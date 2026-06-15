Premium|RainMumbai Weather Derivatives : ये रे, ये रे पावसा... तुझ्याकडून घेतो पैसा!

गौरव बोरा - gauravbora89@gmail.comभारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मॉन्सूनवर देशातील अनेक उद्योग, शेती, ऊर्जा आणि वित्तीय क्षेत्र अवलंबून आहे. दरवर्षी पावसातील अनिश्चितता शेतकरी, बांधकाम क्षेत्र, वीजनिर्मिती कंपन्या आणि बँकांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण करते. अशा परिस्थितीत भारताने हवामानाशी संबंधित जोखीम व्यवस्थापनाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. नॅशनल कमोडिटीज अँड डेरिव्हेटिव्हज एक्स्चेंजने (एनसीडीईएक्स) देशातील पहिला सेबी-मान्यताप्राप्त एक्स्चेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिव्हेटिव्हज करार ‘RAINMUMBAI’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.नॅशनल कमोडिटीज अँड डेरिव्हेटिव्हज एक्स्चेंजने (एनसीडीईएक्स) देशातील पहिला सेबी-मान्यताप्राप्त एक्स्चेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिव्हेटिव्हज करार ‘RAINMUMBAI’ या नावाने एक जून २०२६ पासून सुरू केला आहे. हा करार भारतातील हवामान-आधारित आर्थिक योजनांची नव्या युगाची सुरुवात मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, हा करार भारतीय हवामान खात्याच्या (आयएमडी) अधिकृत पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवर आधारित असून, त्याची रचना आयआयटी बॉम्बेच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे..काय आहे ‘RAINMUMBAI’?‘RAINMUMBAI’ हे एक फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट आहे. मुंबईमध्ये जून ते सप्टेंबर या मॉन्सून काळात पडणाऱ्या प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण आणि दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमान (लाँग पिरियड ॲव्हरेज) यांच्यातील फरकावर आधारित हा करार व्यवहारासाठी उपलब्ध असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, अपेक्षेपेक्षा कमी किंवा जास्त पाऊस पडल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक जोखमीपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी हा करार वापरता येईल. यामुळे हवामानातील अनिश्चितता ही केवळ नैसर्गिक घटना न राहता एक मोजता येणारी आणि व्यापारयोग्य आर्थिक जोखीम ठरणार आहे.एक पाऊस, कोट्यवधींचा परिणाम!मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी तब्बल ९४४ मिमी पाऊस पडला होता, जो शहराच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या पावसाच्या घटनांपैकी एक आहे. त्या एका दिवसाच्या अतिवृष्टीमुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली, हजारो उद्योगांचे कामकाज बंद राहिले आणि अर्थव्यवस्थेला अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे विविध अभ्यासांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘RAINMUMBAI’ सारखे हवामान डेरिव्हेटिव्हज महत्त्वाचे ठरतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या लॉजिस्टिक्स कंपनीला मॉन्सूनकाळात अतिवृष्टीमुळे व्यवसायात अडथळे येण्याची भीती असल्यास ती या करारामध्ये योग्य ‘पोझिशन’ घेऊन संभाव्य आर्थिक नुकसानाची भरपाई करू शकते. म्हणजेच, प्रत्यक्ष व्यवसायात तोटा झाला, तरी डेरिव्हेटिव्हज करारातून मिळणारा नफा काही प्रमाणात नुकसान भरून काढू शकतो..कोणाला होणार फायदा?या कराराचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून,अनेक क्षेत्रांना होऊ शकतो.शेती क्षेत्र : मॉन्सूनवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना पावसातील कमतरता किंवा अतिरेकामुळे होणाऱ्या नुकसानाविरुद्ध संरक्षण मिळू शकते.बांधकाम उद्योग : अतिवृष्टीमुळे प्रकल्प विलंबित होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत कंपन्या आपली आर्थिक जोखीम कमी करू शकतात.वीजनिर्मिती कंपन्या : जलविद्युत प्रकल्पांच्या उत्पादनावर पावसाचा थेट परिणाम होतो. पर्जन्यमानातील बदलांमुळे होणारे आर्थिक परिणाम ‘हेज’ करता येतील.लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक क्षेत्र : अतिवृष्टीमुळे वाहतूक विस्कळीत होते. या क्षेत्रातील कंपन्यांना संभाव्य नुकसान व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल.बँका आणि वित्तीय संस्था : कृषी कर्जांवरील जोखीम कमी करण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरू शकतो..Latest Marathi News Live Update : सांगलीत वादळी वाऱ्यासह मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी.कसा असेल कराराचा ढाचा?‘RAINMUMBAI’ कराराचे व्यवहार ‘एनसीडीईएक्स’वर ‘RAINMUMBAI’ या टिकर सिंबॉलखाली होतील.टिक साइज : १ मिमी पाऊसलॉट मल्टिप्लायर : प्रति मिमी ५०कमाल ऑर्डर आकार : ५० लॉटसेटलमेंट : पूर्णपणे कॅश सेटलमेंटव्यवहार वेळ : सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी १० ते रात्री ११.३० किंवा ११.५५ पर्यंतया करारासाठी मुंबईतील सांताक्रूझ आणि कुलाबा येथील ‘आयएमडी’च्या हवामान केंद्रांमधील पर्जन्यमानाची अधिकृत आकडेवारी वापरली जाईल. त्यामुळे डेटा पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहील.‘सीडीआर’ मॉडेल म्हणजे काय?या योजनेची रचना ‘क्युम्युलेटिव्ह डेव्हिएशन रेनफॉल’ (सीडीआर) मॉडेलवर आधारित आहे. हे मॉडेल प्रत्यक्ष पर्जन्यमान आणि ऐतिहासिक सरासरी पर्जन्यमान यातील फरक मोजते. या निर्देशांकाची निर्मिती १९९१ ते २०२० या ३० वर्षांच्या ऐतिहासिक पर्जन्यमानाच्या डेटावर आधारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे करारासाठी वापरला जाणारा बेंचमार्क वैज्ञानिकदृष्ट्या मजबूत आणि दीर्घकालीन हवामान पॅटर्नचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे..‘क्लायमेट इकॉनॉमी’साठी नवा टप्पाजागतिक स्तरावर हवामान बदलाचा आर्थिक परिणाम वाढत असताना, हवामानाशी संबंधित आर्थिक साधनांची गरजही वाढत आहे. अमेरिका, युरोप आणि काही विकसित बाजारपेठांमध्ये हवामान डेरिव्हेटिव्हजचा वापर अनेक वर्षांपासून होत आहे. भारतात मात्र अशा प्रकारची नियमनबद्ध योजना प्रथमच सुरू झाली आहे. ‘RAINMUMBAI’ हा भारताच्या हवामान जोखीम व्यवस्थापन परिसंस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. मॉन्सूनवरील अवलंबित्व लक्षात घेता भविष्यात देशातील इतर शहरे, प्रदेश किंवा तापमानाशी संबंधित निर्देशांकांवर आधारित अशाच प्रकारच्या योजना बाजारात येण्याची शक्यता आहे. एकूणच, ‘RAINMUMBAI’मुळे हवामानातील अनिश्चितता ही आर्थिक नियोजनाचा भाग बनणार असून, भारताच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि लवचिक बनविण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था मॉन्सूनशी इतकी घट्ट जोडलेली आहे, की पावसातील प्रत्येक बदलाचा परिणाम शेतीपासून महागाईपर्यंत आणि शेअर बाजारापासून आर्थिक वाढीपर्यंत दिसून येतो. अशा परिस्थितीत ‘RAINMUMBAI’ हा केवळ एक नवीन डेरिव्हेटिव्हज करार नसून, हवामान जोखीम व्यवस्थापनातील ऐतिहासिक क्रांती आहे. आजपर्यंत पाऊस हा नशिबाचा किंवा नैसर्गिक अनिश्चिततेचा विषय मानला जात होता; मात्र आता तो मोजता येणारा, विश्लेषित करता येणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या ‘हेज’ करता येणारा घटक बनला आहे. ज्या देशात ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे आणि जिथे मॉन्सूनचा प्रत्येक टक्का जीडीपी, महागाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो, तिथे अशा योजनांचे महत्त्व अधिक वाढते. भविष्यात तापमान, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा किंवा इतर हवामान घटकांवर आधारित डेरिव्हेटिव्हज योजनाही बाजारात येऊ शकतात.नव्या युगाची सुरुवात‘RAINMUMBAI’च्या माध्यमातून भारताने हवामान आणि अर्थ यांना एका व्यासपीठावर आणत जागतिक आर्थिक बाजारपेठांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे, की मॉन्सूनची अनिश्चितता जोखमीमध्ये रूपांतरित करणारा हा अभिनव प्रयोग भारतीय उद्योग, शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांसाठी किती प्रभावी ठरतो. थोडक्यात, भारतात फक्त पावसाचा अंदाज बांधला जात होता; आता पावसावरही व्यवहार होणार आहेत. मॉन्सूनला आर्थिक मूल्य देणाऱ्या नव्या युगाची ही सुरुवात आहे.विम्यापेक्षा कसा वेगळा?पारंपरिक पीक विमा किंवा हवामान विम्यामध्ये नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी आणि दावे प्रक्रिया आवश्यक असते. त्यामुळे सेटलमेंटला बराच वेळ लागू शकतो. मात्र, ‘RAINMUMBAI’ सारख्या हवामान डेरिव्हेटिव्हजमध्ये व्यवहाराचा निकाल केवळ अधिकृत हवामान डेटावर आधारित असतो. नुकसान किती झाले, याचा पुरावा सादर करण्याची गरज नसते. त्यामुळे सेटलमेंट जलद, पारदर्शक आणि कमी खर्चिक ठरते. भारतातील सुमारे ५२ टक्के शेती क्षेत्र आजही पावसावर अवलंबून आहे. तसेच देशातील वार्षिक पर्जन्यमानापैकी जवळपास ७५ टक्के पाऊस केवळ चार महिन्यांत (जून-सप्टेंबर) पडतो. त्यामुळे मॉन्सूनमध्ये केवळ १० टक्के तूट किंवा जास्तीचा पाऊस देखील कृषी उत्पादन, महागाई, ग्रामीण मागणी आणि शेअर बाजारावर मोठा परिणाम करू शकतो.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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