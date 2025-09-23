Sakal Money

RBI कडून नवीन चेक क्लिअरन्स नियम लागू; धनादेश आता फक्त एका दिवसात क्लिअर होईल, सुविधा कधीपासून सुरू होणार?

RBI Cheque Clearance Rule: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता तुमचा चेक त्याच तारखेला क्लिअर होणार आहे. ही सुविधा ४ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
RBI Cheque Clearance Rule

RBI Cheque Clearance Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही वारंवार पेमेंट करत असाल किंवा चेकद्वारे पैसे मिळवत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता तुम्हाला तुमचा चेक क्लिअर होण्यासाठी १-२ दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून, तुम्ही बँकेत जमा करता त्याच दिवशी चेक क्लिअर होतील.हे वैशिष्ट्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन नियमांनुसार सादर केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Bank
rbi
cheque book

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com