घर खरेदीदारांची पर्वणी

-डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी) सुसूत्रीकरणामुळे केवळ निवासी आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रच नव्हे, तर बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रांनाही 'अच्छे दिन' येणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर मध्यमवर्गीयांना घरखरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीही हा सुवर्णकाळ आहे. कारण महागाईमुळे होणारी भाववाढ ही नित्याचीच झाली आहे, त्यामुळे घर खरेदी महाग होत असून, पुढेही भविष्यात किमती वाढणारच आहेत. मात्र, जीएसटीमुळे करकपात झाल्याने दसरा-दिवाळी सणाच्या कालावधीत घर खरेदीदारांच्या इच्छा पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे घरांची मागणी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. .घर खरेदी आताच का करावी?केंद्र सरकारने सिमेंट आणि इतर साहित्यांवरील जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्याने गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे. सिमेंटवर आता २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के कर आकारला जात असल्याने, बांधकामातील सर्वांत मोठा इनपुट खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे घरे बांधण्याचा आणि सार्वजनिक प्रकल्पांचा खर्च थेट कमी होईल. घर बांधण्याच्या एकूण खर्चात सिमेंटचा वाटा सुमारे १२ ते १६ टक्के असतो. याचा अर्थ एक कोटी रुपये बांधकाम खर्च आलेल्या घरात सिमेंटचा वाटा १२ ते १६ लाख रुपयांचा असतो. त्यावर एक लाख रुपयांचा जीएसटी कमी द्यावा लागल्याने घराची किंमत कमी होऊ शकते. .त्याचप्रमाणे संगमरवरी आणि ट्रॅव्हर्टाइन ब्लॉक्स, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स, वाळू-चुना विटा आदींचा एकूण खर्चातील वाटा १०-१५ टक्के असतो. यांसारख्या साहित्यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असल्याने पाऊण लाख रुपयांपर्यंत जीएसटी कमी होईल. यामुळे बांधकाम खर्च कमी झाल्याने घरांच्या किंमती जास्तीत जास्त तीन ते सहा महिन्यात चार ते आठ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे घर खरेदीसाठी ही सुवर्णसंधी आहे..अनेक बांधकाम व्यावसायिक परवडणाऱ्या घरांवर ग्राहकाकडून एक टक्का, तर इतर घरांवर पाच टक्के जीएसटी वसूल करून खरेदीवरील इनपुट क्रेडिट न घेण्याच्या अटीवर हा कर भरत असल्याने इनपुट क्रेडिटचा फायदा त्यांना होणार नाही. मात्र, बांधकाम खर्चावरील जीएसटी कपातीचा फायदा त्यांनाही होत असल्याने किमती कमी होतील. यामुळे छोट्या शहरांमध्ये घरांच्या मागणीत सर्वांत जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागणीला चालना मिळाल्याने संबंधित उद्योगांमध्येही वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. बांधकामे वाढल्याने रोजगानिर्मितीही वाढेल. जीएसटी कपातीच्या या सकारात्मक परिणामाचे स्वागतच करायला हवे.