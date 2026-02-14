पुणे - ‘म्युच्युअल फंड सही है’ या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाच्या (ॲम्फी) घोषवाक्याला मोठा प्रतिसाद देत, पुणेकरांनी म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत बाजी मारली आहे. पुणे शहराने ३,१३,२३८ कोटी रूपयांच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेसह (एयूएम) देशातील चौथे प्रमुख गुंतवणूक केंद्र ठरण्याचा मान मिळविला आहे..‘ॲम्फी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट चालसानी यांनी आज येथे ही माहिती दिली. भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत राज्यातील एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) ३२,३९,४८६ कोटी रूपये होती, जी देशातील एकूण ‘एयूएम’च्या (८०,२३,३७९ कोटी रूपये) ४०.४ टक्के आहे..राज्यात पुणे शहर ३,१३,२३८ कोटी रूपयांच्या ‘एयूएम’सह प्रमुख गुंतवणूक केंद्र ठरले आहे, जे महाराष्ट्रातील एकूण ‘एयूएम’च्या ९.७ टक्के आहे आणि ‘एयूएम’संदर्भात देशातील चौथे सर्वांत मोठे शहर ठरले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मुंबई, नवी दिल्ली आणि बेंगळूरू यांच्या खालोखाल पुण्याने स्थान मिळविले आहे..पुणे शहरात ७९,६५,७०२ म्युच्युअल फंड फोलिओ आहेत, ज्यातून सर्वसामान्य छोट्या (रिटेल) गुंतवणूकदारांचा व्यापक सहभाग दिसून येतो. ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ म्हणजेच ‘एसआयपी’ची संकल्पना राज्यभरात शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला बळ देत आहे.महाराष्ट्रात २,१०,११,८७५ ‘एसआयपी फोलिओ’ आहेत, जे राज्याच्या एकूण फोलिओपैकी ३५ टक्के आहे आणि देशातील ‘एसआयपी फोलिओं’पैकी जवळपास २१ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ‘एसआयपी एयूएम’ ४,५०,३८२.६० कोटी रूपये आहे, जे भारतातील एकूण ‘एसआयपी एयूएम’पैकी २७ टक्के आहे. यामधून पुण्यासह राज्यभरातील कुटुंबांकडून म्युच्युअल फंडातील शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचा मुख्यत्वे अवलंब करीत असल्याचे दिसून येते..भारतातील म्युच्युअल फंडाच्या विकासगाथेच्या पुणे शहर महत्त्वाची भूमिका जावत आहे. शहरातील भक्कम आर्थिक मुलभूत तत्त्वे, उद्योजकतेची संस्कृती आणि वाढता पगारदारवर्ग हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना देत आहेत.- वेंकट चालसानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘ॲम्फी’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.