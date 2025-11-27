Premium|Rare Earth Metals Geopolitics : ऐसी रत्ने मेळवीन!

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comसध्या जगभरात विविध उद्योगांना लागणाऱ्या रेअर अर्थ मेटल अर्थात दुर्मीळ धातूंच्या टंचाईमुळे खळबळ माजली आहे. या विषयावर फ्रेंच पत्रकार, माहितीपट निर्माते आणि लेखक गुइलमे पिट्रोन यांनी डझनभर देशांमधून माहिती गोळा करून सहा वर्षांच्या अथक संशोधनानंतर ‘द रेअर मेटल्स वॉर’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यांच्या या पुस्तकावर आधारित धनंजयराव आणि छोटू यांच्यात रंगलेला हा संवाद...सी रत्ने मेळवीन’ काय जबरदस्त पुस्तक आहे राव, नारायण धारपांचे!!’’ छोटू प्रभावित होऊन म्हणाला.‘‘एक वेडा संशोधक सगळ्या अति हुशार मुलांना पळवून त्यांचा वापर करणार असतो, तेवढ्यात आपला नायक येऊन त्याला हरवतो, तेच ना हे पुस्तक?’’ धनंजयराव सहसा एकदा वाचलेले विसरत नसत..Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय.‘‘बरोबर आहे, तेच पुस्तक आहे हे’’ छोटू म्हणाला.‘‘नारायण धारप हे एकदम भारी लेखक होते आणि त्यांचे हे जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे हे माहिती आहे का तुला?’’ धनंजयरावांनी नेहमीप्रमाणे जास्तीची माहिती पुरवली.‘‘ते मला माहिती आहे; पण अशी कल्पनाच सुचणे किती विलक्षण आहे.’’ छोटू अजून त्या पुस्तकाने भारावलेलाच होता.‘‘सत्य हे कल्पितापेक्षा चमत्कारिक असते, ही म्हण तुला माहिती आहे ना?’’ धनंजयरावांनी छोटूला खिजवले.‘‘यात असत्य काय आहे हे?’’ छोटूला कुठलाही संदर्भ लागला नाही.‘‘अरे, अतिशय किमती गोष्टी एका ठिकाणी आणून त्यावर आपली हुकूमत प्रस्थापित करणे म्हणजेच एक प्रकारे सगळी रत्ने एका ठिकाणी आणणे नाही का?’’ धनंजयराव आता त्यांच्या नेहमीच्या म्हणजे लांबलचक व्याख्यान द्यायच्या मूडमध्ये आल्याचे ते लक्षण होते.‘‘म्हणजे नक्की काय?’’ छोटूने त्याचा नेहमीचा प्रश्न केला.‘‘मॉलिब्डेनम, यिट्रीयम, इरिडियम, पॅलॅडियम, कॅडमियम, टेल्युरियम, निओडिमियम, लिथियम आणि कोबाल्ट ही नव्या युगाची रत्ने आहेत. या रत्नांचा खजिना ज्याच्याकडे तोच आता जगावर राज्य करेल.’’ धनंजयराव नेहमीप्रमाणे मुद्द्यावर आले.‘‘ही रत्ने म्हणत आहात तर!’’ छोटूने डोक्यावर हात मारला.‘‘डोक्यावर हात मारू नकोस, ही रत्ने मिळवण्याच्या हव्यासापायी आता जगात काय गोंधळ उडालेला आहे आणि उडेल याचा विचार कधी करणार तू?’’ धनंजयरावांनी छोटूला उचकवले.‘‘त्यात मी कशाला पडायला पाहिजे आणि? जे चालले आहे ते काय कमी आहे? अजून हा विकतचा त्रास कशाला?’’ छोटू वैतागाने म्हणाला. हा वैताग मुळात धनंजयरावांच्या माहिती देण्याच्या पद्धतीवर जास्त होता. उगाच भाव खात खात बोलतात असे त्याला वाटायचे; पण काय करणार? त्याच्यापुढे गपगुमान त्यांच्या मर्जीने जाण्याशिवाय पर्यायच नव्हता..‘‘तुझा स्मार्ट फोन बंद पडला तर? तुझ्या गाडीच्या बॅटरी मिळणे बंद झाले तर? तुझ्या देशातले कारखाने बंद पडले तर? वस्तू महाग झाल्या तर? सगळी शस्त्रास्त्रे धुळीला मिळाली तर?’’ काहीतरी वेगळेच चालू केले धनंजयरावांनी.‘‘काय चाललंय काय?’’ अजून एक खास छोटूचा उद्गार!‘‘वाटलंच मला, काही कळत नाही ना? मग ऐक!’’ धनंजयराव त्याची खिल्ली उडवत म्हणाले, ‘‘मला सांग आजकालच्या तंत्रज्ञानात तू काय बघतोस?’’‘‘आजकाल? सगळीकडे वेगळाच प्रकार चालला असतो. म्हणजे गाडी बंद पडली, तर पूर्वी लोक गॅरेजमध्ये मेकॅनिककडे द्यायचे, आता पहिल्यांदा गाडीची सिस्टीम अपडेट करतात. मेकॅनिकची जागा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॉम्प्युटरने घेतली आहे.’’ छोटूने त्याचे निरीक्षण सांगितले.‘‘डोळे उघडे आहेत की तुझे!’’ धनंजयरावांनी खिजवले. ‘‘मला सांग या सगळ्या आधुनिक सिस्टिम कशावर चालतात?’’‘‘तुम्ही म्हणता तसे त्यात सर्कीट असते खरे; पण मग मूळ मुद्दा काय आहे?’’ छोटू अजूनही थोडा गोंधळलाच होता.‘‘आजकालचे जग हे इतके पुढारले आहे, की त्यात सगळीकडे वेगेवेगळी सर्कीट आणि सॉफ्टवेअर असतात. या अति पुढारलेल्या गोष्टी चालवण्यासाठी अति दुर्मीळ धातू लागतात. हे दुर्मीळ धातू ज्याच्याकडे आहेत तो या सगळ्या गोष्टी नियंत्रित करू शकतो. पडला का प्रकाश?’’ धनंजयरावांनी छोटूला हिणवले.‘‘आईच्या गावात! म्हणजे तुम्हाला म्हणायचे आहे, की आपण जे सगळे गृहीत धरले आहे, की सगळ्या गोष्टी असतीलच, ते काही खरे नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे तर...’’ छोटूच्या डोक्यात आता प्रकाश पडायला लागला..‘‘पूर्वी इतिहासात वसाहतींद्वारे प्रगत राष्ट्रांनी मागास लोकांचे शोषण केले तसे होणार नाही कशावरुन? उलट मानवी स्वभाव बघता तसेच होईल असेच आपण गृहीत धरले पाहिजे.’’ धनंजयरावांनी भविष्यातले काळेकुट्ट चित्र रंगवले.‘‘मला पहिल्यापासून नीट सांगा बरे!’’ छोटूने धनंजयरावांना विनवले.‘‘तुझा फोन बंद पडेल म्हणून घाबरला काय रे?’’ असे म्हणून धनंजयराव जोरात हसले.त्यांच्या त्या खिजवण्याकडे दुर्लक्ष करत छोटू पुढे म्हणाला, ‘‘तुमच्या म्हणण्यानुसार जे लोक हे दुर्मीळ धातू मिळतील त्यांच्या हाती जगाच्या आर्थिक नाड्या येतील आणि ते म्हणेल ती पूर्व दिशा अशी परिस्थिती होईल पण हे धातू दुर्मीळ आहेत म्हणजे काय?’’ छोटूने विचारले.‘‘हे धातू दुर्मीळ आहेत म्हणजे ते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाहीत ही एक गोष्ट; पण जे साठे आहेत त्या साठ्यात त्यांचे प्रमाण इतके कमी असते की त्यांना वेगळे करून काही मात्रा मिळवायची म्हटले तरी प्रचंड खर्च येतो.’’ धनंजयरावांनी मुद्दा स्पष्ट केला.‘‘आणि तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, की या धातूंचे उपयोग इतके वाढले आहेत की त्यांना मिळवण्याची स्पर्धा चालू झाली आहे. त्यामुळे नवी वसाहतीसदृश्य युद्धे चालू होतील.’’ छोटूचे डोके आता काम करायला लागले होते.‘‘काँगोमध्ये जगातले ६० टक्के कोबाल्ट आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये नव्या बॅटरीमध्ये वापरले जाणारे नेओडिमियम आणि इतर दुर्मीळ धातू जगाच्या सध्याच्या ज्ञात साठ्यांपैकी आठ टक्के आहेत. चिली अर्जेंटिनामध्ये लिथियमचे अतिशय मोठे साठे आहेत. चीनमध्येही साठे आहेत.’’ धनंजयरावांनी आकडेवारीच सांगितली.‘‘हे सगळे साठे घेऊन ही मंडळी काय करणार?’’ छोटूने पुढचा तर्कसंगत प्रश्न विचारला.‘‘यातल्या बहुतेक देशांना चीनने आपल्या अंकीत केले आहे. कधी पैसे पुरवून, कधी रस्ते, कारखाने बांधायला मदत करून, त्यामुळे चीनने या दुर्मीळ गोष्टींचा आपल्याला कायम पुरवठा होत राहील, याची खात्री केलेली आहे. या धातूंवर प्रक्रिया करून त्यांना वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी महाकाय कारखाने तिथे आहेत. जगातील साधारण ९० टक्के बाजारपेठ चीनच्या ताब्यात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.’’ धनंजयरावांनी चीनच्या दीर्घ खेळीचे रहस्य उलगडायला सुरुवात केली..Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.‘‘म्हणजे माझ्या नवीन गाडीची बॅटरी मला मिळणे न मिळणे हे एखाद्या चिनी माणसाच्या हात आहे?’’ छोटूला हे सगळं घरापाशीच आल्याने काळजी वाटायला लागली. बेभरवशी चीन काय करेल याचा नेम नाही, असे विचार त्याच्या मनात येऊ लागले.‘‘नेहमीप्रमाणे चीनने यात आघाडी घेतलेली असली, तरी बाकीच्या राष्ट्रांनी आता चीनची नाकेबंदी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. छोटे छोटे गट करून ते आपापसात करार करत आहेत. आपली तांत्रिक प्रगती होण्यासाठी एकमेकांना मदत करत आहेत; पूर्णतः नव्या पुरवठा साखळ्या तयार करत आहेत.’’ धनंजयराव खोलात शिरत होते.‘‘पण मग हे तंत्रज्ञान वापरणे हे स्वस्त होईल का? कारण सगळेच याच्यात पडले, तर मुबलक पुरवठा होऊन तांत्रिक प्रगतीमुळे किमती कमी होतील का?’’ छोटूचा पुढचा प्रश्न तयारच होता.‘‘या प्रकारचे कारखाने उघडणे हे खूप खर्चिक आहे. या धातूंना मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमुळे भयानक प्रदूषण होते. चीन असल्या गोष्टींची पर्वा करत नाही, त्यामुळे तिथे असले कारखाने जोरात चालू असतात.’’ धनंजयराव पुढे म्हणाले.‘‘म्हणजे तुम्ही म्हणताय, की हे धातू दुर्मीळ आहेत, त्यांची शुद्धीकरण प्रक्रिया खर्चिक आहे, यातून प्रदूषण होते; मग यापुढे अजून काय होऊ शकते?’’ छोटूपण आता सुटलाच होता.‘‘एक गोष्ट तुझ्या लक्षात येईल, की याचाच अर्थ ज्या ज्या गोष्टींमध्ये या गोष्टी वापरल्या गेल्या आहेत त्या त्या गोष्टींमधून काढून हे धातू परत वापरणे हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. जे देश अशा प्रकारचे कारखाने उभारतील आणि संशोधनात आघाडी घेतील त्या देशांनासुद्धा कच्चा माल नसेल, तरी या स्पर्धेत टिकून राहायला मदत होईल.’’ धनंजयराव एकेक गोष्ट स्पष्ट करत होते..‘‘पूर्वी अशा प्रकारच्या साम्राज्यवादी स्पर्धेतून युद्धं होत आता परत युद्धं होतील का?’’ छोटूने एक भीती व्यक्त केली.‘‘जागतिकीकरणामुळे एकमेकांची तंगडी एकमेकात अडकली आहेत, त्यामुळे समोरासमोर युद्ध झालं तर सगळ्यांचेच खूप नुकसान होईल. त्यामुळे येणारी युद्धे ही आर्थिक स्वरूपाची असण्याची शक्यता जास्त आहे. ट्रम्पने सुरुवात केलीच आहे.’’ धनंजयराव त्या वेड्या तुघलकाच्या आठवणीत हरवले.‘‘युद्ध आर्थिक असतील, तर प्रत्यक्ष युद्ध होणारच नाहीत का?’’ छोटू तो मुद्दा सोडायला तयार नव्हता.‘‘स्थानिक पातळीवरची युद्धे जास्त होतील असे वाटते. कारण एखाद्या ठिकाणी एखादा दुर्मीळ धातू आहे असे कळले, की त्या त्या ठिकाणी आपले वर्चस्व निर्माण व्हावे म्हणून प्रयत्न होतीलच; पण मोठे युद्ध होईल यामुळे असे वाटत नाही. चीनने तैवानची आगळीक केली, तर मग काही सांगता येत नाही.’’ धनंजयराव परत चीनवर घसरले.‘‘आतापर्यंत तुम्ही जे म्हणालात त्याचे तात्पर्य असे, की दुर्मीळ धातू ज्याच्याकडे त्याचे राज्य, जो वापरलेल्या धातूंचे पुनर्निर्माण करेल तो स्पर्धेत राहील, छोटे छोटे गट तयार होऊन आपले हितसंबंध जपतील, आर्थिक युद्ध म्हणजे जकात वाढवणे, पैशाचे अवमूल्यन करणे अशा गोष्टी वाढतील, पूर्णपणे नव्या रचना तयार कराव्या लागतील कारण सातत्याने होणारे प्रदूषण ही एक मोठी गोष्ट बनेल, बरोबर?’’ छोटूने एका दमात सगळेच मुद्दे सांगितले.‘‘माझ्या लेक्चरबाजीचा थोडा फायदा होतो आहे असे दिसते बुवा!’’ धनंजयरावांनी चिंता काढलाच.‘‘या सगळ्यात भारत कुठे आहे?’’ छोटू मायदेशात आला.‘‘भारतात आतापर्यंत फार थोडे साठे सापडले आहेत, त्यामुळे वेगवेगळ्या देशांशी करार करून आपल्याला पुरवठा सातत्याने होईल याची खबरदारी घ्यावी लागेल. पुरातन कारखाने अद्ययावत करावे लागतील. आपण यात इतरांवर अवलंबून असल्याने असे कारखाने काढावे लागतील, की जिथे कमी खर्चात उत्कृष्ट कामे होतील. त्यासाठी संशोधनावरील खर्च वाढवायला लागेल.’’ धनंजयरावांनी सार सांगितले..‘‘या सगळ्या प्रकरणात अजून काही घडामोड बाकी आहे का?’’ छोटूने विचारले.‘‘खूप काही. रशियाने आपले साठे शोधायला सुरुवातच केलेली नाही. ग्रीनलँडच्या, अंटार्क्टिकच्या बर्फाखाली काय काय दडले आहे, कोणालाच माहिती नाही. तिथे या प्रकारची स्पर्धा सुरू होऊ शकेल. अधिक प्रदूषणामुळे आपली वाट लागणार आहे, कारण तथाकथित पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान अस्तित्वात नाही. बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या बनवणारे कारखाने कोळशाच्या विजेवर चालवतात म्हणजे बघ. सगळीच अर्थव्यवस्था या दुर्मीळ धातूंवर अवलंबून असेल, असे अजिबात वाटत नाही.’’ धनंजयराव नेहमीप्रमाणे वस्तुस्थितीवर भर देताना म्हणाले.‘‘चला मग! आपण थोडेसे प्रदूषण करू आणि थोडे दुर्मीळ पदार्थ पोटात ढकलू म्हणजे जरा बरे वाटेल.’’ असे म्हणत छोटूने त्यांना उसकावले.‘‘चांगली कल्पना!’’ असे हसून म्हणत धनंजयराव कामाला लागले.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.