RBI Monetary Policy : किसान क्रेडिट कार्डबाबत RBI चा महत्त्वाचा निर्णय! शेती कर्ज होणार सोपे, जाणून घ्या अपडेट

Kisan Credit Card RBI Decision : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेत मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात योजनेचा विस्तार करणे, प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि शेती तसेच पूरक व्यवसायांच्या बदलत्या कर्ज गरजांशी ती अधिक सुसंगत करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. .RBI ने काय घोषणा केली?मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या विकासात्मक आणि नियामक उपाययोजनांचा भाग म्हणून RBI ने KCC योजनेचा सर्वसमावेशक आढावा पूर्ण केल्याचे सांगितले. या आढाव्यात योजनेचा विस्तार, कार्यपद्धती सुलभ करणे आणि कृषी क्षेत्रातील नवीन गरजा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी आणि संबंधित उपक्रमांसाठी असलेल्या सर्व विद्यमान नियमांचे एकत्रीकरण करून एक नवीन, अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे बँकांना जारी करण्याची तयारी RBI करत असल्याचे यावेळी सांगितले. .प्रस्तावित महत्त्वाचे बदल1. पीक हंगामाचे मानकीकरण : देशभरात पीक हंगाम निश्चित करण्यासाठी एकसमान पद्धत लागू केली जाईल. त्यामुळे कर्जाची गरज आणि परतफेडीचा कालावधी निश्चित करण्यात सुसंगती येईल.2. KCC कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढवणार : सध्याच्या तुलनेत कर्जाचा एकूण कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि स्थिर कर्जसुविधा मिळेल.3. ड्रॉईंग लिमिट 'स्केल ऑफ फायनान्स'शी जोडली जाणार : प्रत्येक पीक हंगामासाठी लागणाऱ्या वास्तविक खर्चानुसार कर्ज मर्यादा ठरवली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेपुरते आणि अधिक अचूक कर्ज मिळू शकेल.4. तांत्रिक खर्चाचाही समावेश: आधुनिक यंत्रसामग्री, प्रिसिजन फार्मिंग, अॅग्री-टेक साधने यांसारख्या तांत्रिक गुंतवणुकीवरील खर्चालाही कर्जासाठी पात्र मानले जाईल.RBI लवकरच या बदलांचा समावेश असलेले मसुदा नियम जारी करणार असल्याचे RBI गव्हर्नरांनी सांगितले आहे. .किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना काय आहे?किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 मध्ये नाबार्डच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेवर आणि सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे..KCC योजनेचे उद्दिष्टया योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सिंगल-विंडो प्रणालीतून सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळते. यामध्ये खालील गोष्टींसाठी कर्ज मिळते. • पिकांच्या लागवडीसाठी अल्पकालीन कर्ज• कापणीनंतरचे खर्च• कृषी उत्पादन विक्रीसाठी कर्ज• शेतीची साधने व मालमत्ता देखभाल• शेती व पूरक व्यवसायांसाठी गुंतवणूक