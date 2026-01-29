निवृत्त कर्मचाऱ्यांना धक्का! निवृत्तीवेळी आता 'ही' खास भेट मिळणार नाही; प्रशासनाने कठोर निर्णय घेण्याचं कारण काय?

नुकत्याच सापडलेल्या बनावट चांदीच्या पदकांचा भारतीय रेल्वेवर मोठा परिणाम झाला आहे. रेल्वे बोर्डाने या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांदीची नाणी देण्याची २० वर्षांची जुनी परंपरा तात्काळ बंद झाली आहे. रेल्वे आता निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निरोप भेट म्हणून सोन्याचा मुलामा दिलेली चांदीची पदके देणार नाही..रेल्वे बोर्डाच्या प्रधान कार्यकारी संचालक रेणू शर्मा यांनी बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६) या संदर्भात एक औपचारिक आदेश जारी केला. आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, निवृत्त रेल्वे अधिकाऱ्यांना सुवर्णमंडित रौप्य पदके देण्याची प्रथा बंद करावी. याचा अर्थ असा की, निवृत्त रेल्वे अधिकाऱ्यांना सुवर्णमंडित रौप्य पदके देण्याची प्रथा बंद केली जात आहे. मार्च २००६ पासून, रेल्वेने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आदर म्हणून सुमारे २० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचा मुलामा दिलेले चांदीचे नाणे देण्यास सुरुवात केली..Economic Survey 2025-26 : भारताची अर्थव्यवस्था कशी आहे? महागाई वाढणार? जाणून आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे .गेल्या २० वर्षांत, हजारो कर्मचाऱ्यांना निरोप भेट म्हणून हे चांदीचे नाणे मिळाले आहे. ही परंपरा रेल्वेमध्ये आदर आणि सेवेचे प्रतीक म्हणून पाहिली जाते. भोपाळ विभागात समोर आलेला पदक घोटाळा या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी अनेक पदके बनावट असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ज्यामध्ये चांदीचे प्रमाण फक्त ०.२३ टक्के होते. याचा अर्थ असा की ज्या नाण्यांवर चांदीचा दावा करण्यात आला होता. त्या चांदीच्या होत्या, त्या अजिबात चांदीच्या नव्हत्या..Budget 2026 : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात लांब आणि सर्वात छोटं बजेट भाषणाचा विक्रम कुणाच्या नावावर? वेळ बघून थक्क व्हाल....या घटनेनंतर रेल्वेने संबंधित पुरवठादाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आणि त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शिवाय रेल्वेकडे असलेल्या पदकांचा सध्याचा साठा यापुढे निवृत्ती भेट म्हणून वापरला जाणार नाही, तर तो इतर प्रशासकीय किंवा पर्यायी कारणांसाठी वापरला जाईल. रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार, हा नवीन नियम ३१ जानेवारी २०२६ रोजी निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही लागू होईल. याचा अर्थ असा की या तारखेला किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे हे सुवर्णमंडित रौप्य पदक मिळणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.