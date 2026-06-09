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Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये घोटाळ्याचा आरोप; काय आहे संपूर्ण प्रकरण? जाणून घ्या मंदिरातील दानाचा पूर्ण हिशोब

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समाजवादी पक्ष आणि आप पक्षाने केला आहे. यावर ट्रस्टने उत्तर देत मंदिरातील दानाचा संपूर्ण हिशेब मांडला आहे.
Ram Mandir Donation Controversy: Allegations Rock Ayodhya Temple! What Does the Donation Record Reveal?

Ram Mandir Donation Controversy: Allegations Rock Ayodhya Temple! What Does the Donation Record Reveal?

Vinod Dengale
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Ram Mandir Latest News: अयोध्येतील राम मंदिरात येणाऱ्या देणग्या आणि पैशाच्या व्यवस्थापनावरून सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय वाद पेटला आहे. समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष तसेच काही स्थानिक नेत्यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाने लक्ष वेधून घेतले आहे. वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिर ट्रस्टनेही आपली भूमिका स्पष्ट करत आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे.

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