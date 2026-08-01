भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी बातमी; RBIच्या योजनेने आणले ४०.८१ अब्ज डॉलर; एका निर्णयाने बदललं चित्र

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परदेशातून विदेशी चलन भारतात आणण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत या योजनांच्या माध्यमातून भारतात तब्बल ४०.८१ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपये इतकी विदेशी चलन भारतात आली आहे. त्यामुळे देशाचा परकीय चलनसाठा आणखी मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे..या योजनांमध्ये FCNR (Foreign Currency Non-Resident) ठेवींचा सर्वाधिक वाटा आहे. या योजनेत आतापर्यंत ३६.७२ अब्ज डॉलर जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे, हा आकडा अवघ्या दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत गाठण्यात आला असून, २०१३ मधील २६ अब्ज डॉलरचा विक्रमही मागे पडला आहे..RBI च्या निर्णयाचा परिणाम! SBI आणि बँक ऑफ बडोदाकडून व्याजदरात वाढ; पण कोणत्या आणि किती?.FCNR योजना काय आहे?FCNR योजनेंतर्गत परदेशात राहणारे भारतीय आपली विदेशी चलनातील बचत, भारतातील बँकांमध्ये ठेवू शकतात. या ठेवींवर चांगलं व्याज मिळते. तसेच, चलन विनिमय दरातील चढ-उताराचा धोका तुलनेने कमी असतो. याशिवाय, आरबीआयद्वारे बँकांना या ठेवी झिरो-कॉस्ट हेजिंगद्वारे स्वॅप करण्याची मुभा दिली जाते..१७ जुलैपर्यंत FCNR योजनेत २०.७२ अब्ज डॉलर जमा झाले होते. मात्र, पुढील दोन आठवड्यांत हा आकडा थेट ३६.७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. म्हणजेच, केवळ १५ दिवसांत सुमारे ७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय, External Commercial Borrowing (ECB) द्वारे १.५१ अब्ज डॉलर, तर Overseas Foreign Currency Borrowing (OFCB) माध्यमातून २.५७ अब्ज डॉलरची आवक झाली आहे..Repo Rate: वाढत्या महागाईत RBIचा मोठा निर्णय! आता होमलोन, वाहन कर्ज आणि EMI कमी होणार?.संयुक्त अरब अमिरातीत राहणाऱ्या भारतीयांनी या योजनेला सर्वाधिक प्रतिसाद दिला आहे. आतापर्यंत जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी १० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम UAE मधून आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेमुळे भारताचा परकीय चलनसाठा आणखी मजबूत होईल. त्यामुळे रुपयाला स्थिर ठेवण्यात आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यास मोठी मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.