निवृत्त कर्मचाऱ्यांना धक्का! निवृत्तीवेळी आता 'ही' खास भेट मिळणार नाही; प्रशासनाने कठोर निर्णय घेण्याचं कारण काय?

Retired Railway Employees News: बनावट पदक घोटाळ्यानंतर रेल्वे बोर्डाने ३१ जानेवारी २०२६ पासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सोन्याचा मुलामा दिलेली रौप्य पदके देण्याची २० वर्षांची परंपरा संपुष्टात आणली आहे.
नुकत्याच सापडलेल्या बनावट चांदीच्या पदकांचा भारतीय रेल्वेवर मोठा परिणाम झाला आहे. रेल्वे बोर्डाने या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांदीची नाणी देण्याची २० वर्षांची जुनी परंपरा तात्काळ बंद झाली आहे. रेल्वे आता निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निरोप भेट म्हणून सोन्याचा मुलामा दिलेली चांदीची पदके देणार नाही.

