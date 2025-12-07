Sakal Money

Interest Rate: खातेधारकांना दिलासा! RBI नंतर 'या' सरकारी बँकेकडून व्याजदरात कपात; पण किती टक्क्यांनी?

PNB Linked Lending Rate: RBI नंतर अजून एका सरकारी बँकेनेही व्याजदरात कपात केली आहे. आता तुमच्या गृहकर्जाचा EMI कमी होणार आहे. ही दिलासादायक बाब आहे.
PNB Linked Lending Rate

PNB Linked Lending Rate

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आरबीआयच्या रेपो दर कपातीनंतर, आणखी एक सरकारी बँक पंजाब नॅशनल बँकेने त्यांच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी मालकीच्या पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) त्यांचा रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) कमी केल्याची घोषणा केली आहे.

Reverse Repo Rate
rbi
PNB
Punjab National Bank
RBI repo rate

