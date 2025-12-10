Post Office Scheme : दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 17 लाख! सरकारी भरवशाची पोस्ट ऑफिसची झकास योजना एकदा बघाच

Post Office RD Account : पोस्ट ऑफिसकडून सर्व वयोगटासाठी विविध बचत योजनांचा पर्याय दिला जातो. या योजना सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी लोकप्रिय आहेत तसेच त्यावर सरकारकडून चांगला व्याजदरदेखील मिळतो. तुम्हीही जर गुंतवणुकीचा विचार करत असाल, तर पोस्ट ऑफिसच्या या योजना उत्तम पर्याय ठरू शकतात. याच पैकी एक दमदार योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट योजना. या योजनेत फक्त 100 रुपयांत खाते सुरू करता येते आणि दररोज फक्त 333 रुपये टाकून तब्बल 17 लाख रुपये जमवता येतात..सरकारकडून 6.7% व्याजदरपोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट योजनेवर सरकारकडून 6.70% व्याजदर दिला जातो. कोणतीही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत खाते उघडू शकते. 10 वर्षांवरील मुलांनाही खाते उघडण्याची सुविधा आहे. मात्र 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यांना नवीन KYC आणि खाते उघडण्याचा फॉर्म भरावा लागतो. हे खाते मोबाईल बँकिंग किंवा ई-बँकिंगद्वारे देखील उघडता येते..मॅच्युरिटी नंतर गुंतवणूक वाढवण्याची सुविधापोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट खाते 5 वर्षांनी मॅच्योर होते. त्यावेळी तुम्ही तुमचे पैसे काढून शकतात. मात्र तुम्हाला हवे असल्यास आणखी 5 वर्षांसाठी तुम्हाला गुंतवणूक वाढवता येते.यामध्ये प्री-मैच्योर क्लोजरची सुविधाही आहे. खाते 3 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही ते वेळेआधी बंद करू शकता. जर खातेदाराचे निधन झाले, तर नॉमिनीला खाते क्लेम करण्याची किंवा पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी असते..छोटी गुंतवणूक, मोठा फायदाया योजनेत गुंतवणूक कशी वाढते हे समजणे सोपे आहे.समजा, तुम्ही दररोज 333 रुपये यात गुंतवले, तर महिन्याला अंदाजे 10,000 रुपये गुंतवणूक होते.10,000 × 5 वर्ष = 10,000 × 60 = तुमचे 6 लाख रुपये जमा होतीलयावर 6.7% व्याजदराने तुम्हाला 1.13 लाख रुपये व्याज मिळेलजर योजना पुढील 5 वर्षांसाठी वाढवली, तर - तुमचे एकूण गुंतवणूक 12 लाख रुपये होईल,आणि व्याज तब्बल 5,08,546 रुपये मिळेल. म्हणजे 10 वर्षांत एकूण रक्कम 17,08,546 रुपये होते..Ayushman Card : 5 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा; कोणत्या आजारांवर आणि वर्षभर किती वेळा मोफत उपचार? नियम जाणून घ्या आणि आजच नोंदणी करा!.गुंतवणूक बदलण्याची सुविधा या योजनेचा आणखी महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तुम्ही गुंतवणुकीची रक्कम आपल्या सोयीप्रमाणे बदलू शकता.समजा, महिन्याला 10,000 ऐवजी 5,000 रुपये गुंतवल्यास आणि योजना 10 वर्षे सुरू ठेवल्यासएकूण गुंतवणूक होईल 8,54,272 रुपये.आणि व्याजातून कमाई होईल 2,54,272 रुपये..गुंतवणुकीवर कर्जाची सुविधाही उपलब्धया योजनेची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे कर्ज मिळण्याची सुविधा. नियमांनुसार, खाते 1 वर्ष चालू राहिल्यानंतर, जमा रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जावर 2% अतिरिक्त व्याजदर लागू होतो..Virat Kohli : कोहलीने Puma सोबतचा करार संपवला; आता नव्या भारतीय कंपनीसोबत 40 कोटींची नवी इनिंग सुरू!.पोस्ट ऑफिस RD खाते कसे उघडावे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट खाते कोणत्याही जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन उघडता येते. यासाठी तुम्हाला,पोस्ट ऑफिसचे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म घ्यावा लागेल. दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो पत्ता व ओळख पुरावा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र किंवा रेशन कार्ड.तुम्ही इन्कम टॅक्स अॅक्ट, 1961 नुसार फॉर्म 60 किंवा 61 देखील सादर करू शकता.खाते उघडताना पडताळणीसाठी मूळ ओळखपत्र सोबत घेणे आवश्यक आहे.प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, तुम्हाला नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) निवडावी लागेल आणि एका साक्षीदाराची सही घेणेही आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.