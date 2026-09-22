Sakal Money

PPF की NPS? दरमहा 5000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभे राहतील दीड कोटी रुपये; जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Monthly Rs 5000 Investment Returns & Corpus Calculation: पीपीएफ हा केंद्र सरकारची हमी असलेला आणि पूर्णपणे जोखीममुक्त पर्याय आहे, तर एनपीएसमधील परतावा हा शेअर बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असतो.
ppf nps

ppf nps

esakal

संतोष कानडे
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PPF vs NPS: आपल्या पैशांवर जास्त परतावा मिळवण्यासाठी बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत; त्यापैकी एक पर्याय पूर्णपणे सुरक्षित असून दुसरा बाजारातील चढ-उतारांशी जोडलेला आहे. म्हणजेच पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीम. या दोन्ही योजनांपैकी कुठे अधिक फायदा मिळू शकतो, याचं गणित समजून घेणं आवश्यक आहे.

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