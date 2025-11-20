Premium|Money Management After Celebrations : सणासुदीच्या काळानंतरचं आर्थिक संतुलन

ॲड. प्रतिभा देवी - pratibhasdevi@gmail.comमराठीत ‘संतुलन’ या शब्दाचा अर्थ समतोल किंवा स्थिरता असा होतो. जिथे वस्तू किंवा व्यक्तींचे वजन, जोर किंवा प्रभाव समान असतो आणि कोणतीही बाजू अधिक वजनदार नसते. हे भौतिक किंवा मानसिक दोन्ही संदर्भात वापरले जाऊ शकते; जसे की शरीरातील समतोल राखणे किंवा विचारांमध्ये स्थिरता ठेवणे. विचारांतील ही स्थिरता आर्थिक बाबतीत राखली, तर त्यालाच ‘आर्थिक संतुलन’ म्हणतात. नुकतीच दिवाळी होऊन गेली आहे. अनेकांनी मनसोक्त खरेदी केली आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजन काहीसे गडबडले असेल. दिवाळीनंतर किंवा अशा सणसमारंभानंतर आपले आर्थिक स्वास्थ्य असंतुलित होऊ नये, यासाठी आधीच काही नियोजन करणे गरजेचे आहे..दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा, उत्साहाचा आणि आनंदाचा सण. सजावट, दागिने, कपडे, नव्या वस्तू, वाहन किंवा घर खरेदी, भेटवस्तूंची देवाणघेवाण, फराळ, मिठाई, फटाके, पर्यटन असे जल्लोषाचे, उत्साहाचे वातावरण असते. हा सर्व आनंदाचा कालावधी संपला, की मग मात्र अनेकांना केलेल्या अतिरिक्त खर्चाची जाणीव होऊ लागते. आनंदाच्या भरात काही लक्षात आलेले नसते, नंतर मात्र बँक खात्यातील खडखडाट आणि उभे राहणारे खर्च वास्तवाची जाचक जाणीव करून देऊ लागतात, अशावेळी आर्थिक संतुलन ठेवण्याची गरज भासू लागते. यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.१. सणानंतर वास्तव स्वीकारणेदिवाळीच्या काळात बहुतांश लोक ‘थोडा जास्तच खर्च’ करतात. कधी ऑफरच्या मोहात येऊन, तर कधी आपल्या प्रियजनांसाठी काहीतरी खास घेण्याच्या इच्छेने. यात काही चुकीचं नाही; पण सणानंतर वास्तव स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आपल्या सर्व खर्चाचा आढावा घ्या. काय आवश्यक होते आणि काय ‘फक्त आवड’ म्हणून घेतले? किती खरेदी क्रेडिट कार्ड वापरून केली? कोणाकडून उधार पैसे घेतले का? हे सर्व समजून घेतल्यावर पुन्हा संतुलन साधणे सोपे जाते..२. नव्याने आर्थिक आराखडा तयार करासणाचा काळ म्हणजे घरात आणि मनात दोन्ही ठिकाणी स्वच्छता करण्याचा काळ, घराची साफसफाई आपण दिवाळीपूर्वी करतो; आता गरज आहे आर्थिक साफसफाईची. सुरुवातीला आपले मासिक उत्पन्न आणि खर्चाचा तुलनात्मक तक्ता तयार करा. सणानंतर काही काळ खर्च कमी करावा लागेल, हे गृहीत धरा. बाहेर खाणे, अनावश्यक खरेदी, मनोरंजन खर्च काही काळ थांबवणे, आवश्यक गोष्टींनाच प्राधान्य देणे, मिळणारा बोनस किंवा बचतीचा काही भाग उधारी फेडण्यासाठी वापरणे यावर भर देण्याचे निश्चित करा. हळूहळू आर्थिक स्थैर्य परत आणता येते.३. क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज व्यवस्थापनक्रेडिट कार्ड म्हणजे ‘उधारीचा पैसा’ हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे तितकाच खर्च करा, जितका तुम्ही वेळेवर भरू शकता. क्रेडिट कार्डचे बिल मुदतीपूर्वी भरल्यास व्याज लागत नाही. उशीर केल्यास मासिक तीन ते चार टक्के व्याज आकारले जाते. किमान रक्कम (Minimum Due) भरून थांबू नका, त्यामुळे मूळ रक्कम कायम राहते आणि व्याज वाढतच जाते. ‘स्नोबॉल’ पद्धतीचा वापर करा. म्हणजे आधी लहान रकमांची परतफेड करून टाका, यामुळे आत्मविश्वास वाढतो. उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च क्रेडिट कार्डद्वारे करू नका. कर्ज वाईट नाही; पण अनियंत्रित कर्ज हे अस्थिरतेचे मूळ कारण आहे, हे लक्षात ठेवा..४. बचत पुन्हा सुरू करादिवाळीनंतर अनेकांची बचत खंडित होते, कारण खर्च आधीच वाढलेला असतो; पण हा काळ पुन्हा सुरुवात करण्याचा योग्य काळ आहे. ‘थोडं थोडं पण सातत्याने’ हा मंत्र लक्षात ठेवा. दर महिन्याला किमान ५०० किंवा एक हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ (Systematic Investment Plan) करा. बँकेत रिकरिंग डिपॉझिट (Recurring Deposit) सुरू करा. लहान-मोठ्या बचतींसाठी वेळ मिळत नसेल, तर ऑटो-डेबिट सुविधा वापरा म्हणजे विसरण्याचा प्रश्नच राहत नाही. बचत थोड्या प्रमाणात सुरू होते; पण काळानुसार मोठी सुरक्षा निर्माण करते.५. वर्षभराचे आर्थिक नियोजनदिवाळी ही फक्त सणाची वेळ नाही, तर तिच्याकडे ‘नव्या आर्थिक वर्षाचा आरंभ’ म्हणूनही बघता येते. या काळात पुढील काही महिन्यांसाठी ठोस उद्दिष्टे ठरवा. आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) तयार करा. किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या खर्चाची रक्कम बाजूला ठेवा. विमा पॉलिसींचा आढावा घ्या. आरोग्य विमा, आयुर्विमा आणि वाहन विमा अद्ययावत ठेवा. करबचतीसाठी गुंतवणुकींचे नियोजन करा. या गोष्टी केवळ सणानंतर आर्थिक संतुलनच राखत नाहीत, तर दीर्घकाळ टिकणारी आर्थिक सुरक्षितता देतात..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.६. मानसिक आणि भावनिक संतुलनआर्थिक शिस्त राखण्यासाठी फक्त आकडे नव्हे, तर मनाचे संतुलनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सणानंतर अनेकांना ‘खर्च केला म्हणून अपराधीपणा’वाटतो. मात्र, हा काळ स्वतःला दोष देण्याचा नाही, तर शिकण्याचा आहे. प्रत्येक सणातून एक नवा धडा मिळतो, या वर्षी थोडा अधिक खर्च झाला, तर पुढच्या वर्षी अधिक नियोजनबद्ध राहू, याची खूणगाठ बांधणे आवश्यक आहे. मन:शांती आणि आर्थिक शांती या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत.७. पुढील दिवाळीची आजपासून तयारीपुढील सण अधिक निर्धास्तपणे आणि आनंदाने साजरा करायचा असेल, तर ‘दिवाळी फंड’ आजपासून सुरू करा. दर महिन्याला थोडी रक्कम वेगळी ठेवली, तर पुढच्या वर्षी खर्चाचे ओझे वाटणार नाही. उदा. दरमहा एक हजार रुपये वाचवले, तर वर्षभरात १२ हजार रुपये जमा होतात, ज्यातून सणाच्या खरेदीचा मोठा भाग सहज भागवता येतो. याला ‘स्मार्ट प्लॅनिंग’ म्हणतात. सणाचे स्वातंत्र्य आणि शिस्त दोन्ही टिकवणे यातून सहजसाध्य होते..संतुलनाचा प्रकाशदिवाळीचा प्रकाश फक्त घरातच नाही, तर आर्थिक विचारांमध्येही उजळला पाहिजे. सण हे आनंदासाठी असतात; पण आनंद टिकवण्यासाठी शिस्त आवश्यक असते. संतुलन म्हणजे केवळ खर्च कमी करणे नाही, तर खर्च, बचत आणि भविष्याचे नियोजन यांचा योग्य तो ताळमेळ साधणे होय. थोडे नियोजन, थोडा संयम आणि थोडी सातत्यपूर्ण बचत या त्रिसुत्रीमुळे दिवाळीनंतरचे आर्थिक संतुलन सहज राखता येते आणि मग प्रत्येक दिवाळी केवळ आनंदाची नव्हे, तर आर्थिक स्वातंत्र्याचाही सण बनते.‘दिवाळीचा प्रकाश मावळला, तरी शहाणपणाचा उजेड कायम राहो’! सणानंतर नव्या जोमाने, नव्या नियोजनासह आर्थिक स्थैर्याचा हा दीप सतत प्रज्वलित राहो!(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.