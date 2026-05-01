भारतात सोन्याचं दर कमी होणार? RBI ने देशात परत आणलं १०४ टन सोनं

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकताच मोठा निर्णय घेतला असून परदेशात ठेवलेले १०४.२३ मेट्रिक टन सोने भारतात परत आणलं आले आहे. या सोन्याचा साठा बँकेच्या तिजोरीत सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आता या निर्णयानंतर देशात सोन्याचे दर कमी होणार का? अशी चर्चाही देशपातळीवर सुरु झाली आहे. .आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, देशाच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यात फारसा बदल झालेला नाही. सप्टेंबर 2025 मध्ये हा साठा ८८०.१८ मेट्रिक टन इतका होता, जो मार्च २०२६ मध्ये किंचित वाढून ८८०.५२ मेट्रिक टन इतका झाला आहे. म्हणजेच सोन्याच्या साठ्यातील वाढ कमी आहे. पण आता आरबीआयने धोरणात बदल करत देशात जास्त सोनं ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..आरबीआयच्या धोरणानुसार, काही सोने परदेशातही ठेवलं जातं. यामागे आर्थिक कारण असतं. परदेशात सोने ठेवल्यास गरज पडल्यास ते त्वरित गहाण ठेवून डॉलर मिळवता येतात. यामुळे देशाची आर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. तसेच काही साठा देशात ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रणही मजबूत राहते..सोनं स्वस्त होणार का?दरम्यान, आरबीआयने परदेशातील सोनं भारतात आणल्यानंतर देशात सोनं स्वस्त होणार का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सोन्याच्या किंमतीत कोणताही बदल होणार नाही. कारण आरबीआयने हे सोनं ना नवीन सोने खरेदी केले, ना बाजारात विकलं, फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ठेवण्यात आलं आहे. सोन्याचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर ठरतात. डॉलरची किंमत, महागाई, व्याजदर आणि जागतिक परिस्थिती यावर त्यांची किंमत ठरते. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर होणार नाही, असं तज्ज्ञांच म्हणणं आहे.