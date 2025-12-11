Sakal Money

Railway News: स्वच्छतेत रेल्वे क्रांती करणार! पूर्वी ३ तास, आता फक्त १५ मिनिटांत ट्रेन साफ होणार, प्रशासनाची योजना काय?

Railway Automatic Coach Washing Plant: आता तुमची ट्रेन चमकदार होणार आहे. रेल्वेने एक मोठी योजना बनवली आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. रेल्वे प्रशासन नव्या तंत्रज्ञानाची कमाल दाखवणार आहे.
पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही ट्रेनने प्रवास कराल तेव्हा तुम्हाला ती स्वच्छ दिसेल. ही स्वच्छता तुम्हाला बोलायला भाग पाडेल, "वाह, काय ट्रेन आहे!" शिवाय, गाड्या पूर्वीपेक्षा वेगाने वॉशिंग प्लांटमधून बाहेर पडू शकतील. रेल्वेने स्वतःच याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, देशभरात ८२ स्वयंचलित कोच वॉशिंग प्लांट सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे ट्रेनचे कामकाज सुधारेल आणि प्रवाशांना चांगला प्रवास अनुभव मिळेल.

