात असावा आणि अत्यंत निष्णात डॉक्टर त्यावर उपचार करीत असावा, जगातील उत्कृष्ट औषध योजना असूनही रुग्णाला बरे वाटू नये असे काहीसे होत आहे. फार बारकाईने पाहिल्यास लक्षात येते, की कुणीतरी ऑक्सिजनच्या नळीवरच पाय ठेऊन उभे आहे, तो पाय काढल्याशिवाय बरे तरी कसे वाटणार? तसे आपल्या गुंतवणूकदारांचे झाले आहे. स्थानिक वित्तीय संस्था (म्युचुअल फंड वगैरे) ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून सतत नवे भांडवल घेऊन शेअर बाजारात खरेदीला येत आहेत. परदेशी वित्तीय संस्थांच्या विक्रीच्या दुप्पट आपली खरेदी आहे. सरकारही प्रकृती सुधारण्याच्या नवनव्या योजना घेऊन येत आहे. कधी ‘जीएसटी’ कमी कर, तर कधी उत्पादनाला प्रोत्साहन दे, निर्यात सुधारण्यासाठी अनेक उपाय करून पाहा वगैरे वगैरे. पण जोपर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प महोदय त्यांचा पाय ऑक्सिजनच्या नळीवरून काढत नाहीत तोपर्यंत काही खरे नाही. ट्रम्प साहेबांनी पाय काढला, तर रुग्ण मारणार नाही; पण प्रकृती सुधारायची असेल तर प्रतिकारशक्तीच वाढायला हवी आणि त्यासाठी कंपन्यांचे कामकाज अधिक सुदृढ व देखणे हवे..गरज भांडवल टिकविण्याची!आता एक नजर टाकूया गेल्या वर्षभरातील लोकप्रिय शेअरच्या वाटचालीकडे! नोव्हेंबरअखेरीस शेअर निर्देशांक सर्वोच्च पातळीपासून मागे फिरले; पण त्याजवळच घोटाळत आहेत. ‘निफ्टी’ व ‘सेन्सेक्स’च्या बाहेर जर ‘एनएसई ५००’वर नजर टाकली तर लक्षात येते, की जवळपास ५४ टक्के शेअर त्यांच्या २०० दिवसांच्या चल सरासरीच्या खाली आहेत. ३९ टक्के शेअर त्यांच्या उच्चांकापासून किमान ३० टक्के खाली आहेत. तसेच ६३ टक्के उच्चांकापासून २० टक्के खाली आहेत. म्हणजेच ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’ वर जात आहेत, पण आपण सुझलॉन, एसीसी, ॲक्मे सोलर, अदानी ग्रीन व त्या समुदायातील इतर शेअर, बाटा, निरनिराळ्या पेंट कंपन्या, रेल्वे, डीफेन्स क्षेत्रातील कंपन्या यातच अडकून पडलो आहोत. तात्पर्य असे, की आज ना उद्या कधीतरी हे शेअर वर जातील, या आशेने आपण भांडवल अडकवून ठेवले आहे. आता खरी गरज, वेळीच ‘स्टॉपलॉस’ करून भांडवल टिकविण्याची होती. हे सर्व शेअर पुढे-मागे वर जातील का? कदाचित जातीलदेखील; पण ती चाहूल लागल्यावर ते पुन्हा घेताही येतील. त्यासाठी फक्त वाट बघत थांबण्यापेक्षा, भांडवल मोकळे करून अन्य ठिकाणी वळवायला काय हरकत आहे?.काय करता येईल?दुसरे म्हणजे, ‘निफ्टी’चे घटक शेअर तरी एकसारखे वर जातात का? ‘निफ्टी’कडे आशेने बघावे तर लक्षात येते, की ती पण नीट नांदत नाही. ‘निफ्टी’च्या ५० शेअरपैकी २२ शेअर हे मागील वर्षाच्या भावाच्या खाली आहेत. त्यात ट्रेंटसारखे शेअर तर ४५ टक्के खाली पडून मार खात आहेत. अगदी गेल्या दोन महिन्यांत ‘निफ्टी’ १५०० अंश वर गेली, त्यातील वाटा प्रामुख्याने रिलायन्स, एचडीएफसी बँक, एसबीआय, लार्सन अँड टुब्रो, भारती एअरटेल, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ॲक्सिस बँक व ग्रासिमच्या पेंट विभागातील एक नावाजलेला कर्मचारी सोडून गेल्यामुळे वाढलेल्या एशियन पेंट्सचा होता. प्रत्येकच गुंतवणूकदाराला निर्देशांकावर मात करेल असा परतावा हवा असतो. म्हणजे ‘निफ्टी’तील खाली जाणाऱ्या शेअरना नारळ देऊन फक्त स्थिर किंवा वर जाणारे शेअर घेतले की काम झाले; पण तसे जमणे हे अभ्यासाचे काम. ते जमले नाही तर दुसरा उपाय म्हणजे ‘निफ्टी’/‘सेन्सेक्स’मधील लार्ज कॅप शेअरना मिड व स्मॉल कॅप शेअरची जोड द्यायची. पण लार्ज कॅप वर गेले तरी स्मॉल कॅप वर जातीलच, याची काही हमी देता येत नाही. असो..Premium| AI investment bubble: जगभर एआयमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक सुरू आहे, हा तंत्रज्ञानाचा सुवर्णकाळ आहे की बाजाराचा फुगवटा?.संयम दाखविणे हेच खरे मर्मयाच अनुषंगाने आणखी एक विचार मांडतो. शेअर बाजारात दीर्घकालीन नफा हा तोटा नोंदवल्यानेच होतो. विश्वास बसणार नाही व हे विधान वरवर विरोधाभासी वाटेल, पण लक्षात घ्या, ज्या शेअरमध्ये आपण नफा वसूल करतो तो पुढे अजूनही वर जाऊ शकतो, कदाचित तो तात्पुरता खाली येईलही, पण कंपनीच्या कामगिरीचा आलेख सतत उंचावत असला, नवी क्षमता कार्यान्वित होणार असेल तर विक्री व नफा वाढू शकतो. ते अभ्यासानंतरच ठरवता येते. मात्र, खाली जाणारा शेअर कोणत्या कारणामुळे खाली जात आहे, हे जाणून न घेता फक्त वाट पाहात राहिलो तर भांडवल अडकण्याची भीती असते. म्हणूनच वेळोवेळी नफा (किंवा तोटा) वसूल करणे आणि गुंतवणूक सोयीची व वाढती असेल तर संयम दाख वणे हेच खरे मर्म आहे.दोन उदाहरणे देतो. एबीबी हा शेअर २००२ पासून दरवर्षी जवळजवळ दुप्पट होत असे, पुढे मात्र २००८ पासून २०१९ पर्यंत एका चक्रात अडकला, १००० ते १३०० या पट्टयात! त्या दरम्यान तो जवळ बाळगण्याचे कारणच नव्हते. पुढे मात्र २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांत १३०० वरून ८५०० रुपयांवर गेला. या पाचपट उड्डाणाची अनेक कारणे होती. नव्या क्षेत्राच्या उत्साहामुळे विक्री व नफा वाढला. किंमत/मिळकत गुणोत्तर चढत्या भाजणीत वाढत गेले (नफ्याच्या प्रमाणापलीकडे) आणि पुढे गतीवेगामुळे (momentum investing) शेअर महाग वरून अतिमहाग होत गेला. कधीतरी हे थांबणारच होते. त्याबरहुकूम, जून २४ पासून मार्च २५ पर्यंत भाव अर्धा झाला. तात्पर्य असे, की दहा वर्षे भांडवल अडकवण्यापेक्षा २००८-०९ नंतर क्षेत्रबद्दल करून बजाज फायनान्ससारखा शेअर घेतला गेला असता तर तो या दरम्यान ९० पट वाढला असता..हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या शेअरचे असेच आहे. २००१ ते २०१० या काळातील वाटचाल संथगतीने होती. जेव्हा कंपनीने बाजारभावाच्या सव्वा पट भावाला शेअर पुनर्खरेदीचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा बहुसंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांनी आनंदाने घरातील शेअर दिले. त्यावेळी कंपनीने तसे का करावे? असा विचार कुणाला सुचला नाही. पुढील दहा वर्षांत हा शेअर ४०० वरून ३००० वर गेला, ज्यांनी हे जोखले त्यांची चांदी झाली. त्यानंतर मात्र शेअरला पुन्हा उतरती कळा लागली.मुख्य मुद्दा असा, की शेअर किती चांगला आहे, गुंतवणूकयोग्य आहे किंवा नाही, हे त्याचा भाव ठरवतो. दोन उदाहरणे देतो. एबीबी हा शेअर २००२ पासून दरवर्षी जवळजवळ दुप्पट होत असे, पुढे मात्र २००८ पासून २०१९ पर्यंत एका चक्रात अडकला, १००० ते १३०० या पट्टयात! त्या दरम्यान तो जवळ बाळगण्याचे कारणच नव्हते. पुढे मात्र २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांत १३०० वरून ८५०० रुपयांवर गेला. या पाचपट उड्डाणाची अनेक कारणे होती. नव्या क्षेत्राच्या उत्साहामुळे विक्री व नफा वाढला. किंमत/मिळकत गुणोत्तर चढत्या भाजणीत वाढत गेले (नफ्याच्या प्रमाणापलीकडे) आणि पुढे गतीवेगामुळे (momentum investing) शेअर महाग वरून अतिमहाग होत गेला. कधीतरी हे थांबणारच होते. त्याबरहुकूम, जून २४ पासून मार्च २५ पर्यंत भाव अर्धा झाला. तात्पर्य असे, की दहा वर्षे भांडवल अडकवण्यापेक्षा २००८-०९ नंतर क्षेत्रबद्दल करून बजाज फायनान्ससारखा शेअर घेतला गेला असता तर तो या दरम्यान ९० पट वाढला असता..हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या शेअरचे असेच आहे. २००१ ते २०१० या काळातील वाटचाल संथगतीने होती. जेव्हा कंपनीने बाजारभावाच्या सव्वा पट भावाला शेअर पुनर्खरेदीचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा बहुसंख्य छोट्या गुंतवणूकदारांनी आनंदाने घरातील शेअर दिले. त्यावेळी कंपनीने तसे का करावे? असा विचार कुणाला सुचला नाही. पुढील दहा वर्षांत हा शेअर ४०० वरून ३००० वर गेला, ज्यांनी हे जोखले त्यांची चांदी झाली. त्यानंतर मात्र शेअरला पुन्हा उतरती कळा लागली.मुख्य मुद्दा असा, की शेअर किती चांगला आहे, गुंतवणूकयोग्य आहे किंवा नाही, हे त्याचा भाव ठरवतो. (भाव भगवान है, असे म्हणतात ते यामुळेच) दीर्घकाळ बाळगल्यावर शेअरचे भाव वाढतात, हे खरे आहे; पण तो काही स्वयंसिद्ध नियम नाही. तारतम्य वापरावेच लागेल..शेअर बाजार जोमात असताना माझा पोर्टफोलिओ कोमात का, याची महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे१) आकाशातील भावात घेतलेला शेअर कधीतरी वर जाईल म्हणून सांभाळत बसणे. आजही पंधरा वर्षापूर्वी ४२५ रुपयांना घेतलेला 'रिलायन्स पॉवर' लोकांच्या भांडारात सापडतो. म्हणजेच शेअरची सद्दी संपली व भाव खाली आला तरी 'स्टॉपलॉस' न करणे हे एक मुख्य कारण आहे. याचाच व्यत्यास म्हणजे शेअर थोडा वर गेला, की नफावसुलीच्या नादात तो विकून टाकणे. हिरे देऊन टाकणे व खडे गोळा करत राहणे ही सवय. ही बऱ्याच पोर्टफोलिओत सापडते. यावर मात करण्यासाठी निर्दयी शिस्त हाच एक उपाय आहे.२) एकेकाळी मैदान गाजवलेला शेअर खाली न येता, आहे तिथेच वर्षानुवर्षे थांबला तरी त्याला गोंजारत बसणे. हा वरच्या पेक्षा कमी प्रतीचा अपराध आहे. अतिमहाग झालेला शेअर कधीतरी खाली येणारच आहे, हे लक्षात घेऊन, त्याचा पाठपुरावा करत 'मुमेंटम' संपल्यावर त्याला नारळ देणे ही सवय आपल्याला नसते. वर दोन उदाहरणे दिलीच आहेत. एबीबी व हिंदुस्तान युनिलिव्हर.३) सतत स्मॉल व मिड कॅप शेअरच्या मागे लागून लार्ज कॅपकडे दुर्लक्ष करणे फार महाग पडू शकते. २०१९-२० व २०२४-२५ मधे याची प्रचिती वारंवार आली. सर्वच लार्ज कॅप शेअर वर जातील, असे नाही, पण सहसा निर्देशांकातून बाहेर काढलेले शेअर विचारपूर्वकच आपल्या घरात घ्यावेत. आपल्या शेअर भांडारात लार्ज कॅपचा हिस्सा किमान ४० ते ५० टक्के असावा, त्यामुळेच पोर्टफोलिओ बळकट होतो.४) सतत 'लिस्टिंग गेन'साठी 'ग्रे मार्केट'मधील अधिमूल्य बघत 'आयपीओ'च्या मागे धावणे हे अजून एक कारण आहे. यामुळे मारुतीच्या शेपटासारखी पोर्टफोलिओची लांबी वाढत जाते. किमान ५० टक्के प्राथमिक भागविक्री गुंतवणूकदारांच्या हिताची नसून, प्रवर्तकांच्या हिताची असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरी बाब अशी, की पाहिजे तेवढे शेअर मिळत नाहीत व सूचिबद्ध झाल्यावर बाजारातून घेणे होत नाही.५) बदलत्या जागतिक परिस्थितीत थोडे ॲसेट विभागून ठेवायला हवेत. इक्विटी बरोबरच मुदत ठेव बाजार, सोने-चांदी बाजार यांचा मागोवा घ्यायला हवा. गोल्ड व सिल्व्हर ईटीएफ यांचा आपल्या पोर्टफोलिओत किमान ५ ते १० टक्के हिस्सा असायला हवा..पोर्टफोलिओ कोमात न जाण्यासाठी...पाहता पाहता २०२५ वर्षअखेर जवळ आली आहे. नवा पोर्टफोलिओ बांधतांना दूरसंचार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष नको. त्यात भारती एअरटेल व जिओ यांचा प्रती ग्राहक महसूल वाढतो आहे. भारती एअरटेल गेले वर्षभरात १९ टक्के वाढला आहे. अधूनमधून सिंग टेल सारखे मोठे गुंतवणूकदार नफा वसूल करीत असतात. बाजारभावाच्या ३ ते ४ टक्के सवलतीत हे व्यवहार होतात. त्यावेळी हा शेअर बघता येईल. वाहन क्षेत्रात महिंद्रा अँड महिंद्रा व एस्कॉर्टस चांगली कामगिरी दाखवत आहेत. तसेच आम्ही वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या सरकारी व खासगी बँका गुंतवणूकयोग्य आहेत. काही छोट्या बँका उदा. उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक सारख्या नजरेसमोर ठेवाव्यात. किमान ५० टक्के भांडवल अशा चांगल्या शेअरमध्ये गुंतवल्यास पोर्टफोलिओ किमान कोमात तरी जाणार नाही. त्याजोडीला योग्य तो 'स्टॉपलॉस' ठेवून सोने व चांदी घेता येईल. शारदा क्रॉप, सन फार्मा किंवा लुपिन यांसारखा शेअर एखाद्या घसरणीत घेता येईल.नव्या वर्षाच्या आरंभी अमेरिकेबरोबरची आपली चर्चा हातावेगळी होईल, असे वाटते. तसे झाल्यास परदेशी वित्तीय संस्था परततील, हे नक्की. त्यांची मंदी कपात झाल्यास येथून किमान ६०० ते ७०० अंश 'निफ्टी' वर जाऊ शकतो. शेवटी आशा अमर आहे.'ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे''एनएसई ५००' मधील अत्यंत लोकप्रिय शेअर होता सुझलॉन. त्याचा वर्षभरातील अत्युच्च भाव होता ७४.३० रुपये. तो आज रु. ५४.१२ भावावर नांदतो आहे. यात तर कित्येक गुंतवणूकदार आणि फंड मॅनेजर अडकले आहेत. क्षेत्र चांगले असूनही असे होऊ शकते? कमी भावातील शेअर जास्त प्रमाणात घेतले जातात. आमचे म्हणणे असे की, एकसाथ नफा किंवा तोटा नोंदवणे कठीण जाते. अशा वेळी पोर्टफोलिओतील त्या शेअरचे वजन कमी करणे हा चांगला उपाय आहे. 'सुझलॉन'चा शेअर ठेवावा, की विकावा याचे हे पुष्टीकरण किंवा शिफारस नाही. एक उदाहरण म्हणून सांगितले असेच! कोणताही शेअर खाली येत असेल तर केवळ त्यासाठीच तो का घ्यावा, याची कारणे सांगणारी अनेक तज्ज्ञ मंडळी आहेत. त्यांचे ऐकलेच पाहिजे असे आपल्यावर बंधन नाही. शेवटी, 'ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे' हेच खरे!(लेखक अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१ 