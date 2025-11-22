Premium|Pre-Wedding Financial Planning : प्री-वेडिंग ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा 

भाग्यश्री ओक-पाठक - oaknassociates@gmail.com आजकाल लग्नापूर्वी फोटोसेशन म्हणजे प्री-वेडिंग फोटोसेशन करण्याची हौस केली जाते, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. ही हौस करताना आयुष्याच्या गणितालादेखील थोडा वेळ द्या आणि आपले विवाहोत्तर आयुष्याचा ताळेबंद पक्का करा! ज्याच्यासोबत आयुष्यभराची गाठ बांधायची आहे, त्याच्याशी आर्थिक बाबींवरही चर्चा करणे आवश्यक आहे. आर्थिक सुरक्षिततेमुळे वैवाहिक आयुष्य सुकर होण्यासही मदत होईल..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.आभा आणि मिहीर यांचे नुकतेच लग्न झाले. पंरतु, दोघांनीही आर्थिक बाबींविषयी अधिक चर्चा न केल्याने काही बाबी नंतर कळल्याने दोघांमध्ये वादाचे मुद्दे उपस्थित झाले. आभाकडे सुट्टीत फिरायला जाण्याची आवड कोणालाच नाही, तर मिहीरकडे दरवर्षी परदेशवारी नक्की केली जात असे. आभाला अशा मोठ्या खर्चाची कल्पनाच नव्हती. तृप्ती आणि महेशच्या प्रकरणात, तृप्तीवर आईची जबाबदारी आहे, हे महेशला माहीत होते. परंतु, तिच्या औषधपाण्याचा खर्च इतका मोठा असेल, असे त्याला वाटले नव्हते. त्यामुळे त्याने तृप्तीची आर्थिक मदत गृहित धरून केलेल्या भविष्यातील योजना बाजूला ठेवाव्या लागल्या. त्याच्याही आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. तर प्रकाश एकुलता एक लाडाचा लेक असल्याने रोज बाहेर खातो, असे आकांक्षा ऐकून होती; पण त्यासाठी होणारा अमाप खर्च बघून अवाक झाली. तसे पाहिले तर या बाबी क्षुल्लक वाटतात. मात्र, त्या रोजच्या झाल्या की कटकट होतेच. आर्थिक परिस्थिती आपल्या आयुष्याची चौकट ठरवते. हौसमौज कोणाला आवडत नाही? यासाठी विवाह करणाऱ्या मुलामुलींनी लग्नाआधीच आर्थिक बाबतीतही स्पष्टपणे बोलणे महत्त्वाचे आहे. अंथरूण पाहून पाय पसरावे, हे आपण ऐकतो. मग हे अंथरूण आहे किती मोठं? ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. शक्यतो काही दडवू नका. सर्वांत आधी आपल्या मिळकतीची कल्पना एकमेकांना द्या. उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहेत, खर्च कसा केला जातो? याची माहिती द्या..उत्पन्नाचे स्रोत१. पगार २. घरभाडे ३. व्याज ४. डिव्हिडंड५. जास्तीचे उत्पन्न, जसे शिकवण्या, छोटे उद्योग आदी६. कुटुंबातील अन्य सदस्यांकडून मिळणारी काही रक्कम आर्थिक नियोजन करताना....Premium|child investment plan: बचतीची सवय लहानपणापासूनच का लावायला हवी?.खर्चाच्या बाबी१. घरभाडे२. कर्जाचे हप्ते ३. मासिक किराणा, औषधपाणी आदी ४. इतर सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या ५. हौसमौज, फिरणे, मनोरंजन ६. आपत्कालीन व्यवस्था ७. दानधर्म .या सर्व मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा करणे, आपल्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे, हे दोघांचेही कर्तव्य आहे. आजकालच्या मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत आणि लग्नाआधीपासून आपले आर्थिक व्यवहार बघत आहेत, याची जाणीव मुलांना असायला हवी. आपले खर्चाचे प्राधान्यक्रम आपल्या हातात असतात. कोणाला वाटेल, आधी छोटं का होईना घर घ्यावं, तर कोणाला वाटेल आधी जग फिरून घ्यावं! कोण म्हणेल आलिशान गाडी घ्यावी, चार घास कमी खाल्ले तरी चालेल. हे प्राधान्यक्रम वय वाढेल तसे बदलू शकतात. अशा काही मुद्द्यांवर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. यापेक्षा आणखी काही वेगळे मुद्दे कोणाला महत्त्वाचे वाटत असतील त्यावर मोकळेपणाने चर्चा करा! याबाबत तज्ज्ञांचाही सल्ला घ्या. आजकाल लग्नापूर्वी फोटोसेशन म्हणजे प्री-वेडिंग फोटोसेशन करण्याची हौस केली जाते, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. वेळही खर्च केला जातो. ही हौस करताना आयुष्याच्या गणितालादेखील थोडा वेळ द्या आणि आपले विवाहोत्तर आयुष्याचा ताळेबंद पक्का करा! .महत्त्वाचे मुद्देआर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करताना अगदी साध्या गोष्टींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. लग्नानंतर घराचा खर्च कसा करायचा, बँक खाते कसे वापरायचे आदी छोट्या बाबीही विचारात घेतल्या पाहिजेत.१. आपले बँक खाते कसे असेल? संयुक्त की स्वतंत्र? खर्चाचे एक खाते ज्यात दोघे पैसे टाकतील आणि बाकी स्वतः साठी असे असेल? मौजमजेच्या खर्चासाठी एक खाते असेल आणि ठरवून घेतलेले खर्च स्वतःच्या खात्यातून करायचे?२. दोघांपैकी एकच जण कमावता असल्यास दुसऱ्याला सन्मानाने पैसे मिळतील, याची सोय कशी करता येईल?३. गुंतवणुकीचे निर्णय कोण घेणार? एखाद्याला अगदी मनापासून यात लक्ष घालायचे नसेल किंवा दोघांपैकी एकाच्या घरात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतील किंवा कोणी स्वतःच या क्षेत्रात काम करत असेल, तर अर्थात गुंतवणुकीचे निर्णय ती व्यक्ती म्हणजे पती किंवा पत्नी जे माहितगार, तज्ज्ञ असतील, ते घेतील, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. ४. जास्तीचे मिळालेले पैसे जसे, बोनस, आहेर, अगदी लग्नात मिळालेले पैसे, दागिने यांचे काय करणार?५. कुटुंबविस्ताराचा विचार करताना, कोणती आर्थिक पूर्वतयारी असेल किंवा कशाच्या जोरावर मूल वाढवणार? बाळ झाल्यावर दोघेही नोकरी करणार की एकजण घरी राहून कुटुंबाचा सांभाळ करणार? याचीही चर्चा करणे गरजेचे आहे. ६. तुम्ही सध्या करत असलेल्या नोकरी किंवा व्यवसायात आनंदी आहात, की नवे काही शिकायचे आहे किंवा नवा व्यवसाय सुरू करायचा आहे? तेव्हा आर्थिक स्थैर्य कसे सांभाळणार? एक तरी निश्चित उत्पन्न असेल का?७. भारतात राहणार की बाहेर जाणार? जोडीदाराच्या नोकरी, व्यवसायासाठी तो निर्णय योग्य राहील का?८. मालमत्ता, संपत्ती काय आहे किंवा काही कर्जे आहेत का, याची माहितीही दोघांनी एकमेकांना देणे गरजेचे आहे. ९. आपल्या कौटुंबिक आर्थिक जबाबदाऱ्यांबाबत विचारविनिमय करा. योग्य मार्ग काढा.१०. काही वर्षांनी निवृत्तीनियोजन करायचे आहे, त्यासाठी आतापासून पेन्शन प्लॅन घेण्याचा विचार केला, तर चालू शकेल का? 