RBI कडून नवीन चेक क्लिअरन्स नियम लागू; धनादेश आता फक्त एका दिवसात क्लिअर होईल, सुविधा कधीपासून सुरू होणार?

जर तुम्ही वारंवार पेमेंट करत असाल किंवा चेकद्वारे पैसे मिळवत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता तुम्हाला तुमचा चेक क्लिअर होण्यासाठी १-२ दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून, तुम्ही बँकेत जमा करता त्याच दिवशी चेक क्लिअर होतील.हे वैशिष्ट्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन नियमांनुसार सादर केले जात आहे. .जे तुमच्या खात्यात जलद निधी हस्तांतरण सुनिश्चित करेल आणि बँकिंग विलंब कमी करेल. ICICI बँक सध्या हे वैशिष्ट्य लागू करत आहे. आतापर्यंत चेक क्लिअर होण्यासाठी साधारणपणे एक ते दोन दिवस लागतात. स्कॅनिंग पहिल्या दिवशी होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी क्लिअरन्स आणि सेटलमेंट होते. आरबीआयने आता ही प्रक्रिया आणखी जलद केली आहे. बँका दिवसभर चेक स्कॅन करतील आणि ते थेट क्लिअरिंग हाऊसला पाठवतील. .क्लिअरिंग हाऊस देखील त्वरित संबंधित बँकेला चेक पाठवेल. अशा प्रकारे, प्रक्रिया अखंडपणे सुरू राहते आणि त्याच दिवशी चेक क्लिअर केले जातील. ही नवीन प्रणाली ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लागू केली जाईल. त्या दिवसापासून बँका सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत प्रेझेंटेशन सत्र आयोजित करतील. ज्या दरम्यान सर्व चेक स्कॅन केले जातील. ताबडतोब क्लिअरिंग हाऊसमध्ये पाठवले जातील. तुम्हाला फक्त तुमचा चेक नियोजित वेळेपूर्वी जमा करण्याची खात्री करायची आहे. वेळेवर जमा केलेले चेक त्याच दिवशी क्लिअर केले जातील..आयसीआयसीआय बँकेने असे म्हटले आहे की ₹५०,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या चेकसाठी पॉझिटिव्ह पे अनिवार्य आहे. पॉझिटिव्ह पे सह, तुम्ही बँकेला खाते क्रमांक, चेक नंबर, पैसे देणाऱ्याचे नाव, चेकची रक्कम आणि तारीख यासारखे महत्त्वाचे चेक तपशील आगाऊ प्रदान करता. यामुळे बँकेला चेक क्लिअर करण्यापूर्वी माहिती मिळू शकते, ज्यामुळे फसवणुकीचा धोका कमी होतो..जर तुम्ही ₹५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा चेक जारी केला आणि पॉझिटिव्ह पेमेंट वापरले नाही, तर तुमचा चेक नाकारला जाऊ शकतो. शिवाय, पॉझिटिव्ह पेमेंट नसलेल्या चेकवर विवादांसाठी आरबीआयची संरक्षण यंत्रणा लागू होणार नाही. चेकची रक्कम, अंकांमध्ये आणि शब्दांमध्ये जुळत असल्याची खात्री करा. चेकची तारीख वैध असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच ती खूप जुनी किंवा भविष्यात खूप दूरची नाही. चेक ओव्हरराईट करू नका, मिटवू नका किंवा बदलू नका. बँकेच्या रेकॉर्डवर जसे दिसते तसे चेकवर सही करा.