Interest Rate: खातेधारकांना दिलासा! RBI नंतर 'या' सरकारी बँकेकडून व्याजदरात कपात; पण किती टक्क्यांनी?

जर तुम्ही गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आरबीआयच्या रेपो दर कपातीनंतर, आणखी एक सरकारी बँक पंजाब नॅशनल बँकेने त्यांच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी मालकीच्या पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) त्यांचा रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) कमी केल्याची घोषणा केली आहे. .रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर एका दिवसात ही कपात करण्यात आली आहे. शनिवारी, ६ डिसेंबर रोजी शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीत, पीएनबीने माहिती दिली की ते त्यांच्या आरएलएलआरमध्ये तात्काळ सुधारणा करत आहेत. बँकेने म्हटले आहे की, पीएनबी आरएलएलआर ८.३५% वरून ८.१०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे..ज्यामध्ये १० बेसिस पॉइंट्सचा अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट आहे. आरएलएलआर हा गृहकर्जांशी देखील जोडलेला असल्याने, गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये देखील घट होण्याची अपेक्षा आहे. पीएनबीच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) आणि बेस रेटमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. शुक्रवारी झालेल्या द्वैमासिक एमपीसी बैठकीत आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर पीएनबीचा दर कपात करण्यात आला आहे..HBA Scheme: आता घर घेणं सोपं होणार! केंद्र सरकार २५ लाख रुपयांपर्यंत कमी व्याजदराने गृहकर्ज देणार; पण कुणाला?.आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.२५% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आणि तटस्थ भूमिका कायम ठेवली. ज्यामुळे आणखी दर कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली. फेब्रुवारी २०२५ नंतर मध्यवर्ती बँकेची ही चौथी दर कपात आहे. यापूर्वी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीत दर बदललेले नव्हते..पीएनबीच्या आरएलएलआर दरात २५ अंकांची कपात म्हणजे तो आरबीआयच्या रेपो दराशी जोडलेला असल्याने, तुमच्या गृहकर्जाचा व्याजदरही कमी असेल. याचा अर्थ तुम्हाला तुमच्या गृहकर्जावर कमी ईएमआय भरावा लागेल. आरएलएलआर दर दर तीन महिन्यांनी सुधारित केला जातो. याचा अर्थ असा की जर तुमचा ईएमआय ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला असेल. .Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात एका आठवड्यात मोठी उसळी, चांदीतही ५००० हजारांची वाढ; आज तुमच्या शहरात काय आहे भाव? जाणून घ्या.तर या दर कपातीचा परिणाम जानेवारीमध्ये दिसून येईल. बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँकेसारख्या इतर बँकांनी त्यांचे नवीन गृहकर्ज व्याजदर जाहीर केल्यानंतर पीएनबीचा हा निर्णय आला आहे. इंडियन बँकेने त्यांचा रेपो-लिंक्ड कर्ज दर ८.२०% वरून ७.९५% पर्यंत कमी केला. ही २५ अंकांची कपात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.