Premium|Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचा १२ वर्षांचा तपप्रवास; आर्थिक सर्वसमावेशनातून ‘जन-धन’ची तपपूर्ती

पुरुषोत्तम बेडेकर - psbedekar२१@gmail.comप्रधानमंत्री जन-धन ही केवळ सरकारी योजना नाही, तर एक राष्ट्रीय मोहीम आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती वित्तीय प्रणालीचा भाग असली पाहिजे, या उद्देशाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. विविधांगी योजनांच्या माध्यमातून ‘जन-धन’ खाते हे स्वतंत्र उत्पादन न राहता एका व्यापक आर्थिक परिसंस्थेचा महत्त्वाचा हिस्सा बनले आहे. ‘जन-धन’च्या तपपूर्तीनिमित्त घेतलेला आढावा...भारताच्या बँकिंग इतिहासात २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी काहीतरी वेगळेच घडले. या दिवशी देशात केवळ एका सरकारी योजनेचा नव्हे, तर एका राष्ट्रीय मोहिमेचा प्रारंभ झाला. देशातील प्रत्येक व्यक्ती वित्तीय प्रणालीचा भाग असली पाहिजे, या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.एक छोटीशी सुरुवात...महाराष्ट्रातील एका खेड्यात राहणाऱ्या लक्ष्मीने अनेक महिने घरखर्चातून पैसे वाचवून २००० रुपयांची बचत केली होती. लक्ष्मी आणि तिचा पती महेश शेतामध्ये काम करतात. त्यांचे बँक खाते नव्हते. तिने आपली बचत एका पत्र्याच्या डब्यामध्ये जपून ठेवली होती. आजारपण आले किंवा अन्य आर्थिक संकट उभे राहिले, तर सावकाराकडून कर्ज घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता. एके दिवशी त्यांच्या खेड्यात बँक मित्र रमेश आला. त्याने लक्ष्मी आणि महेश यांना बँकेत बचत खाते उघडण्याचा सल्ला दिला. ‘‘कशाला? आमच्याकडे इतके पैसे नाहीत,’’ लक्ष्मीने विचारले.‘‘तुमच्यासाठीच तर भारत सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये खात्यामध्ये कोणतीही किमान रक्कम ठेवावी लागत नाही. तुम्ही तुमची छोटी-छोटी बचत बँक खात्यामध्ये जमा करू शकता आणि गरजेच्या वेळी काढू शकता,’’ बँक मित्राने समजावून सांगितले. अखेरीस लक्ष्मीने तिचे पहिले बँक खाते उघडले आणि आपली २००० रुपयांची बचत खात्यात जमा केली. त्या वेळी तिलाही वाटले नव्हते, की हे एका मोठ्या आर्थिक प्रवासाचे पहिले पाऊल ठरणार आहे. लक्ष्मी आणि तिच्यासारख्या कोट्यवधी महिलांच्या आर्थिक जीवनात होणाऱ्या बदलांची नांदीच प्रधानमंत्री जन-धन योजनेद्वारे झाली. ज्या व्यक्तींची बँक खाती यापूर्वी कधी उघडलीच गेली नव्हती, अशा व्यक्तींना शोधून त्यांची खाती उघडण्यात आली..Premium|Saurabh Gadgil PNG Jewellers Interview : 'पीएनजी ज्वेलर्स'चा यशाचा फॉर्म्युला; सौरभ गाडगीळ यांनी उलगडले परंपरा आणि आधुनिकतेचे नाते.‘जन-धन’ योजना : एक तपाचा प्रवासया योजनेतून काय साध्य होणार, असा विचार त्या वेळी बहुतांश लोकांनी केला होता. मागे वळून पाहता, आज लक्षात येते, की ही योजना जगातील आर्थिक सर्वसमावेशनाची सर्वांत मोठी मोहीम ठरली आहे. या योजनेतून काय साध्य झाले, याचा आढावा घेतला तर तिची व्याप्ती आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात झालेले मोठे परिवर्तन पाहून थक्क व्हायला होते.‘प्रधानमंत्री जन-धन’ योजनेची व्याप्तीहे आकडे लक्षणीय असले, तरी केवळ आकड्यांनी संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे ‘जन-धन’ योजनेने काय साध्य केले आणि या योजनेचा खरा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुढील १२ वर्षांत काय करणे गरजेचे आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.‘जन-धन’ योजनेमुळे घडलेल्या १२ गोष्टी१) कोट्यवधी नागरिकांचे आर्थिक सर्वसमावेशन : ज्या नागरिकांसाठी बँक खाते हे एक स्वप्नच होते, अशा कोट्यवधी नागरिकांचा औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये समावेश झाला. मूलभूत बँक खात्याबरोबरच पैसे पाठवण्याची सुविधा, कर्ज, विमा आणि पेन्शन सुविधांचा लाभ घेणे शक्य झाले.२) बँकिंग सुविधा प्रत्येक घरापर्यंत : बँक शाखांवर अवलंबून न राहता खेड्यापाड्यांमध्ये बँकिंग सेवा पोहोचाव्यात, यासाठी व्यवसाय प्रतिनिधी आणि बँक मित्र यांचा प्रभावी वापर केला गेला. एखाद्या मोठ्या बँकेच्या दूरवर असलेल्या शाखेत जाऊन व्यवहार करण्यापेक्षा घराजवळच्या बँक मित्राकडे आपल्या सोयीच्या वेळेनुसार व्यवहार करण्याची सुविधा खूप उपयोगी ठरली. त्यामुळे व्यवहारासाठी जाताना एक दिवसाचा रोजगार बुडण्याचीही चिंता कमी झाली.३) महिलांना औपचारिक आर्थिक ओळख प्राप्त : या योजनेत महिलांचा सहभाग खूप मोठा आहे. ३२.७५ कोटी महिलांना ‘जन-धन’ योजनेअंतर्गत औपचारिक आर्थिक ओळख प्राप्त झाली. आर्थिक बाबतीत त्यांचे कुटुंबातील इतर व्यक्तींवरील अवलंबित्व कमी झाले. खात्यातील रक्कम कमी असली, तरी आपल्या नावाने असलेले बँक खाते आत्मविश्वास निर्माण करते. या आत्मविश्वासातून आर्थिक निर्णयांमधील सहभागही वाढतो.४) ‘जेएएम’ त्रिशक्तीचा आधार : ‘जन-धन, आधार, मोबाइल’(जेएएम) या त्रिशक्तीचा पाया जन-धन खाती आहेत. याद्वारे सरकारी योजनांचा लाभ मध्यस्थाशिवाय थेट खात्यामध्ये येणे सहजशक्य झाले. यामुळे पैसे मिळण्याचा वेग तर वाढलाच; शिवाय लाभाच्या निधीतील गळती कमी झाली. सरकार आणि जनता यांच्यातील अंतरही कमी झाले.५) कोविड महासाथीच्या काळात समजले महत्त्व : या कठीण काळामध्ये, जेव्हा आर्थिक व्यवहार आणि हालचालींवर मोठा परिणाम झाला होता, तेव्हा बँक खाती आर्थिक जीवनाचा मोठा आधार ठरली. जन-धन खाती या काळात आर्थिक लवचीकतेचे माध्यम ठरली.६) रुपे कार्डचा कोट्यवधी नागरिकांना लाभ : ‘जन-धन’ खात्यांबरोबरच ४१ कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना रुपे कार्ड देण्यात आली. हे कार्ड त्यांच्यासाठी पेमेंटचे पहिले साधन ठरले. त्यामुळे त्यांना औपचारिक पेमेंट व्यवस्थेचा भाग बनून आपले आर्थिक व्यवहार सहजतेने करणे शक्य झाले. ‘जन-धन’च्या लाभार्थ्यांचे रोख व्यवहारांकडून डिजिटल व्यवहारांकडे आर्थिक संक्रमण अधिक सहजतेने होऊ लागले.७) आर्थिक सर्वसमावेशनाचा उद्देश बचतीपलीकडचा : ‘जन-धन’ योजनेचा उद्देश फक्त बचत खात्यापुरता मर्यादित नाही. बँकिंग सेवांपासून वंचित जनतेपर्यंत बचत खात्याबरोबरच विमा, पेन्शन, सरकारी लाभांचे थेट हस्तांतर आणि पात्र कर्ज योजनांचा लाभ पोहोचवणे हाही या योजनेचा उद्देश होता. पात्र खातेदारांना १०,००० रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देणे आणि अटल पेन्शन योजना, व्यवसायासाठी मुद्रा योजना, विम्यासाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, तर अपघाती विम्यासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना अशा विविध योजनांचा लाभ ‘जन-धन’च्या खातेदारांना मिळू लागला. अशा विविधांगी योजनांमुळे ‘जन-धन’ खाते हे स्वतंत्र उत्पादन न राहता एका आर्थिक परिसंस्थेचा महत्त्वाचा हिस्सा बनले.८) घरगुती बचत औपचारिक बँकिंगचा भाग : रोख स्वरूपातील अनौपचारिक बचतीला बँक खात्यामध्ये परावर्तित करणे हे ‘जन-धन’ मोहिमेचे मोठे यश आहे. बघता-बघता ‘जन-धन’ खात्यातील जमा रक्कम ३.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आणि तिचा हातभार खातेधारकांबरोबरच देशाच्या आर्थिक प्रगतीलाही लागू लागला.९) आर्थिक सर्वसमावेशनाला राष्ट्रीय प्राधान्य : आर्थिक सर्वसमावेशन हा केवळ बँकिंगचा महत्त्वाचा उद्देश न राहता एक राष्ट्रीय मोहीम बनला. बँका, सरकार, रिझर्व्ह बँक, व्यवसाय प्रतिनिधींचे जाळे, बँक मित्र आणि पेमेंट प्रणाली या सर्वांनी या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आणि योजनेच्या यशासाठी अथक परिश्रम घेतले.१०) तंत्रज्ञानामुळे सर्वसमावेशनाचे गणितच बदलले : बँक शाखेपासून दूर असणाऱ्या आणि छोटे-छोटे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना बँकिंग सेवा देणे खर्चिक ठरले असते. मात्र, तंत्रज्ञानाने हे गणित सोपे केले. उत्तम मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, रुपे कार्डचा वापर, व्यवसाय प्रतिनिधी आणि बँक मित्रांचे तंत्रज्ञानावर आधारित जाळे; तसेच आधार-सक्षम पेमेंट प्रणाली यामुळे व्यवहारांचा खर्च खूपच कमी आणि किफायतशीर झाला.११) बँक ग्राहकाची परिभाषा बदलली : जन-धन योजनेपूर्वी नियमित उत्पन्न, बचत आणि कर्जाची आवश्यकता असलेली व्यक्ती म्हणजे बँक ग्राहक, अशी सर्वसाधारण संकल्पना होती. मात्र, ‘जन-धन’ योजनेमुळे ही संकल्पना पूर्णपणे बदलली. आता, रोजंदारीवर काम करणारी व्यक्ती, घरगुती कामगार, अल्पभूधारक व्यक्ती, ज्याच्याकडे केवळ १०० रुपये आहेत अशी व्यक्ती या सर्वांना बँकेचे ग्राहक बनणे सहजशक्य झाले. बँका आणि एकूण समाजाच्या समजुतीतील या मानसिक बदलामुळे आर्थिक सर्वसमावेशनामध्ये वेगाने प्रगती करणे शक्य झाले.१२) पुढील पिढीसाठी आर्थिक सुविधांचा पाया : ‘जन-धन’ खाते ही फक्त सुरुवात होती. पुढे जाऊन त्याला अनेक आर्थिक सुविधा जोडल्या जाणे अपेक्षित आहे. बचत, विमा, पेन्शन, कर्ज, गुंतवणूक, डिजिटल पेमेंट, आर्थिक साक्षरता या सुविधांचा लाभ जसजसा ‘जन-धन’ खातेदारांपर्यंत पोहोचेल, तसतसा या आर्थिक सर्वसमावेशनाचा अधिकाधिक लाभ व्यक्ती, समाज आणि देशाला मिळू लागेल..भविष्यातील आव्हाने‘प्रधानमंत्री जन-धन’ योजनेपासून मिळालेले फायदे आपण पाहिले. मात्र, ही योजना अधिक यशस्वी करण्यासाठी पुढील १२ वर्षांत कोणती आव्हाने असतील, याचा विचार आता करायला हवा.१) आर्थिक सर्वसमावेशन म्हणजे फक्त खाते उघडणे नव्हे : एका मोहिमेद्वारे पहिल्या १२ वर्षांत साहजिकच भर हा खाती उघडण्यावर होता. आता येणाऱ्या १२ वर्षांत अशा खात्यांचा वापर कसा वाढेल, यावर भर द्यावा लागेल.२) पैशाचा योग्य वापरासाठी प्रेरित करणे : आर्थिक सर्वसमावेशनाच्या यशाचे आकलन खात्यामधील शिल्लक रकमेवर न ठरवता, त्या खात्यांचा वापर किती प्रभावीपणे होतो, यावर भर दिला पाहिजे. विमा, पेन्शन, पात्र कर्जाची प्राप्ती अशा पायऱ्या चढता-चढता छोट्या बचतीची आणि गुंतवणुकीची सवय त्यांना कशी लागेल, हे पाहिले पाहिजे.३) आर्थिक साक्षरतेमध्ये वाढ : मोठ्या प्रमाणात खाती उघडून, वापराबद्दल पुरेशी माहिती न देता रुपे कार्ड, मोबाइल बँकिंगसारख्या सुविधा दिल्या जातात. मात्र, या सुविधांचा वापर न होणे किंवा चुकीचा वापर होऊन आर्थिक धोका निर्माण होणे सहजशक्य आहे. ‘जन-धन’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या आर्थिक साक्षरतेसाठी मोहीम राबवणे आता गरजेचे आहे. यामध्ये पिनचे संरक्षण कसे करावे?, फसवणूक कशी ओळखावी?, व्याजाचे काम कसे चालते? ‘एसआयपी’ कशी सुरू करावी आणि तिचे फायदे काय? जबाबदार आणि बेजबाबदार कर्जवापराचा ‘सिबिल स्कोअर’वर कसा परिणाम होतो? विम्याची आवश्यकता काय?, आपत्कालीन निधी कसा तयार करावा? आदी विषयांचा समावेश होऊ शकतो. अशा अनेक विषयांवर आर्थिक जागरूकता निर्माण केल्यास त्यांचे आर्थिक सामर्थ्य वाढीस लागेल. पुढच्या टप्प्याचा प्रवास आर्थिक सर्वसमावेशनापासून आर्थिक सामर्थ्याकडे वाटचाल करणारा असला पाहिजे.४) सेवेतील शेवटचा टप्पा महत्त्वाचा : बँक मित्रांद्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, अपुरी रोकड आणि व्यावहारिक अडचणी यांमुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होतो. त्यामुळे ‘लास्ट माइल’ सेवा उत्कृष्ट कशी करता येईल, यावर भर दिला पाहिजे.५) व्यवसाय प्रतिनिधींचे आर्थिक गणित : ही योजना मूलतः व्यवसाय प्रतिनिधी आणि बँक मित्रांच्या सेवेवर आधारित असल्याने त्यांना पुरेसे मानधन, आवश्यक तितके आर्थिक व्यवहार, उत्तम तंत्रज्ञान, पुरेशी तरलता आणि बँकेकडून योग्य ती मदत मिळाली, तर त्यांचे आर्थिक गणित व्यवहार्य होईल आणि आर्थिक सर्वसमावेशन शाश्वत बनेल.६) अपहार आणि फसवणुकीचा धोका : आर्थिक सर्वसमावेशनामुळे कोट्यवधी ग्राहक डिजिटल वापरकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांसाठीही मोठी संधी निर्माण झाली आहे. ‘जन-धन’च्या पुढील टप्प्यात डिजिटल व्यवहारांबाबतची आर्थिक साक्षरता, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण यांवर मोठा भर देणे अपेक्षित आहे.७) पतपुरवठा सर्वसमावेशनावर भर : व्यक्तीचे आर्थिक जीवन चांगले होण्यासाठी फक्त बँक खाते पुरेसे नाही. त्याला योग्य कर्जपुरवठा वेळेवर आणि किफायतशीर दराने मिळाला पाहिजे. त्यामुळे जन-धन योजनेने पुढील टप्प्यामध्ये कर्ज परिसंस्थेशी योग्य सुसंवाद साधला पाहिजे. अर्थात, कर्ज सर्वसमावेशनाचा भर जबाबदारीने कर्ज देणे आणि त्याचा योग्य वापर यावर असला पाहिजे.८) विम्याचे अधिकाधिक संरक्षण : कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींची बचत कोणत्याही छोट्या आर्थिक धक्क्याने डगमगू शकते. जन-धन योजनेच्या पुढील टप्प्यामध्ये योग्य आणि पुरेसे विमा संरक्षण खातेदारांपर्यंत कसे पोहोचेल, याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे वैद्यकीय संकटांना तोंड देणे शक्य झाले आहे. मात्र, ती योजना सर्वांपर्यंत पोहोचली आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.९) पेन्शनविषयी जागरूकता : वाढत्या आयुर्मानामुळे पेन्शनविषयी जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशन करताना दीर्घकालीन बचत आणि पेन्शन योजनांमध्ये सहभाग यावर भर देणे आवश्यक आहे.१०) शहरी आर्थिक सर्वसमावेशनाकडे अधिक लक्ष : सामान्यपणे आर्थिक सर्वसमावेशन म्हटले, की खेडी डोळ्यांपुढे येतात. मात्र, मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगार, घरगुती कामगार आणि फेरीवाले हे आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आहेत. त्यामुळे पुढील टप्प्यामध्ये शहरी आर्थिक सर्वसमावेशनावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला पाहिजे.११) ग्राहक संरक्षण महत्त्वाचे : पहिल्यांदा बँकेचे खातेदार झालेल्या आणि विविध आर्थिक सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी तक्रार निवारणाची सोपी पद्धत, स्थानिक भाषांमध्ये संवाद, पारदर्शक शुल्क आणि समजेल अशा भाषेत माहिती देणे गरजेचे आहे. पुरेशा संरक्षणाशिवायचे आर्थिक सर्वसमावेशन ग्राहकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करू शकते.१२) यशाचे मानक बदलण्याची गरज : पहिल्या १२ वर्षांत खाती उघडण्याच्या संख्येवर भर दिला गेला. आर्थिक सर्वसमावेशनाच्या यशावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आणि त्याचा अधिकाधिक लाभ व्यक्ती, समाज आणि देशाला मिळावा, यासाठी येत्या १२ वर्षांत परिश्रम घ्यावे लागतील.‘प्रधानमंत्री जन-धन’ योजना यशस्वी झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच सकारात्मक येते. त्यामुळे आता गरज आहे ती पुढचा प्रवासही यशस्वी करून दाखवण्याची!(लेखक बँकिंगतज्ज्ञ, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर व स्वतंत्र संचालक आहेत. ७५०६३७८३७७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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