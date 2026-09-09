Premium|Stock Market Performance : पंतप्रधानांचा कार्यकाळ विरुद्ध सेन्सेक्सची उसळी; नेहरूंपासून मोदींपर्यंतच्या आर्थिक प्रवासाचा धांडोळा

निरंजन दांडेकर - niranjandandekar2007@gmail.com सप्टेंबर महिना उजाडला, की राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळाचे लक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाकडे लागते. वयाची ७६ वर्षे पूर्ण करत असताना दलाल स्ट्रीटपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत एका अनुत्तरित प्रश्नाची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे, २०२९ नंतर कोण? मोदींनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली, तर भारतीय शेअर बाजाराचे काय होईल? त्यांच्या आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळात शेअर बाजाराने कोणत्या घटनेत कशी प्रतिक्रिया दिली, पंतप्रधानपदी येणे किंवा त्या पदावरून पायउतार होणे यांचा शेअर बाजारावर खरेच काही परिणाम होतो का, अशा अनेक पैलुंचा उहापोह इतिहासातील दाखल्यांवरून मिळतो. त्याचा वेध घेत पंतप्रधानांचा कालावधी आणि शेअर बाजाराची स्थिती याचा घेतलेला धांडोळा मांडण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे..‘सेन्सेक्स’ची किती उसळी?भारतीय शेअर बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक असलेल्या ‘बीएसई सेन्सेक्स’ची सुरुवात एक एप्रिल १९७९ रोजी १०० या पायाभूत मूल्यावर झाली. त्यामुळे १९७९ पूर्वीच्या काळातील बाजाराची वाढ रिझर्व्ह बँक आणि तत्कालीन बाजार निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, तर १९७९ नंतरचा प्रवास थेट ‘सेन्सेक्स’च्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहे. या आकडेवारीवरून एक बाब स्पष्ट होते, केवळ राजकीय पक्षाची विचारसरणी नव्हे, तर देशातील आर्थिक सुधारणांचा वेग आणि देशांतर्गत कंपन्यांची नफाक्षमता हे बाजारातील परतावा ठरवणारे महत्त्वाचे घटक आहेत.(टीप : पंडित जवाहरलाल नेहरू ते मोरारजी देसाई यांच्या कार्यकाळासाठी ‘सेन्सेक्स’ची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण ‘सेन्सेक्स’ची प्रत्यक्ष सुरुवात एक एप्रिल १९७९ रोजी १०० अंश या पायाभूत मूल्यावर झाली.)नेहरू-शास्त्री-इंदिरा युग (१९४७ ते १९८०)स्वातंत्र्यानंतर देशात भांडवलाची तीव्र टंचाई असल्याने पंडित नेहरू यांनी अवजड उद्योग आणि पायाभूत सुविधा सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवल्या. इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९६९ मध्ये १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि ‘एमआरटीपी’ कायद्याद्वारे खासगी उद्योगांवर कडक बंधने लादली गेली. या काळात शेअर बाजार हा प्रामुख्याने सट्टेबाजांचा बाजार मानला जात होता. सर्वसामान्य जनतेचा बाजाराशी थेट संबंध नव्हता. १९८० मध्ये सत्तेवर परतल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी धोरणांमध्ये व्यावहारिक बदल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर बाजाराने दुहेरी अंकी परतावा देण्यास सुरुवात केली..Premium|Why SIPs Get Discontinued : SIP सुरू करणे सोपे, पण टिकवणे कठीण; गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?.राजीव गांधी पर्व (१९८४ ते १९८९)राजीव गांधी यांनी देशात संगणकीकरण आणि दूरसंचार क्रांतीची बिजे रोवली. ‘रिलायन्स’सारख्या कंपन्यांनी शेअरच्या माध्यमातून थेट सर्वसामान्य जनतेकडून भांडवल उभारण्याची चळवळ याच काळात सुरू केली.पी. व्ही. नरसिंह राव (१९९१ ते १९९६)भारताकडे केवळ दोन आठवड्यांची आयात भागवता येईल एवढेच परकी चलन शिल्लक असताना, नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जुलै १९९१ मध्ये ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरणाची घोषणा केली. ‘लायसन्स राज’ संपले, परकीय गुंतवणुकीची दारे उघडली आणि भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ला वैधानिक दर्जा मिळाला.अटल बिहारी वाजपेयी (१९९८ ते २००४)वाजपेयी यांच्या काळात भारताने १९९८ मधील पोखरणमध्ये केलेल्या अणुचाचण्या आणि त्यानंतरचे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध पचवले. सुवर्ण चतुष्कोन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, दूरसंचार धोरण आणि स्वतंत्र निर्गुंतवणूक मंत्रालय यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा याच काळात झाल्या. वर्ष २००० मधील जागतिक डॉट-कॉम घसरण आणि केतन पारेख घोटाळ्यामुळे निर्देशांकाचा परतावा मर्यादित राहिला. मात्र, त्यांच्या काळात रचलेल्या पायावरच पुढील प्रचंड तेजी उभी राहिली..डॉ. मनमोहनसिंग (२००४ ते २०१४)डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने वार्षिक सरासरी ८.५ ते ९ टक्के जीडीपी वाढ नोंदवली. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाचा तडाखा बसूनही बाजाराने एका वर्षात फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतली. संपूर्ण दहा वर्षांच्या कार्यकाळात ‘सेन्सेक्स’ ५५९९ वरून २४,१२१ अंशांवर पोहोचला. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अखेरीस भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बाजाराचा वेग मंदावला.मोदीपर्वाचा १२ वर्षांचा लेखाजोखा (२०१४ ते २०२६)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मे २०१४ मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्ता हाती घेतली. २०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अनेक रचनात्मक स्थित्यंतरे पाहिली.१) नोटाबंदी आणि जीएसटी ः नोटाबंदीमुळे अनौपचारिक रोख अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला, तर ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेवर आधारित वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’मुळे करप्रणाली अधिक सुटसुटीत झाली. या निर्णयांचा तत्कालीन काळात फटका बसला असला, तरी दीर्घकाळात असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळले. त्याचा कंपन्यांच्या ताळेबंदावर सकारात्मक परिणाम झाला.२) संरक्षण, रेल्वे आणि सरकारी कंपन्यांचे पुनर्मूल्यांकन ः संरक्षण उत्पादनांचे स्वदेशीकरण आणि रेल्वेचे आधुनिकीकरण यामुळे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या शेअरनी २०२१ ते २०२६ या काळात ५०० ते १,००० टक्क्यांपर्यंतचा अभूतपूर्व परतावा दिला.३) म्युच्युअल फंड आणि देशांतर्गत ‘एसआयपी’ क्रांती ः मोदी सरकारच्या काळात छोट्या गुंतवणूकदारांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. दरमहा २५,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा ‘एसआयपी’ प्रवाह सुरू झाला. यामुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या दबावाला देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर तोंड दिले..निवडणुका आणि बाजाराची दिशाआगामी काळात उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका, तसेच २०२९ ची लोकसभा निवडणूक देशाच्या राजकीय दिशेसाठी अत्यंत कळीच्या ठरणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी २०२९ मध्ये सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली, तर बाजारात सुरुवातीला काही काळ अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. मात्र, इतिहासाची पुनरावृत्ती सांगते, की १९९६ ते १९९८ या काळात देशाने तीन पंतप्रधान पाहिले किंवा २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार जाऊन अनपेक्षितपणे डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर ‘यूपीए’ सरकार आले, तेव्हाही सुरुवातीच्या पडझडीनंतर बाजाराने नवे उच्चांक गाठले होते.भारताची अर्थव्यवस्था आता संस्थात्मक पातळीवर अधिक सक्षम झाली असून, राजकीय नेतृत्वातील बदलांपेक्षा देशाची आर्थिक ताकद अधिक प्रभावी ठरत आहे. पंतप्रधान बदलतील, राजकीय आघाड्या बदलतील आणि निवडणुका येत-जात राहतील. मात्र, भारताच्या १४० कोटी जनतेची महत्त्वाकांक्षा, देशांतर्गत बचत आणि वाढती क्रयशक्ती हीच भारतीय शेअर बाजाराची खरी ताकद आहे. राजकीय भीती बाजूला ठेवून भारताच्या विकासगाथेत दीर्घकाळासाठी गुंतून राहणारा गुंतवणूकदारच अखेरीस खरा विजेता ठरू शकतो.(लेखक ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आणि आर्थिक अभ्यासक आहेत. ९८८१११३५०३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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