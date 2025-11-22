Premium|Pre-Wedding Financial Planning : प्री-वेडिंग ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा 

Sakal Money

Couples Money Management : लग्नापूर्वी फोटोसेशनच्या हौसेवर खर्च करण्याऐवजी भावी जोडीदारासोबत आर्थिक बाबींवर स्पष्टपणे चर्चा करणे आणि विवाहोत्तर आयुष्याचा ताळेबंद पक्का करणे महत्त्वाचे आहे. मिळकतीचे स्रोत, कर्जे, खर्चाचे प्राधान्यक्रम आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या यावर बोलल्यास वैवाहिक जीवन अधिक सुरक्षित व सुकर होते.
सकाळ मनी
आजकाल लग्नापूर्वी फोटोसेशन म्हणजे प्री-वेडिंग फोटोसेशन करण्याची हौस केली जाते, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. ही हौस करताना आयुष्याच्या गणितालादेखील थोडा वेळ द्या आणि आपले विवाहोत्तर आयुष्याचा ताळेबंद पक्का करा! ज्याच्यासोबत आयुष्यभराची गाठ बांधायची आहे, त्याच्याशी आर्थिक बाबींवरही चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. आर्थिक सुरक्षिततेमुळे वैवाहिक आयुष्य सुकर होण्यासही मदत होईल.

