Sakal Money

Vaccine QR Code: मोठा निर्णय! आता स्कॅन करा आणि औषधाची माहिती मिळवा; सरकारने औषध पॅकेजिंगचे नियम बदलले

QR Codes on Medicines: औषध कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर बारकोड किंवा क्यूआर कोड समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. जागा मर्यादित असल्यास, हा कोड दुय्यम पॅकेजिंगवर ठेवला जाऊ शकतो.
QR Codes on Medicines

QR Codes on Medicines

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने औषधांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता लसी, प्रतिजैविके, कर्करोगावरील औषधे आणि मादक पदार्थांवर क्यूआर कोड अनिवार्य असतील. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम १९४५ मध्ये सुधारणा केली आहे. आतापर्यंत हा नियम केवळ देशातील शीर्ष ३०० औषध ब्रँड्सना लागू होता.

Loading content, please wait...
vaccine
medicine
Central Government
Medicine Company