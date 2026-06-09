Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये घोटाळ्याचा आरोप; काय आहे संपूर्ण प्रकरण? जाणून घ्या मंदिरातील दानाचा पूर्ण हिशोब

Ram Mandir Latest News: अयोध्येतील राम मंदिरात येणाऱ्या देणग्या आणि पैशाच्या व्यवस्थापनावरून सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय वाद पेटला आहे. समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष तसेच काही स्थानिक नेत्यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाने लक्ष वेधून घेतले आहे. वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिर ट्रस्टनेही आपली भूमिका स्पष्ट करत आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे..वाद कसा सुरू झाला?या वादाची सुरुवात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या एका दाव्याने झाली. त्यांनी आपल्या X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत आयोध्येच्या राम मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करत पैसे गायब झाल्याचा आरोप केला. त्यानंतर आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनीही यांनीही दानपेट्यांच्या मोजणी प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला.दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील माजी मंत्री पवन पांडे यांनी मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांपैकी सुमारे 7.5 कोटी रुपये गायब असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. .Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना धक्का! सलग 10 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; 10 ग्रॅमचा नवा दर किती?.कोणताही गैरव्यवहार नसल्याचा ट्रस्टचा दावा या प्रकरणावर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियमितपणे अंतर्गत ऑडिट केले जात असून या प्रक्रियेत ट्रस्टचे प्रतिनिधी तसेच भारतीय स्टेट बँकेचे अधिकारी सहभागी असतात. आतापर्यंत तपासणीदरम्यान ट्रस्टला कोणतीही गंभीर किंवा संशयास्पद बाब समोर आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे देणग्यांमधील गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा ट्रस्टने आहे.महंत दिनेंद्रदास यांचे उत्तरAaj Tak च्या माहितीनुसार अखिलेश यादव यांच्या पोस्टवर मंदिराचे महंत दिनेंद्रदास यांनी उत्तर देताना म्हटले की, जर अशा बाबतीत कुणी काही चुकीचे केले असतील तर भगवान राम त्यांना स्वतः दंड देतील..राम मंदिरात किती दान येते?राम मंदिरात एका वर्षात तब्बल 327 कोटी रुपयांचे दान आले आहे.दररोज दानपेट्यांमधून 10 ते 12 लाख रुपये जमा होतातगुप्त देणगी आणि ऑनलाइन देणग्यांचे प्रमाण दानपेट्यांतील देणगीपेक्षा जवळपास तीनपट अधिक आहेभक्तांकडून रोख रकमेबरोबरच सोनं, चांदी, दागदागिने आणि वस्त्रांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात अर्पण केले जाते.दर मिनिटाला किती देणगी मिळते?सरासरी दररोज 41.92 लाख रुपये देणगी येते. त्यामुळेप्रति तास तब्बल 1.75 लाख रुपये देणगी तरप्रति मिनिट 2,912 रुपये देणगी मंदिरात जमा होते.विशेष दिवसाला देणग्यांचा रेकॉर्ड22 जानेवारी 2024 नंतर पहिल्याच दिवशी 3.17 कोटी रुपये.फेब्रुवारी 2024 - फक्त 11 दिवसांत 11 कोटी रुपये म्हणजेच दिवसाला तब्बल 1 कोटी .Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .दर्शनासाठी गर्दीराम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर आतापर्यंत सुमारे 12 कोटी भाविकांनी दर्शन घेतले आहे. दररोज सरासरी 50 ते 60 हजार भाविक मंदिरात येतात. विशेष म्हणजे शनिवार-रविवार तसेच सण-उत्सवाच्या काळात ही संख्या 1 लाखांहून अधिक होते. त्यामुळे राम मंदिर हे देशातील सर्वाधिक गर्दी असलेल्या धार्मिक स्थळांपैकी एक बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.