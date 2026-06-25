Vaccine QR Code: मोठा निर्णय! आता स्कॅन करा आणि औषधाची माहिती मिळवा; सरकारने औषध पॅकेजिंगचे नियम बदलले

केंद्र सरकारने औषधांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता लसी, प्रतिजैविके, कर्करोगावरील औषधे आणि मादक पदार्थांवर क्यूआर कोड अनिवार्य असतील. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम १९४५ मध्ये सुधारणा केली आहे. आतापर्यंत हा नियम केवळ देशातील शीर्ष ३०० औषध ब्रँड्सना लागू होता. .आता त्याची व्याप्ती वाढवून त्यात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व लसी, प्रतिजैविके, मादक आणि मनोविकारांवरील औषधे, तसेच कर्करोगावरील सर्व औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, औषध कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर बारकोड किंवा क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक असेल. पॅकेजिंगवर जागा मर्यादित असल्यास, हा कोड दुय्यम पॅकेजिंगवर लावता येईल. हा कोड स्कॅन केल्यावर वापरकर्त्यांना औषधाबद्दलची संपूर्ण माहिती पाहता येईल. .AAY: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! फ्री रेशन योजनेत मोठा बदल; आता 'या' कुटुंबांना प्रत्येकी ७ किलो धान्य मिळणार.क्यूआर कोडमध्ये औषधाचा विशिष्ट कोड, त्याचे जेनेरिक आणि ब्रँड नाव, कंपनीचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादन आणि समाप्तीची तारीख, उत्पादन परवाना क्रमांक आणि आवश्यक असल्यास, औषधातील घटकांविषयीची माहिती समाविष्ट असेल. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या प्रसाराला आळा घालण्यास मदत होईल. यामुळे पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ओळख आणि चाचणी करणे सुलभ होईल..Tax Refund: आता अवघ्या 7 दिवसांत खात्यात जमा होणार टॅक्स रिफंड! पण त्याआधी 'हे' काम करणे आवश्यक.तसेच, बनावट आणि कमकुवत प्रतिजैविके ओळखणे सोपे झाल्यामुळे, प्रतिजैविकांच्या दुष्परिणामांशी संबंधित समस्या असलेल्या 'अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स'चा सामना करण्यासही मदत होईल. कंपन्यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. हे नियम १ जुलै २०२७ पासून लस, मादक पदार्थ आणि कर्करोगावरील औषधांना लागू होतील. प्रतिजैविकांसंबंधीचे नियम १ जुलै २०२८ पासून लागू केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.