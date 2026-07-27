अर्थवेध : तिमाही निकाल : शेअर बाजारात तेजी की मंदी?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकशेअर बाजारात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे (एप्रिल-जून) निकाल जाहीर होण्यास सुरुवात झाली आहे. ‘निफ्टी’ २३,७०० अंशांच्या पातळीवर आणि ‘सेन्सेक्स’ ७६,००० अंशांच्या आसपास स्थिरावत असताना, हे निकाल बाजाराला नवी दिशा देत आहेत. या तिमाहीत कॉर्पोरेट नफ्यात वार्षिक नऊ ते दहा टक्के वाढीचा अंदाज आहे. याच निकालांवरून आगामी काळातील तेजी-मंदीचे चित्र स्पष्ट होईल. केवळ नफा किती झाला, यापेक्षा तो किती शाश्वत आहे आणि पुढील तिमाहींसाठी कंपन्यांचे व्यवस्थापन किती आत्मविश्वासाने मार्गदर्शन करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल..१. नफावाढ किती अपेक्षित?बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, ‘निफ्टी’ कंपन्यांच्या एकत्रित नफ्यात आठ ते बारा टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. महसुलात सुमारे सात ते नऊ टक्के वाढ अपेक्षित असून, ही वाढ मुख्यतः देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रामुळे होऊ शकते.२. बँकिंग क्षेत्र पुन्हा आघाडीवरबँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राकडून सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. कर्जवाटपातील सातत्यपूर्ण वाढ, नियंत्रणात असलेले एनपीए आणि मजबूत भांडवली स्थिती यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्या चांगले निकाल देऊ शकतात. मात्र, व्याजदरातील संभाव्य बदलामुळे निव्वळ व्याजउत्पन्न मार्जिनवर काहीसा दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.३. आयटी क्षेत्राची खरी परीक्षामाहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी ही तिमाही आव्हानात्मक ठरू शकते. अमेरिका आणि युरोपमधील उद्योग अजूनही खर्चावर नियंत्रण ठेवत असल्याने नव्या प्रकल्पांच्या ऑर्डरमध्ये अपेक्षित वेग दिसत नाही. त्यामुळे कंपन्यांच्या तिमाही निकालांपेक्षा त्यांच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या मार्गदर्शनाकडे बाजाराची अधिक नजर असेल..४. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारचांगला मॉन्सून, वाढलेले कृषी उत्पन्न आणि ग्रामीण खर्चातील सुधारणा यांचा सकारात्मक परिणाम वाहन आणि एफएमसीजी क्षेत्रावर दिसू शकतो. दुचाकी आणि ट्रॅक्टर विक्रीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा असून, ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादक कंपन्यांच्या वाढीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.५. धातू आणि औद्योगिक क्षेत्रपोलाद, तांबे यांसारख्या धातूंच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये झालेली स्थिरता भारतीय उत्पादकांसाठी सकारात्मक ठरू शकते. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील वाढत्या खर्चामुळे कॅपिटल गुड्स आणि अभियांत्रिकी कंपन्यांच्या ऑर्डरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.६. बाजाराची प्रतिक्रिया कशावर?चालू आर्थिक वर्षासाठी कंपनीचे मार्गदर्शनऑपरेटिंग मार्जिनमधील बदलनव्या ऑर्डर आणि ऑर्डर बुकनिर्यात आणि देशांतर्गत मागणीकच्च्या मालाचा खर्चभांडवली गुंतवणूक योजनालाभांश व शेअर बायबॅकची घोषणा.शेअर बाजारावरील परिणाम सुरक्षित क्षेत्रांकडे कल : सिमेंट, वाहन क्षेत्रातील मार्जिनवरील दबावामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदार कॅश-रिच; तसेच आयटी किंवा कमोडिटीसारख्या तुलनेने सुरक्षित क्षेत्रांकडे वळत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांचे पुनरागमन : अमेरिका व तैवानच्या बाजारातील टेक शेअरमधील घसरणीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतासारख्या स्थिर व्यापक अर्थव्यवस्था असलेल्या बाजाराकडे कल वाढला आहे..थोडक्यात, पहिल्या तिमाहीतील निकालांनंतर बाजाराचा भर निर्देशांकाच्या वाढीवर नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण कंपन्यांच्या निवडीवर अधिक राहील. त्यामुळे आगामी काही महिने हे खऱ्या अर्थाने ‘स्टॉक पिकर्स मार्केट’ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.