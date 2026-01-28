Premium|RBI prepayment charges : गृहकर्जदार आणि उद्योजकांसाठी दिलासा; कर्ज फेडीवर बँकांची मनमानी थांबली

दिलीप घाटे-dilipghate2@gmail.comभारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जावरील प्री-पेमेंट शुल्क या नियमनात अतिमहत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल पारंपरिक कर्जधारकांपेक्षा व्यक्ती, गृहकर्जधारक, वैयक्तिक कर्जधारक आणि लघु/सूक्ष्म उद्योग यांसारख्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत. अनेक वर्षांपासून कर्जधारकाकडून लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जात असल्याबद्दल तक्रारी केल्या जात होत्या. अनेकदा शुल्काचा आकार, त्या शुल्काबद्दल माहिती किंवा शुल्क लावण्याच्या अटींकडे दुर्लक्ष होते. अशा विषमतेचा आणि अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक सर्वसाधारण, स्पष्ट आणि ग्राहकाभिमुख धोरणाची रूपरेषा सादर केली आहे. या नव्या नियमांबाबत सविस्तर माहिती देणारा हा लेख....बदलत्या व्याजदराच्या वातावरणात; तसेच वाढत्या कर्जभाराच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्य नागरिक, गृहकर्जदार आणि लघु व्यवसायांना लवचिकता देण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकतीच कर्ज प्री-पेमेंट शुल्कांबाबत मोठी आणि दूरगामी परिणाम करणारी घोषणा केली आहे. हे नवे नियम एक जानेवारी २०२६ पासून लागू झाले आहेत. व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) या तिन्ही प्रकारच्या संस्थांना हे नियम बंधनकारक आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे फ्लोटिंग रेटने घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांवर पूर्णपणे प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क बंदी. मात्र, यासाठी फ्लोटिंग-रेट कर्ज म्हणजे काय? याची माहिती असणे गरजेचे आहे. कर्ज घेताना फिक्स्ड आणि फ्लोटिंग असे दोन प्रकारचे व्याजदर असतात.१) फिक्स्ड रेट म्हणजे कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत व्याजदर कायम एकसारखा राहतो.२) फ्लोटिंग रेट म्हणजे बाजारातील दरानुसार व्याजदर कमी-जास्त होतो.गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यावसायिक कर्जे, जी बाजारातील व्याजदरानुसार बदलतात यांचा त्यात समावेश आहे. याचा अर्थ असा, की आता कर्जदाराला कर्ज अगोदर फेडायचे असल्यास किंवा कमी व्याजदर देणाऱ्या बँकेत स्विच करायचे असल्यास, त्याच्यावर शुल्काचा दबाव राहणार नाही. अशा प्रकारे, ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार मुक्तपणे निर्णय घेण्याची संधी मिळाली आहे. आज देशातील बहुसंख्य गृहकर्जे, शिक्षण कर्जे आणि वैयक्तिक कर्जे फ्लोटिंग रेटवर दिली जातात. व्याजदराचे गणित कायम बदलत असल्याने अनेक कर्जदार दर कमी झाल्यावर आपले कर्ज आधी फेडू इच्छितात किंवा दुसऱ्या बँकेकडे स्विच करतात. परंतु, प्री-पेमेंट शुल्कामुळे त्यांना अनेकदा आर्थिक तोटा सोसावा लागत असे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशांनुसार, अशा फ्लोटिंग रेट कर्जांवरील सर्व प्रकारची प्री-पेमेंट शुल्क आकारणी आता पूर्णपणे बंद होणार आहे..कर्जदारांना थेट फायदा असा...१) गृहकर्जदारांची मोठी बचत होऊ शकेल.२) चांगल्या व्याजदर देणाऱ्या बँकांकडे सहज स्विच करणे शक्य होईल.३) कर्जमुक्त होण्याचा कालावधी कमी करण्याची संधी४) कर्जदारांच्या हातात आर्थिक स्वातंत्र्यव्यवसाय कर्जांवर प्री-पेमेंट शुल्क नाहीदुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे लघु उद्योगांसाठी विविध बँकांमध्ये प्री-पेमेंट शुल्कावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार, सर्व व्यापारी बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपनी (अप्पर लेयर), टियर ४ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था यांच्याकडून घेतलेल्या व्यवसाय कर्जांवर कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क लागू होणार नाही. यामुळे सूक्ष्म, लघु उद्योग क्षेत्रातील लाखो व्यवसायांना मोठा फायदा होईल. मात्र, काही संस्थांसाठी ही सूट ५० लाखांपर्यंतच्या कर्जांपुरती मर्यादित असेल.अ) स्मॉल फायनान्स बँकाब) प्रादेशिक ग्रामीण बँकाक) टियर ३ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकाड) राज्य व केंद्रीय सहकारी बँकाइ) बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्था मध्यम स्तरया मर्यादेमुळे छोट्या उद्योजकांना मोठे संरक्षण मिळते, जे भारतीय ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे.संकरित कर्जांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेकाही कर्जे संकरित (hybrid) किंवा दुहेरी-दर (dual-rate) प्रकारात येतात. यात सुरुवातीला निश्चित (fixed) व्याजदर असतो आणि नंतर फ्लोटिंग रेट लागू होतो. अशा कर्जांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट धोरण ठरवले आहे. कर्ज फेडताना फ्लोटिंग रेट लागू असेल, तर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. मात्र, निश्चित (fixed) कालावधीत प्री-पेमेंट शुल्क आकारता येऊ शकते. परंतु, ते शुल्क पूर्वनिश्चित आणि पारदर्शक असावे लागते..Bank Lunch Break : आरबीआयचे नियम 'डब्ब्यात' राष्ट्रीय बँका जेवणाच्या वेळी बंद; ताटकळत बसण्याची ग्राहकांवर वेळ.कर्ज बंद करण्यावर शुल्क लागू नाहीकाही वेळा बँक किंवा कर्जदात्या संस्था स्वतः कर्ज बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. उदा. नूतनीकरण नाकारणे, पुनर्रचना करणे किंवा कर्जाची स्थिती तपासून बंद करण्याचा निर्णय घेणे. अशा परिस्थितीत ‘आरबीआय’ स्पष्टपणे म्हणते, की ग्राहक कर्जदार नसल्यास म्हणजे कर्ज बंद करण्याची मागणी ग्राहकाने न करता बँकेने केली असेल, तर कोणतेही प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क आकारता येणार नाही. हे नियम कर्जधारकांचे हित सुनिश्चित करतात आणि बँकांना दंडात्मक शुल्क आकारण्यापासून रोखतात. शुल्क आकारण्याच्या बाबतीत पारदर्शकतेला अत्यंत महत्त्व दिले गेले आहे. म्हणजेच, प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क आकारण्यापूर्वी ते कर्ज करार, मंजुरीपत्र ‘की फॅक्ट्स स्टेटमेंट (KFS)’मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे बंधनकारक आहे. फक्त वेबसाइटवर लिहिले असल्याने पुरेसे नाही, कारण ते कागदपत्रात दाखवलेले असणे गरजेचे आहे. ते नमूद केले नसेल तर त्या शुल्काला वसूल करणे अवैध ठरेल. यामुळे शुल्क आकारताना लपवाछपवी, अचानक केलेले बदल किंवा जबरदस्तीचे प्रकार पूर्णपणे नष्ट होतील. त्याचप्रमाणे, काही वेळा पूर्वी माफ केलेले शुल्क (waiver) नंतर पुन्हा लावण्याचा गैरप्रकारही केला जात होता. रिझर्व्ह बॅंकेने यावर स्पष्ट निर्बंध लावले आहेत. एकदा माफी (waiver) दिली, की ती सवलत कायम राहील. नंतर त्या शुल्काची पुनर्वसुली करता येणार नाही. हा नियम कर्जदारांच्या हिताचा आहे आणि बँकांना अचानक बदल करण्यापासून रोखतो.‘पेनल इंटरेस्ट’ पूर्णपणे बंदपूर्वीच्या दंडात्मक पद्धतींमधील एक मोठा घटक म्हणजे ‘दंड व्याज’ थकीत ‘ईएमआय’ किंवा डीफॉल्टवर व्याजासमान दंड. रिझर्व्ह बँकेने २०२३-२४ पासून ‘पेनल इंटरेस्ट’ पूर्णपणे बंद केले असून, आता फक्त दंडात्मक शुल्क (penal charges) आकारण्याची परवानगी आहे; पण तेही फक्त डीफॉल्ट किंवा नियमभंगाच्या स्पष्ट कारणासाठी, तत्काळ, व्याजविरहित, तर्कसंगत आणि पूर्वघोषित असावे लागतील..काही उदाहरणे१) एखाद्या गृहकर्जदाराने वर्षभरात पाच ते दहा लाख रुपये अतिरिक्त भरून कर्ज फेडायचे ठरवले, तर पूर्वी एक ते दोन टक्के शुल्क द्यावे लागायचे, जे आता शून्य टक्के आहे.२) टर्म लोनवरील नवा नियमः शुल्क केवळ प्री-पेड रकमेवर. अनेक बँका पूर्वी प्री-पेमेंटवर संपूर्ण बॅलन्स रकमेवर शुल्क लावत, जे अन्यायकारक ठरायचे. नव्या नियमांनुसार शुल्क फक्त प्री-पेड केलेल्या रकमेवरच लागू होईल. उर्वरित कर्जरकमेवर कोणतेही शुल्क लावता येणार नाही. उदा. एखादा ग्राहक २० लाख रुपयांच्या कर्जातून दोन लाख रुपये प्री-पेमेंट करू इच्छित असेल, तर शुल्क (असल्यास) केवळ त्या दोन लाख रुपयांवर लागेल.३) कॅश क्रेडिट (सीसी) आणि ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) सुविधांवरील नियमः व्यावसायिकांसाठी कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. नव्या नियमांनुसार, प्री-पेमेंट शुल्क मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त नसलेल्या रकमेवरच लागू राहील. कर्जदाराने बँकेस पूर्वसूचना दिली, की त्यांना त्यांची ‘सीसी’ किंवा ‘ओडी’ सुविधा नूतनीकरण (renew) करायची नाही, तर अशा वेळी बँकेस कोणतेही प्री-पेमेंट किंवा खाते-बंद शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही.ग्राहक व बँक दोघांनाही फायदाया संपूर्ण धोरणातून कर्जधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. सर्वप्रथम, प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्काची स्पष्ट बंदी असल्याने कर्ज लवकर बंद करणे शक्य आणि स्वस्त होईल. जेव्हा व्याजदर कमी असेल, तेव्हा बँक बदलणे सोपे होईल. त्यामुळे कर्जदारांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि लवचिकता प्राप्त होईल. तसेच, पारदर्शकता आणि ग्राहक-हित यांचा समावेश असलेल्या नियमामुळे कर्जव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह बनेल. लघु व सूक्ष्म उद्योगांना मिळणारे कर्ज अधिक परवडणारे होईल, ज्यामुळे रोजगार व उत्पादनवाढीस मदत होईल. दुसरीकडे, या बदलांमुळे बँकांना त्यांच्या व्यवहारात सुधारणा करावी लागेल. त्यांनी कर्ज दस्तऐवज, कागदपत्रे व ग्राहक संवादाची पद्धत बदलावी लागेल. शुल्क वसुलीसाठी पूर्वघोषणा व कागद दाखल आवश्यक असल्यामुळे, मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही. परिणामी, कर्ज बाजारात अधिक स्पर्धा निर्माण होईल, आणि चांगली सेवा व वाजवी व्याजदर देणाऱ्या बँकांना ग्राहक मिळतील..नवे नियम फायदेशीरकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल किंवा आधीच कर्ज घेतले असेल, तर एक जानेवारी २०२६ पासून हे नवे नियम खात्रीशीर फायदा देतील. शेवटी, हे धोरण केवळ काही नियम नव्हे, तर भारतीय कर्जव्यवस्थेतील उद्दिष्टात्मक बदलाचे प्रतीक आहे. ग्राहकांचा अधिकार, पारदर्शकता, स्पर्धा आणि बँकिंगची जबाबदारी या सर्वांचा समन्वय साधण्यात हा नियम महत्त्वाचा ठरेल, असे वाटते.कर्जांवर बंदी नाही; पारदर्शकता अनिवार्यसर्व प्रकारच्या कर्जांवर प्री-पेमेंट शुल्क (pre-payment fees) बंदी नाही. काही ठिकाणी बँकांना निश्चित-दर कर्ज, मोठ्या व्यावसायिक किंवा कॉर्पोरेट कर्ज, बिगर-वैयक्तिक व्यावसायिक रिअल इस्टेट कर्जे; तसेच काही कॅश क्रेडिट ‘सीसी’ किंवा ओव्हरड्राफ्ट ‘ओडी’ खाते बंद करताना, अशा शुल्कांवरदेखील तर्क, पूर्वघोषित, पारदर्शकता आणि माफीनंतर पुनर्वसुली न करता येण्याची अट आहे. काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्जांसाठी (जसे, परकी चलनातील कर्ज, कर्ज, export-credit, structured obligations, trade credit) हे नियम लागू नाहीत. कारण ती कर्जे जागतिक व आंतरराष्ट्रीय नियमावली अंतर्गत येतात. त्यामुळे त्या प्रकारच्या कर्जांचे व्यवस्थापन वेगळ्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित राहील.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९९२३०५६६४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.