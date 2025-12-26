Railway Ticket Upgrade : स्लीपरच्या पैशात AC चा प्रवास! तेही एकही रुपया जास्त न देता? जाणून घ्या काय आहे रेल्वेचा ऑटो अपग्रेड नियम

Railway Ticket Auto Upgrade : रेल्वेने प्रवास करताना आपल्याला अनेकदा वाटत कि चांगली आरामदायक सीट मिळावी तर भारी होईल. पण, आपल्यापैकी भरपूर प्रवाशांना हे माहिती नाही कि रेल्वेमध्ये एक अशी खास सुविधा आहे, ज्यामुळे एकही पैसे ज्यादा न भरता तुमचं तिकीट आपोआप वरच्या किंवा चांगल्या क्लासमध्ये अपग्रेड होऊ शकतं. या सुविधेला ऑटो अपग्रेड असं म्हणतात. .ऑटो-अपग्रेडेशन तिकीट काय आहे?ऑटो अपग्रेडेशन ही रेल्वेची अशी सुविधा आहे ज्यात तुम्ही बुक केलेल्या क्लासमध्ये सीट उपलब्ध नसेल आणि त्यापेक्षा वरच्या क्लासमध्ये जागा रिकामी असेल, तर तुमचं तिकीट आपोआप वरच्या क्लासमध्ये बदललं जातं. म्हणजेच अतिरिक्त पैसे न देता अधिक आरामदायक कोचमध्ये प्रवासाची संधी मिळते.उदाहरणार्थ, तुम्ही स्लीपर क्लासचं तिकीट काढलं असेल आणि ते वेटिंगमध्ये गेलं असेल, पण थर्ड एसीमध्ये जागा रिकामी असेल, तर रेल्वे तुम्हाला थेट थर्ड एसीमध्ये बसवू शकते..कोणत्या क्लासमध्ये अपग्रेडेशन होत?रेल्वेच्या नियमानुसार अपग्रेडेशन खालीलप्रमाणे होते –स्लीपर क्लास असेल तर थर्ड एसीथर्ड एसी असेल तर सेकंड एसीसेकंड एसी असेल तर फर्स्ट एसीया प्रक्रियेसाठी प्रवाशाकडून एकही रुपया जास्त घेतला जात नाही, मात्र सगळं काही सीट उपलब्धतेवर अवलंबून असतं..EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा जाणून घ्या.अपग्रेडेशन कसं होतं?इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते की रेल्वेची ही सुविधा आपोआप लागू होत नाही. त्यासाठी तिकीट बुक करताना तुम्हाला ऑटो अपग्रेडेशनचा पर्याय स्वतः निवडावा लागतो. जर हा पर्याय निवडला नाही, तर तुम्ही या सुविधेसाठी पात्र ठरत नाही.IRCTC वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवर तिकीट बुक करताना खाली “Consider for Auto Upgrade” असा पर्याय दिसतो. त्यावर टिक केल्याशिवाय तिकीट अपग्रेड होणार नाही.काउंटरवर तिकीट काढतानाही फॉर्ममध्ये हा पर्याय दिलेला असतो, तो नीट भरलेला असणे आवश्यक आहे तरचं याचा फायदा घेण्यासाठी तुम्ही पात्रं ठरता. .Gold and Silver In 2026 : 2026 मध्ये सोनं फायद्याचं की चांदी? कोणती गुंतवणूक देणार मोठा रिटर्न? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज.कोणत्या प्रवाशांना सर्वाधिक फायदा?ही सुविधा विशेषतः स्लीपर क्लासमध्ये प्रवास करणाऱ्या आणि वेटिंग लिस्टमध्ये गेलेल्या प्रवाशांसाठी खूपच फायदेशीर ठरते. अनेकदा अशा प्रवाशांना कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता एसी कोचमध्ये प्रवास करण्याची संधी मिळते.एकंदरीत, रेल्वे तिकीट ऑटो अपग्रेडेशन ही अशी सोयीस्कर सुविधा आहे, जी माहिती असली तर तुमचा प्रवास अधिक आरामदायक होऊ शकतो. पण त्यासाठी तिकीट बुक करताना ऑटो अपग्रेडेशनचा पर्याय निवडायला विसरू नका. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.