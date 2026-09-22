PPF की NPS? दरमहा 5000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभे राहतील दीड कोटी रुपये; जाणून घ्या संपूर्ण गणित

PPF vs NPS: आपल्या पैशांवर जास्त परतावा मिळवण्यासाठी बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत; त्यापैकी एक पर्याय पूर्णपणे सुरक्षित असून दुसरा बाजारातील चढ-उतारांशी जोडलेला आहे. म्हणजेच पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीम. या दोन्ही योजनांपैकी कुठे अधिक फायदा मिळू शकतो, याचं गणित समजून घेणं आवश्यक आहे..पीपीएफ वि. एनपीएसगुंतवणुकीच्या दृष्टीने दोन्ही पर्याय आपापल्या जागी उत्तम आहेत. पीपीएफ हा केंद्र सरकारची हमी असलेला आणि पूर्णपणे जोखीममुक्त पर्याय आहे, तर एनपीएसमधील परतावा हा शेअर बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असतो.पीपीएफचा मूळ कालावधी १५ वर्षांचा असतो (जो पुढे वाढवता येतो), तर एनपीएसमध्ये निवृत्तीच्या वयापर्यंत म्हणजेच वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत नियमित गुंतवणूक करावी लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही पर्यायांमध्ये अगदी लहान रकमेपासूनही गुंतवणुकीची सुरुवात करता येते..लहानपणीचं गाणं आजही तोंडपाठ आहे, पण कालचा अभ्यास लक्षात राहत नाही; असं का? जाणून घ्या मेंदूचं रहस्य.दोन्ही योजनांचे कॅल्क्युलेशनपीपीएफ:वार्षिक गुंतवणूक: ५०,००० रुपये (अंदाजे दरमहा ४,१६६ रुपये)गुंतवणूक कालावधी: १५ वर्षेसध्याचा व्याजदर: ७.१ टक्के (चक्रवाढ)१५ वर्षांतील एकूण गुंतवणूक: ७,५०,००० रुपयेमॅच्युरिटीवर मिळणारा एकूण फंड: १३,५६,०७० रुपयेएनपीएसदरमहा गुंतवणूक: ५००० रुपयेगुंतवणूक सुरू करण्याचे वय: २५ वर्षेगुंतवणूक कालावधी: ३५ वर्षे (वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत)अपेक्षित सरासरी परतावा: ९%निवृत्तीपर्यंत एकूण गुंतवणूक: २१,००,००० रुपयेनिवृत्तीच्या वेळी जमा होणारा एकूण फंड: १,४७,०८,९२२ रुपये.साहील मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट! परीक्षेदरम्यान प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्..., CCTV फुटेज समोर, 15 मिनिटांत काय घडलं?.कोणता पर्याय योग्य?जर तुम्हाला बाजारातील कोणतीही जोखीम न पत्करता हमखास आणि सुरक्षित परतावा हवा असेल, तर तुमच्यासाठी पीपीएफ हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. यात तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात आणि करबचतीचाही तिहेरी फायदा मिळतो.दुसऱ्या बाजूला, जर तुम्ही थोडी जोखीम उचलण्यास तयार असाल आणि निवृत्तीसाठी दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवून मोठा फंड उभा करू इच्छित असाल, तर एनपीएस तुम्हाला चक्रवाढ परताव्याच्या जोरावर मोठी संपत्ती निर्माण करून देऊ शकतो. कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या अधिकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घेणं आवश्यक आहे.