Stock Market: राजेश एक्स्पोर्ट्स : एक मोठी शिकवण

-मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टदागिने बनविणारी कंपनी राजेश एक्स्पोर्ट््सने गेल्या पाच वर्षांत १५.१५ लाख कोटी रुपयांनी महसूल फुगवल्याचा आरोप भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने केला असून, त्याबाबत चौकशी सुरू केली आहे. बुधवारी (ता. ३) ‘सेबी’ने आपल्या अंतरिम आदेशात आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान कंपनीच्या आर्थिक अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे नमूद केले असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत राजेश एक्स्पोर्ट््सवर आणि कंपनीचा मालक राजेश मेहता याच्यावर शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.कंपनीच्या तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख सोबत दिला आहे. या आलेखानुसार, या कंपनीच्या शेअरचा भाव २०१३ मध्ये ५० रुपये होता, जो २०२३ मध्ये साधारण १००० रुपयांपर्यंत गेला. हा शेअर १० वर्षांत १९ पटीने वाढला; पण २०२३ नंतर या शेअरच्या भावामध्ये घसरण चालू झाली आणि या शेअरचा भाव लोअर टॉप-लोअर बॉटम करत सतत खालीच येत राहिला. आलेखात जी एक आडवी रेघ दिसत आहे, त्याला ‘सपोर्ट लाइन’ म्हणतात. .या शेअरसाठी ४५० रुपयांचा भाव हा मोठा सपोर्ट होता, कारण दोन वेळा याचा भाव ४५० रुपयांच्या आसपास आला आणि पुन्हा वर गेला; पण ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या शेअरने ही महत्त्वाची पातळी मोठ्या संख्येच्या उलाढालीने तोडली आणि या पातळीच्या खाली बंद भाव दिला. त्यानंतर तो आणखी गडगडला. या कंपनीबद्दलची वाईट बातमी आता तीन जून रोजी प्रसिद्ध झाली. मग या शेअरचा भाव २०२३ पासून का खाली येत होता? कारण ज्या लोकांना या बातमीची माहिती होती किंवा जे लोक तांत्रिक विश्लेषण करतात, त्यांनी अगोदरच या शेअरची विक्री करायला सुरुवात केली. .फंडामेंटल ॲनालिसिस करणाऱ्यांनी कदाचित बॅलन्सशिट पाहून खरेदी केली असावी. अगदी काही म्युच्युअल फंडांनीही या शेअरमध्ये टक्केवारी वाढवली. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण शिकणे उपयोगी ठरू शकते. अशा धोक्यांपासून वाचण्यासाठी त्याचा निश्चितच फायदा होऊ शकतो, असे माझे मत आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.