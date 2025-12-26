Sakal Money

Railway Ticket Upgrade : स्लीपरच्या पैशात AC चा प्रवास! तेही एकही रुपया जास्त न देता? जाणून घ्या काय आहे रेल्वेचा ऑटो अपग्रेड नियम

Railway Ticket Upgrade : रेल्वेची ऑटो अपग्रेडेशन सुविधा प्रवाशांसाठी खूपच फायदेशीर आहे. या सुविधेमुळे एकही रुपया जास्त न देता प्रवाशांना वरच्या क्लाससमधील सीट मिळू शकते.
Travel in AC at the price of Sleeper – without paying a single extra rupee

Auto upgrade Railway 

Vinod Dengale
Updated on

Railway Ticket Auto Upgrade : रेल्वेने प्रवास करताना आपल्याला अनेकदा वाटत कि चांगली आरामदायक सीट मिळावी तर भारी होईल. पण, आपल्यापैकी भरपूर प्रवाशांना हे माहिती नाही कि रेल्वेमध्ये एक अशी खास सुविधा आहे, ज्यामुळे एकही पैसे ज्यादा न भरता तुमचं तिकीट आपोआप वरच्या किंवा चांगल्या क्लासमध्ये अपग्रेड होऊ शकतं. या सुविधेला ऑटो अपग्रेड असं म्हणतात.

