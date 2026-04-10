Khaby Lame Divorce: नंबर 1 टिकटॉकरचा घटस्फोट चर्चेत! 20 मिलियन डॉलर संपत्ती, पण मालकी कुणाची? नेमकं प्रकरण काय?

Khaby Lame Tiktok: जगभरात लोकप्रिय असलेला टिकटॉक स्टार खाबी लेम सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्या घटस्फोटाशी संबंधित काही गोष्टी समोर आल्याने त्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सोशल मीडियावर चर्चाटिकटॉकवर 160 मिलियनपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या खाबी लेम याची ओळख आज जागतिक स्तरावर आहे. Forbesच्या अंदाजानुसार त्याची संपत्ती सुमारे 20 मिलियन डॉलर आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या काही रिपोर्ट्सनुसार त्यांच्या नावावर थेट मालमत्ता नसून ती त्यांच्या वडिलांच्या नावावर आहे असा दावा केला जात आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. .खासगी आयुष्य चर्चेतया घडामोडींमुळे खाबी लेम यांच्या खासगी आयुष्याकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. 26 वर्षीय लेम याने नोव्हेंबर 2023 मध्ये वेंडी थेम्बेलीहले ज्यूल हिच्यासोबत गुपचूप लग्न केले होते. जागतिक लोकप्रियता असूनही त्यांनी आपले वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच सार्वजनिक नजरेपासून दूर ठेवले होते. पण आता लेम आणि त्याची पत्नी ज्यूल यांचा घटस्फोट होत असल्याची बातमी येत आहे. या घटस्फोटा दरम्यान ज्यूल हीने लेमयाची अर्धी संपत्ती मागितली आहे मात्र रिपोर्ट्सनुसार त्याच्या नावावर कोणतीही संपत्ती नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे घटस्फोट आणि आता संपत्तीसारख्या बातम्या समोर आल्याने त्याच्या चाहत्यांना या गोष्टी धक्कादायक वतात आहे. .फॅक्टरी जॉबपासून ग्लोबल स्टारपर्यंतसेनेगलमध्ये जन्मलेला आणि इटलीमध्ये वाढलेला खाबी लेम याचा प्रवास खूपच वेगळा आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कोरोनाच्या काळात त्याने आपली नोकरी गमावली. त्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर विनोदी आणि कोणत्याही भाषेचा वापर न करता सहज समजतील असे व्हिडिओ बनवायला सुरुवात केली. या अनोख्या शैलीमुळे तो जगभर प्रसिद्ध झाला आणि आज तो टिकटॉकवरील सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला व्यक्ती बनला आहे. .संपत्ती खाबी लेम याची 20 मिलियन डॉलरची संपत्ती आहे. यामध्ये मुख्यतः ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया कमाई आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.याशिवाय, जानेवारी 2026 मध्ये खाबी लेम याने आपली 'Step Distinctive Limited' ही कंपनी हाँगकाँगमधील Rich Sparkle ला सुमारे 975 मिलियन डॉलरमध्ये विकल्याची माहिती समोर आली होती. या डीलमध्ये त्याचा फोटो, आवाज आणि शैली वापरून AI आधारित डिजिटल मॉडेल तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे..सध्या घटस्फोट, मालमत्ता आणि डील याबाबत अनेक चर्चा सुरू असल्या तरी अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामुळे क्रिएटर इकॉनॉमीमधील संपत्ती, मालकी हक्क आणि कायदेशीर बाबी यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.