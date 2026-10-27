Reserve Bank of India: आरबीआयने जारी केली मंदिराचं चित्र असलेली एक हजाराची नोट? PIB ने दिलं स्पष्टीकरण

PIB Fact Check Clarification: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चलनात १००० रुपयांची नवीन नोट आणल्याचा दावा गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो'च्या फॅक्ट चेक युनिटने हा दावा पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.आरबीआयने अशा प्रकारची कोणतीही नवीन नोट जारी केलेली नाही आणि तसा कोणताही निर्णयही घेतलेला नाही, असे पीआयबीने अधिकृतपणे सांगितले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या छायाचित्रांमध्ये आणि व्हिडिओंमध्ये पिवळ्या रंगाची १००० रुपयांची एक नोट दाखवली जात असून त्यावर मंदिराचे चित्र रेखाटलेले दिसत आहे..रिझर्व्ह बँकेने ही नवीन नोट जारी केली असून ती येत्या १५ नोव्हेंबरपासून बाजारात सर्वांसाठी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा या पोस्ट्समध्ये केला जातोय. अनेक नागरिकांनी या दाव्यावर विश्वास ठेवून तो मोठ्या प्रमाणावर पुढे शेअर करण्यास सुरुवात केली होती..Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्षपदाच्या फोडाफोडीच्या चर्चांदरम्यान सतेज पाटलांची भूमिका स्पष्ट; मुश्रीफ, विनय कोरे, चंद्रकांतदादा आणि चंद्रदीप नरके यांच्याशी चर्चा.दरम्यान, सध्या देशात १०, २०, ५०, १००, २०० आणि ५०० रुपये मूल्याच्या अशा ६ प्रकारच्या अधिकृत नोटा नियमित चलनात आहेत. एक रुपयाची नोट ही थेट भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जारी केली जाते, आरबीआयकडून नाही. याशिवाय, २ रुपये आणि ५ रुपयांच्या नोटांची छपाई रिझर्व्ह बँकेने बऱ्याच काळापूर्वी बंद केली असली, तरी बाजारात उपलब्ध असलेल्या या जुन्या नोटा आजही कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहेत..Jalna Crime: सख्खा भाऊ झाला पक्क वैरी! झोपेत असताना कुऱ्हाडीने वार; अंबड तालुक्यात धक्कादायक घटना, काय घडलं?.पीआयबीने काय म्हटलं?यावर स्पष्टीकरण देताना पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने 'एक्स'वर पोस्ट करून नागरिकांना सतर्क केले आहे. १००० रुपयांची नवीन नोट चलनात आणण्याबाबत आरबीआयने कोणतीही घोषणा केलेली नसून सोशल मीडियावरील हे सर्व दावे पूर्णपणे बनावट आहेत. अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या माहितीलाच अधिकृत मानावे, असे आवाहन आरबीआयकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.