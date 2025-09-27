Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग

How to Invest in G-Secs, SDLs, T-Bills, and Sovereign Gold Bonds via RBI Retail Directलक्ष्मीकांत श्रोत्री, अनुभवी गुंतवणूक सल्लागार lshrotri@hotmail.comएक काळ असा होता, जेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमध्ये स्वतः गुंतवणूक करू शकत नव्हते. त्यांना फक्त म्युच्युअल फंडामार्फत गुंतवणूक करता येत होती. त्यामुळे शाश्वत परतावा आणि सर्वांत सुरक्षित गुंतवणुकीच्या या पर्यायापासून सर्वसामान्य गुंतवणूकदार वंचित होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजना सुरू केली आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना या पर्यायात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला केला. त्यानंतर एप्रिल २०२४ मध्ये ‘आरबीआय’ने मोबाइल अॅप सुरू केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आता थेट सरकारी रोखे (गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटी- जी-सेक), राज्य विकास कर्जे (स्टेट डेव्हलपमेंट लोन- SDLs) आणि ट्रेझरी बिल (T-Bills) यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात आणि तीही कोणत्याही मध्यस्थाविना.‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’मुळे सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे हे सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ झाले आहे. ऑनलाइन सुविधा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सरकारची हमी यामुळे हे एक सुरक्षित आणि विश्वसनीय असे गुंतवणुकीचे साधन ठरते; मात्र व्याजदरातील चढ-उतार आणि तरलतेच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे आहे..‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’चे फायदे पूर्वी सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बँका, ब्रोकर किंवा म्युच्युअल फंडामार्फतच जावे लागे. ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’मुळे थेट गुंतवणूक शक्य झाली आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक पर्याय. गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक. कारण कोणी मध्यस्थ नाही. सरकारी रोख्यांचा बाजार व्यापक झाला..Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!.गुंतवणूक कोणाला करता येते? भारतात राहणारे भारतीय नागरिक. एनआरआय (‘फेमा’ कायद्यांतर्गत) संयुक्त खात्याचीही सुविधा. अल्पवयीन गुंतवणूकदार पालकांच्या माध्यमातून खाते उघडू शकतात.खाते कसे उघडावे?‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’चे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. (https://rbiretaildirect.org.in).प्रक्रिया पोर्टलवर नोंदणी (पॅन, आधार, बँक खाते तपशील आवश्यक) केवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन. यशस्वी नोंदणीनंतर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते उघडते. हे खाते थेट ‘आरबीआय’कडे थेट ठेवले जाते.कोणत्या साधनांमध्ये गुंतवता येते? केंद्र सरकारचे रोखे : केंद्र सरकार आपल्या खर्चासाठी, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी रोखे जारी करते. कालावधी : साधारणपणे पाच ते ४० वर्षांपर्यंत. व्याजदर : निश्चित किंवा फ्लोटिंग दराने. सुरक्षितता : हे गुंतवणुकीचे सर्वांत सुरक्षित साधन मानले जाते. कारण याची हमी स्वतः केंद्र सरकार देते. व्यवस्थापन : भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे यांचे इश्यू व व्यवस्थापन केले जाते. उदाहरण : गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज : १० वर्षांचे सरकारी रोखे, २० वर्षांचे सरकारी रोखे आदी..Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.राज्य सरकारचे रोखे (SDLs) : राज्य सरकारे त्यांच्या विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी हे रोखे जारी करतात.कालावधी : साधारण तीन ते ३० वर्षे.व्याजदर : केंद्र सरकारच्या रोख्यांपेक्षा थोडा जास्त असू शकतो. कारण गुंतवणूकदारांना जास्त आकर्षित करण्यासाठी दर वाढवला जातो.सुरक्षितता : राज्य सरकारची हमी असल्याने सुरक्षित; मात्र केंद्र सरकारच्या रोख्यांपेक्षा किंचित जास्त जोखीम मानली जाते..ट्रेझरी बिल (टी-बिल्स -T-Bills)हे अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म) सरकारी रोखे आहेत. ते केंद्र सरकारकडून एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी जारी केले जातात. प्रकार : ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांचे ट्रेझरी बिल. व्याज पद्धत : हे ‘झीरो कूपन’ स्वरूपात असतात. म्हणजेच यावर व्याज वेगळे मिळत नाही, तर हे डिस्काउंटवर विकले जातात आणि मुदतपूर्तीला मूळ रक्कम मिळते. सुरक्षितता : पूर्णपणे केंद्र सरकारची हमी असल्याने जोखीम शून्य. उपयोग : बँका, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, तसेच वैयक्तिक गुंतवणूकदार अल्पकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी वापरतात..सॉव्हरीन गोल्ड बाँड (सार्वभौम सुवर्णरोखे- SGB) सार्वभौम सुवर्णरोखे हे भारत सरकारकडून जारी केले जाणारे एक वित्तीय साधन आहे. यात तुम्ही प्रत्यक्ष सोने विकत न घेता सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू शकता. या रोख्यांची किंमत सोन्याच्या किमतीवर आधारित असते आणि सरकारकडून त्याची हमी दिली जाते.मुख्य वैशिष्ट्ये जारीकर्ता : भारतीय रिझर्व्ह बँक (भारत सरकारच्या वतीने) कालावधी : आठ वर्षे (पाचव्या वर्षानंतर पूर्व-मोचनाची सुविधा) गुंतवणूक मापन : एक ग्रॅम सोन्यापासून सुरू व्याज : वार्षिक २.५ टक्के (अर्धवार्षिक देय) + सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा फायदा करप्रणाली : परिपक्वतेनंतर भांडवली नफा करमुक्त (व्याजावर मात्र कर लागू).Premium|online trading fraud : शेअर बाजार आणि सायबर गुन्हे .खरेदी-विक्री कशी होते? प्राथमिक लिलाव : आरबीआय नियमितपणे सरकारी रोख्यांचा लिलाव आयोजित करते. गुंतवणूकदार पोर्टलद्वारे बोली लावू शकतात. द्वितीय बाजार : आधीच जारी झालेले रोखे खरेदी/विक्री करण्याची सुविधा.पेमेंट आणि परतावा गुंतवणुकीचे पेमेंट नेट बँकिंगद्वारे. व्याज थेट बँक खात्यात जमा होते. (G-Secs आणि SDLs साठी अर्धवार्षिक). टी-बिल्स आणि 'एसजीबी'च्या बाबतीत मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम व नफा मिळतो..गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीचे फायदे थेट गुंतवणूक : मध्यस्थांची गरज नाही. सुरक्षितता : सरकारची हमी असलेले साधन. ऑनलाइन सोय : खाते उघडणे, खरेदी-विक्री आणि स्टेटमेंट सर्व काही ऑनलाइन. विविध पर्याय : अल्पकालीन ते दीर्घकालीन सर्व प्रकारचे साधन.मर्यादाव्याजदर जोखीम : बाजारातील व्याजदर वाढल्यास विद्यमान रोख्यांचे मूल्य कमी होऊ शकते. तरलता : द्वितीयक बाजारात खरेदीदार शोधणे कधी कधी कठीण जाऊ शकते. परतावा मर्यादित : इक्विटीपेक्षा कमी..कोणासाठी योग्य? सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारे गुंतवणूकदार. निवृत्ती किंवा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी नियोजन करणारे. जोखीममुक्त नियमित उत्पन्न शोधणारे. 